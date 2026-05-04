Суд в Москве завершил банкротство российского юрлица «Радио Свобода»
Московский арбитраж официально завершил процедуру конкурсного производства в отношении ликвидируемой организации ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (иноагент).
Суд обязал регистрирующий орган представить свидетельство о ликвидации компании, передает РИА «Новости».
Конкурсный управляющий Юлия Ага-Кулиева отчиталась о проделанной работе. «Конкурсным управляющим выявлено имущество у должника, реализовано на общую сумму 1 млн 658 тыс. рублей. Счета должника закрыты, остатки денежных средства отсутствуют», – отмечается в судебном определении.
Общая сумма требований кредиторов превысила 792 млн рублей основного долга и 592 тыс. рублей штрафов. В апреле суд также взыскал более 6,4 млн рублей с бывшего гендиректора организации Андрея Шарого в рамках субсидиарной ответственности.
Представители радиостанции ранее заявляли, что налоги уплачивались исправно до блокировки счетов. Ограничения были наложены весной 2021 года из-за отказа оплачивать административные штрафы за отсутствие маркировки иностранного агента.
В 2025 году правительство США отключило транслировавший передачи «Радио Свобода*» на территорию России спутник.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента