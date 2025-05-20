В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.3 комментария
Стало известно о планах ускорить создание российской орбитальной станции
Мишустин призвал ускорить строительство полностью российской орбитальной станции
Премьер-министр РФ Мишустин акцентировал внимание на необходимости ускоренного возведения российской орбитальной станции для внедрения технологий и научных исследований.
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости ускорить строительство полностью отечественной орбитальной станции, передает ТАСС.
По его словам, новая станция станет универсальной площадкой для внедрения современных технологий и выполнения уникальных научно-исследовательских задач. Мишустин подчеркнул: «Важно ускорить строительство полностью отечественной орбитальной станции. Это будет универсальная площадка для отработки новых технологий, для выполнения также уникальных научно-исследовательских задач». Об этом глава правительства сообщил на стратегической сессии, посвященной развитию космической отрасли в России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос сообщил, что к российскому лунному проекту присоединились 13 стран. Россия начала переговоры о возможной помощи в создании индийской орбитальной станции. Российская орбитальная станция получит энергоисточники, по мощности превосходящие те, что используются на МКС.