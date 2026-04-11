    Будущее Израиля докажет правоту Михаила Круга
    Тактаров сравнил Россию и США
    Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию
    Психолог: ИИ размывает доверие между людьми
    Путин назвал соответствие глобальным изменениям залогом суверенитета
    Путин поручил рассмотреть ускоренное внедрение ИИ в ключевые отрасли
    США продлят приостановку санкций на продажу нефти из России
    Перемирие между Ливаном и Израилем может быть объявлено 11 апреля
    Лукьянов: США с Ираном перейдут в режим ни войны, ни мира
    Андрей Манчук Андрей Манчук Атомная история Кубы может начаться заново

    Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия не будет расплачиваться за весь мир

    Социологи уже более двадцати лет фиксируют одну и ту же картину общественных настроений: стабильность является важнейшей ценностью и ключевым запросом к государству от российского общества. Правда, периодически у людей возникает желание преобразований…

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Кенигсберг делали Калининградом

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    11 апреля 2026, 04:25 • Новости дня

    Axios узнал о просьбах Ливана и США к Израилю «сделать паузу» в войне

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство Ливана и администрация американского президента Дональда Трампа попросили Израиль «сделать паузу» в атаках на «Хезболлу» до начала прямых переговоров между Израилем и Ливаном на следующей неделе.

    «США, правительство Ливана и Израиль не хотят, чтобы Иран диктовал свои условия в Ливане, помогая своему союзнику «Хезболле». Бейрут считает, что любое прекращение огня должно стать результатом переговоров между Израилем и правительством Ливана», – пишет Axios.

    Некоторые израильские официальные лица согласны с этим и считают, что Израилю выгодно объявить о «паузе» в контексте переговоров с правительством Ливана. По сведениям двух источников, правительство Ливана через американских посредников обратилось к Израилю с просьбой о «жесте доброй воли» перед встречей во вторник и «приостановить» авиаудары по территории страны.

    Ливанцы предложили израильтянам вернуться к договоренностям о прекращении огня, достигнутым в ноябре 2024 года, и наносить удары только в ответ на непосредственную угрозу со стороны «Хезболлы».

    По информации источников, США поддерживают просьбу Ливана и призывают Израиль ее удовлетворить. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает эту просьбу и пока не принял решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США возглавят переговоры о прекращении огня между Ливаном и Израилем в Вашингтоне. Израиль заявил об уничтожении 200 пусковых установок и 250 членов «Хезболлы». Израиль согласился на переговоры с Ливаном под давлением США.

    10 апреля 2026, 08:18 • Новости дня
    Иран отказался начинать переговоры с США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Делегация Ирана еще не прибыла в Пакистан, переговоры не начнутся, пока атаки Израиля на Ливан не прекратятся, сообщил иранский источник.

    Переговоры между Ираном и США в Исламабаде пока не начнутся из-за продолжающихся атак Израиля на Ливан, передает ТАСС. Как сообщил иранский источник, делегация из Ирана еще не прибыла в Пакистан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудил важность прекращения огня в Ливане с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

    Позже иранский лидер назвал мирные переговоры бессмысленными из-за действий израильской армии.

    Министерство иностранных дел Исламской республики осудило удары по ливанской территории.

    10 апреля 2026, 11:14 • Новости дня
    Зеленский захотел получать нефть из Персидского залива
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украина рассчитывает на поставки дизельного топлива и сырой нефти от государств Персидского залива в качестве благодарности за помощь в защите от беспилотников, заявил Владимир Зеленский.

    Киев договорился о получении финансовой, энергетической и технической поддержки для защиты своей инфраструктуры в обмен на содействие странам Персидского залива в отражении атак иранских дронов, заявил Зеленский, передает Bloomberg.

    Речь идет о прямых поставках дизеля, сырой нефти для переработки.

    «Мы помогаем укреплять их безопасность в обмен на вклад в устойчивость нашей страны. И это гораздо больше, чем просто получение денег», – сказал он.

    Зеленский отметил, что Киев заключил десятилетние соглашения о безопасности для защиты ключевых объектов в трех странах региона. В настоящее время ведутся переговоры с Оманом, Кувейтом и Бахрейном. Украина предлагает ближневосточным государствам недорогие решения по борьбе с беспилотниками как альтернативу дорогостоящим ракетам.

    Помимо этого, украинский лидер сообщил о прибытии новой партии ракет для комплексов Patriot, не назвав поставщика. Он также выразил надежду на визит в Киев спецпосланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для обсуждения гарантий безопасности, несмотря на то что внимание Вашингтона сейчас отвлечено на Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

    Владимир Зеленский сообщил о достижении аналогичной договоренности с Объединенными Арабскими Эмиратами.

