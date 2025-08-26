Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».5 комментариев
Мантуров заявил о сохранении сотрудничества России и США в космосе
Работа над созданием Российской орбитальной станции идет параллельно с сохранением всех ключевых направлений космического взаимодействия с США, включая участие в МКС до 2028 года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
По его словам, работа над созданием Российской орбитальной станции не мешает продолжению взаимодействия с США в космической сфере, передает ТАСС. Мантуров отметил, что несмотря на внешние обстоятельства и санкции, космический сектор сотрудничества между странами сохраняет прежние позиции. Он напомнил, что Россия планирует участвовать в эксплуатации Международной космической станции как минимум до 2028 года. Вице-премьер подчеркнул: «Да, параллельно мы ведем собственные работы по проекту Российской орбитальной станции, но это не исключает продолжения сотрудничества в космосе с американскими партнерами. Поэтому все направления, связанные с космосом, сохраняются на повестке». Мантуров также положительно оценил недавние переговоры между главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым и министром транспорта США, временно исполняющим обязанности руководителя НАСА Шоном Даффи, назвав их продуктивными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия планирует ускорить создание собственной орбитальной станции. Российская орбитальная станция получит энергоисточники, которые будут мощнее, чем у Международной космической станции. НИИ телевидения начал разрабатывать для станции систему видеосвязи в формате 4К.