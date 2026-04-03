Экипаж Orion сделал фото Земли на расстоянии 70 тыс. километров
Члены экипажа корабля Orion, выполняющего лунную миссию «Артемида-2», сфотографировали Землю с расстояния почти 70 тыс. километров.
По информации из открытых источников, это стало рекордом: до этого момента столь дальние снимки были сделаны лишь участниками миссии «Аполлон» в 1972 году, передают «Вести».
На данный момент корабль Orion уже покинул околоземную орбиту и направляется к Луне, выполняя намеченную траекторию облета естественного спутника Земли.
«Сегодня, впервые со времен миссии «Аполлон-17» в 1972 году, люди покинули околоземную орбиту. Рейд, Виктор, Кристина и Джереми движутся по точно заданной траектории к Луне», – заявила исполняющая обязанности заместителя администратора Управления разработки исследовательских систем NASA в Вашингтоне Лори Глейз.
Кроме этого, NASA опубликовало видео, на котором запечатлен момент отделения основной ступени ракеты-носителя Space Launch System от корабля Orion.
Напомним, космическая миссия «Артемида II» стартовала накануне с космодрома во Флориде с экипажем из четырех астронавтов на борту.