    10 апреля 2026, 18:47 • Видео
    Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

    В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    10 апреля 2026, 12:30 • Новости дня
    Израильский министр предложил расширить границы страны за счет соседей
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич предложил расширить границы страны за счет территорий сектора Газа, южного Ливана и Сирии, сообщил израильский новостной портал Ynet.

    Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич предложил расширить границы страны за счет сектора Газа, южного Ливана и территорий Сирии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на израильский портал Ynet.

    В ходе открытия нового поселения Маоз Цур на Западном берегу министр заявил: «Будет политический шаг в секторе Газа, который расширит наши границы, будет решающий политический шаг в Ливане, который расширит наши границы до реки Литани на выгодных для обороны рубежах, и будет решающий политический шаг в Сирии с присоединением территорий Хермона и буферной зоны».

    Смотрич подчеркнул, что Израиль уже предпринял шаги на Западном берегу, которые, по его мнению, «сводят на нет идею о создании государства Палестина». Министр обороны Исраэль Кац также отметил, что еврейские поселения на Западном берегу «укрепляют безопасность Израиля».

    По данным портала, власти Израиля уже одобрили строительство около 30 еврейских поселений и более 150 сельскохозяйственных предприятий на территории Западного берега. Поселенческая политика Израиля неоднократно вызывала критику со стороны международного сообщества и палестинской автономии.

    Палестинцы, в свою очередь, настаивают на создании государства в границах 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве столицы и требуют, чтобы будущие границы между двумя государствами отражали ситуацию до Шестидневной войны. Израиль продолжает отвергать возможность возвращения к этим границам и деления Иерусалима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-глава израильской спецслужбы Яков Кедми объяснил удар по мосту через реку Летани стремлением создать буферную зону у границы.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился расширить зону оккупации на юге Ливана для «коренного изменения ситуации на севере».

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал армии подготовиться к возможному расширению военной операции на ливанской территории.

    10 апреля 2026, 11:10 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях между Трампом и Нетаньяху по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Шаткое соглашение Вашингтона с Тегераном о прекращении огня оказалось под угрозой из-за политических разногласий между США и Израилем, пишут американские СМИ.

    Многолетние усилия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху увенчались успехом, когда президент США Дональд Трамп принял решение о военном противостоянии с Ираном, пишет Bloomberg.

    Однако теперь, когда американский лидер пытается выйти из конфликта, разногласия в одном из его важнейших геополитических союзов грозят загнать его в угол.

    Спустя несколько часов после объявления Трампом о двухнедельном перемирии израильский премьер оспорил его условия. Израильские военные начали самую масштабную атаку за время последней операции в Ливане, что привело к гибели сотен людей и заставило Тегеран заявить об угрозе срыва сделки еще до начала прямых переговоров.

    «Это началось как война, которую хотел Израиль, но она зажила собственной жизнью», – отметила бывший советник израильского правительства, ныне работающая в RAND Corp Шира Эфрон.

    Израиль не будет участвовать в переговорах между США и Ираном, намеченных на субботу в Исламабаде. Дипломаты подчеркивают, что путь к более широкому соглашению остается неопределенным и сильно зависит от готовности Израиля перейти от военной эскалации к сдержанности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удары Израиля по Ливану разрушают американо-иранское перемирие. Израильские СМИ жестко раскритиковали Дональда Трампа из-за навязанной остановки боевых действий. Президент США объяснил отсутствие Ливана в мирном соглашении активностью движения «Хезболла».

    10 апреля 2026, 10:11 • Новости дня
    Над Персидским заливом пропал американский дрон-разведчик MQ-4C Triton
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский беспилотник MQ-4C Triton подал сигнал бедствия и исчез с онлайн-карт слежения во время полета над Персидским заливом, вызвав вопросы о его судьбе.

    Беспилотный разведывательный аппарат MQ-4C Triton ВМС США неожиданно исчез с онлайн-трекеров полётов после объявления о чрезвычайной ситуации во время полёта над Персидским заливом, сообщает TWZ.

    Наблюдатели зафиксировали резкое снижение высоты аппарата с обычных 15 тыс. метров до менее 3 тыс. метров, после чего дрон перестал отображаться на сервисах слежения. Это произошло на фоне хрупкого перемирия между США и Ираном, которое во многом зависит от открытия стратегически важного Ормузского пролива.

    По данным открытых источников, MQ-4C завершал примерно трёхчасовой патруль над Персидским заливом и Ормузским проливом и, казалось, возвращался на базу в Сигонелле (Италия). После входа в воздушное пространство Саудовской Аравии дрон внезапно развернулся в сторону Ирана и начал резко терять высоту. В этот момент его транспондер передавал код 7700 – международный сигнал аварийной ситуации на борту, но он не указывает на характер происшествия.

