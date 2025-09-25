В Роскосмосе испытали уникальные двигатели для межпланетных перелетов

В «Центре Келдыша» завершили испытания двух новых плазменных двигателей

Tекст: Мария Иванова

Специалисты «Центра Келдыша» завершили разработку и провели испытания двух высокомощных плазменных двигателей, которые могут использоваться для межпланетных перелетов, сообщает ТАСС.

В госкорпорации отметили, что эти двигатели станут ключевыми элементами для транспортно-энергетических модулей, обеспечивающих миссии к Луне, Марсу и другим дальним объектам Солнечной системы.

Как подчеркнули в «Центре Келдыша», первый двигатель – холловский КМ-50М – создан с использованием технологии магнитного экранирования, что увеличивает срок его службы до 20 тыс. часов. Второй двигатель, ИД-750, способен работать более 50 тыс. часов, что делает его одним из самых долговечных в мире.

Оба двигателя функционируют на ксеноне и криптоне, инертных газах, которые подходят для длительного хранения и эксплуатации в условиях космоса. В госкорпорации добавили, что переход к плазменным двигателям открывает новые возможности для увеличения массы полезного груза и сокращения времени перелетов между планетами.

В «Роскосмосе» также отметили, что применение новых двигателей сделает возможным создание орбитальных буксиров, добычу гелия-3 на Луне и развитие коммерческих направлений космической деятельности, включая туризм.

Напомним, в прошлом году Центр Келдыша провел успешные испытания двигателя для низкоорбитальных спутников.

Между тем Росатом разработал плазменный двигатель для космических перелетов.