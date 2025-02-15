Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что европейские государства стремятся сохранить свое влияние в международной политике, несмотря на возрастающее давление.

По мнению Пушкова, единственным оставшимся у европейцев «козырем» является идея отправки миротворцев на Украину.

Несмотря на то, что президент США не возражает против подобного подхода, Пушков подчеркнул, что реализация этой идеи сталкивается с препятствиями.

Главным из них является необходимость получения одобрения от России на присутствие европейских миротворцев в зоне конфликта, что делает предложение «непроходным» в существующих условиях.

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