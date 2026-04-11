Axios узнал о просьбах Ливана и США к Израилю «сделать паузу» в войне

«США, правительство Ливана и Израиль не хотят, чтобы Иран диктовал свои условия в Ливане, помогая своему союзнику «Хезболле». Бейрут считает, что любое прекращение огня должно стать результатом переговоров между Израилем и правительством Ливана», – пишет Axios.

Некоторые израильские официальные лица согласны с этим и считают, что Израилю выгодно объявить о «паузе» в контексте переговоров с правительством Ливана. По сведениям двух источников, правительство Ливана через американских посредников обратилось к Израилю с просьбой о «жесте доброй воли» перед встречей во вторник и «приостановить» авиаудары по территории страны.

Ливанцы предложили израильтянам вернуться к договоренностям о прекращении огня, достигнутым в ноябре 2024 года, и наносить удары только в ответ на непосредственную угрозу со стороны «Хезболлы».

По информации источников, США поддерживают просьбу Ливана и призывают Израиль ее удовлетворить. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает эту просьбу и пока не принял решения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США возглавят переговоры о прекращении огня между Ливаном и Израилем в Вашингтоне.