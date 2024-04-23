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Центр Хруничева решил создать модернизированную «Ангару-А5М» к 2025 году
Центр имени Хруничева собирается построить первый экземпляр модернизированной ракеты тяжелого класса «Ангара-А5М» в 2025 году, сообщил гендиректор предприятия Алексей Варочко.
По его словам, по планам Центра Хруничева, ракета «Ангара-А5М» должна быть создана в 2025 году, передает РИА «Новости».
Варочко добавил, что целесообразно было бы использовать одну ракету тяжелого класса как на космодроме Восточный, так и на космодроме Плесецк. Он указал также на необходимость разработки ряда организационных документов, где будут определены сроки перехода на «Ангару-А5М».
По словам Варочко, «Ангара-А5» может использоваться как для доставки тяжелых аппаратов на геостационарную орбиту, так и для группового выведения спутников.
Он рассказал также, что Центр Хруничева завершает разработку рабочей документации на Кислородно-водородный разгонный блок «РБ КВТК» и начинает автономную отработку составных частей, срок летных испытаний – 2030 год.
«Кроме этого, Центр Хруничева успешно завершил в текущем программном периоде эскизное проектирование ракеты «Ангара-А5В». Данный проект принят госкорпорацией «Роскосмос» и Космическими войсками. Продолжение работ запланировано на следующий программный период начиная с 2026 года. Планируемый срок летных испытаний – 2035 год», – добавил Варочко.
Ранее Роскосмос провел первые испытания двигателя для тяжелой ракеты «Ангара-А5М».