В Белом доме обещали поддержать решение ЕС о вкладе в оборону Украины

Уолтц: Вашингтон поддержит инициативу Европы о помощи в обороне Украины

Tекст: Вера Басилая

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, в интервью телеканалу Fox News, подчеркнул, что американская администрация приветствовала бы активизацию действий европейских союзников в этом направлении, передает ТАСС.

Во время телефонных разговоров с представителями Великобритании, Франции и Германии Уолтц изложил позицию США. Он отметил, что Вашингтон давно призывает Европу увеличить свое участие в обеспечении безопасности не только на своем континенте, но и на Украине. В этой связи укрепление оборонного сотрудничества в Европе стало бы важным шагом.

Уолтц также подчеркнул, что США на протяжении многих лет обращались с призывом к Европе играть более активную роль в сфере безопасности.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил опасения о роли Европы в мирном урегулировании после переговоров России и США, подчеркнув важность участия Евросоюза в процессе.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК планирует увеличить оборонные расходы и военные возможности Киева.

Франция организует вторую встречу с участием 11 европейских стран и Канады для обсуждения вопросов европейской безопасности на Украине в гибридном формате.

