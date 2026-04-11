Два человека погибли и пятеро ранены после атак ВСУ на Белгородскую область

Tекст: Катерина Туманова

«В Грайвороне в результате атаки FPV-дрона на коммерческий объект у одного мужчины травма грудной клетки, у другого – множественные осколочные ранения ног. Бойцы самообороны доставили их в Грайворонскую ЦРБ. По оценке медиков, один из пострадавших в тяжёлом состоянии. Вся необходимая помощь оказывается. Здание повреждено», – написал он.

Гладков добавил, что в селе Головчино Грайворонского округа от удара дрона по машине двое мужчин получили осколочные ранения, один из них госпитализирован.

В Белгородском округе в районе села Красный Октябрь при атаке FPV-дрона на автомобиль мужчина получил осколочные ранения лица, шеи, руки и ноги, ему оказали необходимую помощь в Краснооктябрьской амбулатории.

Вечером пятницы стало известно о гибели двух человек в результате целенаправленного удара дрона ВСУ по автомобилю.

«В районе села Вознесеновка Шебекинского округа дрон атаковал грузовой автомобиль. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте», – сообщил губернатор, выразив соболезнования родственникам погибших.

В этот же день Гладков сообщил о гибели женщины в Новой Таволжанке после обстрела.

