Вэнс провел переговоры с премьером Пакистана в Исламабаде

Традиция – это не то, что консервируют. Традиция нуждается в развитии, она не живёт без развития. Поэтому, наверное, не стоит использовать аргумент традиционных ценностей ни для сведения старых идейных счётов, ни для неолуддистских инициатив, ни для моральной полицейщины, ни для обоснования всё новых и новых запретов.0 комментариев
Вэнс провел закрытую встречу с премьером Пакистана в Исламабаде
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в Исламабаде провел двустороннюю встречу с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом накануне переговоров по Ирану.
О проведении встречи в столице Пакистана сообщила администрация США, передает РИА «Новости».
Вице-президент Джей Ди Вэнс возглавляет американскую делегацию, которая должна принять участие в предстоящих переговорах с Ираном в Исламабаде.
«Вице-президент провел двустороннюю встречу с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом», – заявил Белый дом своему пресс-пулу. Детали прошедших переговоров не раскрывались.
В администрации добавили, что американскую сторону на встрече также представляли спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Эти чиновники входят в состав делегации, готовящейся к переговорам по иранской повестке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс вместе с Джаредом Кушнером и спецпосланником Стивом Уиткоффом прибыл в Исламабад для переговоров с иранской делегацией.
В Исламабаде уже прошли непрямые переговоры между делегациями США и Ирана во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
МИД Пакистана подтвердил прибытие переговорной делегации в Исламабад на фоне действующего двухнедельного прекращения огня между США и Ираном.