С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.7 комментариев
Шольц выразил опасения о роли Европы в мировом урегулировании
Канцлер Германии Шольц обеспокоился ролью Европы в установлении мира после переговоров США и России
Канцлер Германии Олаф Шольц выразил опасения о роли Европы в мирном урегулировании после переговоров России и США, подчеркнув важность участия Евросоюза в процессе.
Он отметил, что Европейский Союз, подобно Соединенным Штатам, должен активно участвовать в обеспечении мира, когда он будет достигнут, передает РИА «Новости».
Шольц подчеркнул, что никакие решения по текущему конфликту не должны приниматься, игнорируя мнения Украины. Он добавил, что участие Европейского Союза должно быть значительным и не может быть сведено на нет из-за негласных соглашений между другими мировыми игроками.
Ранее Шольц выразил недовольство обсуждением отправки миротворцев на Украину, отметив, что это неуместно до утверждения плана мира.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК планирует увеличить оборонные расходы и военные возможности Киева.
Франция организует вторую встречу с участием 11 европейских стран и Канады для обсуждения вопросов европейской безопасности на Украине в гибридном формате.