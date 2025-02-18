Поведение европейцев сейчас лучше всего характеризуется эпизодом из старой американской сказки про Братца Кролика. «Делать все, что угодно, только не бросать в тот терновый куст». Терновый куст является для кролика самым надежным убежищем, а туповатый Лис об этом просто не догадывался.2 комментария
Шольц раскритиковал обсуждение отправки миротворцев на Украину
Канцлер Германии Шольц возмутился дискуссией о миротворцах на Украине без плана мира
Канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство обсуждением отправки миротворцев на Украину, отметив, что это неуместно до утверждения плана мира.
По его словам, говорить о миротворческих силах до согласования конкретного мирного плана неуместно. Высказывание канцлера прозвучало после его выхода с важной встречи с европейскими лидерами, передает Politico.
При этом Шольц поддержал план по изменению правил ЕС для увеличения расходов на оборону. Этот план позволяет исключить оборонные затраты из бюджетных ограничений ЕС, которые требуют, чтобы дефицит бюджета стран не превышал 3% от их ВВП.
Ранее сенатор Алексей Пушков отметил, что европейские страны пытаются удержаться в геополитической игре, предлагая отправить миротворцев на Украину для участия в урегулировании конфликта.
The Times сообщила, что Великобритания и Франция поддерживают отправку значительных войск НАТО на Украину при достижении перемирия, в то время как Германия и другие страны выражают несогласие с этой инициативой.
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что международные миротворческие силы на Украине не должны иметь отношения к Североатлантическому альянсу.