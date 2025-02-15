Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.0 комментариев
Пушков: Последним «козырем» ЕС осталась отправка миротворцев на Украину
Сенатор Алексей Пушков отметил, что европейские страны пытаются удержаться в геополитической игре, предлагая отправить миротворцев на Украину для участия в урегулировании конфликта.
В своем Telegram-канале он указал, что европейские государства стремятся сохранить свое влияние в международной политике, несмотря на возрастающее давление.
По мнению Пушкова, единственным оставшимся у европейцев «козырем» является идея отправки миротворцев на Украину.
Несмотря на то, что президент США не возражает против подобного подхода, Пушков подчеркнул, что реализация этой идеи сталкивается с препятствиями.
Главным из них является необходимость получения одобрения от России на присутствие европейских миротворцев в зоне конфликта, что делает предложение «непроходным» в существующих условиях.
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