    Появились также непроверенные сообщения о том, что MQ-4C сначала подавал сигнал 7400, означающий потерю связи между аппаратом и операторами на земле. До этого момента дрон был постоянно виден на публичных онлайн-ресурсах отслеживания с момента вылета из Италии. Командование ВМС США отказалось комментировать ситуацию, и по состоянию на данный момент официальных заявлений от властей Ирана также не поступало.

    MQ-4C Triton – модификация беспилотника RQ-4 Global Hawk, оптимизированная для длительных морских миссий. Аппараты этого типа ведут разведку в регионе уже несколько лет и оснащены современными радарами с синтезированной апертурой, а также оптико-электронными и инфракрасными камерами. ВМС США эксплуатируют 20 таких дронов, планируя увеличить их число до 27, стоимость каждого оценивается более чем в 238 млн долларов.

    Инцидент с MQ-4C вызывает повышенное внимание на фоне перемирия между США и Ираном, поскольку безопасное прохождение судов через Ормузский пролив является ключом к поддержанию стабильности в регионе. На фоне предыдущих инцидентов, включая уничтожение подобного дрона Ираном в 2019 году, эксперты продолжают оценивать риски эксплуатации высокотехнологичных аппаратов в зоне конфликта. В то же время, нет свидетельств, что исчезновение MQ-4C связано с враждебными действиями; судьба беспилотника пока остаётся неизвестной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский беспилотник MQ-4C Triton исчез с радаров над Персидским заливом после отправки сигнала бедствия.

    Эксперты допустили вмешательство российских или китайских систем радиоэлектронной борьбы в полет этого аппарата.

    Ранее данный разведывательный дрон неоднократно появлялся над нейтральными водами Оманского залива вблизи иранской границы.

    10 апреля 2026, 18:30 • Новости дня
    В Иране обвинили США в невыполнении условий перемирия
    Tекст: Валерия Городецкая

    США не выполнили два ключевых пункта условий перемирия, которые должны быть реализованы до начала переговоров, сообщил спикер Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф.

    По его словам, речь идет о прекращении огня в Ливане и разблокировке иранских активов, передает ТАСС. «Две из мер, согласованных сторонами, еще не реализованы: прекращение огня в Ливане и разблокировка иранских активов до начала переговоров», – написал Галибаф в соцсетях.

    Он также подчеркнул, что все пункты предварительного соглашения о перемирии должны быть выполнены до старта переговоров в Исламабаде.

    Ранее Иран отказался начинать переговоры с США из-за атак Израиля на Ливан.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил журналистам, что с нетерпением ждет начала переговоров с иранской делегацией в Исламабаде.

    10 апреля 2026, 10:34 • Новости дня
    TWZ: Американский клон дрона «Шахед-136» стал незаменимым для армии США
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новый американский беспилотник LUCAS, созданный на основе иранского Shahed-136 («Шахед-136»), который планируется массово производить для нужд армии, стал незаменим для американских военных, заявил бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Майкл Горовиц.

    Вооруженные силы США впервые применили в бою дальнобойный дрон-камикадзе LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System), который является клоном иранского беспилотника «Шахед»-136», причем разработка стартовала еще при администрации Джо Байдена, сказал Горовиц, пишет The War Zone.

    «Учитывая, что мы находимся в эре точного массового применения, а арсенал США состоит исключительно из изысканных, дорогих и сложных в производстве средств, возник интерес к поиску более дешевых альтернатив», – отметил он.

    Горовиц подчеркнул, что идея заключалась в создании недорогих систем, которые могли бы дополнить существующие высокотехнологичные вооружения.

    По его словам, толчком к разработке послужили события на Украине, где Россия активно применяла иранские дроны. Американские специалисты получили образец «Шахеда» в начале 2024 года и решили скопировать успешную концепцию. Горовиц пояснил, что производство 400 ракет Tomahawk эквивалентно созданию 46 тыс. дронов LUCAS, что открывает новые возможности для насыщения арсенала.

    Проект стоимостью в десятки миллионов долларов поддержало руководство Пентагона, его реализовала компания SpektreWorks. Американские военные высоко оценили эффективность новых дронов в ходе операции «Эпическая ярость» (Epic Fury) на Ближнем Востоке, назвав их «незаменимыми». В будущем США планируют использовать подобные недорогие беспилотники в больших количествах, в том числе для возможного противостояния с Китаем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные впервые задействовали дроны-камикадзе LUCAS в боевых действиях на Ближнем Востоке. Глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер назвал эти беспилотники незаменимыми из-за их высокой эффективности и низкой стоимости. Пентагон запустил массовое производство данных дешевых ударных аппаратов.

    10 апреля 2026, 14:50 • Новости дня
    Глава Красного полумесяца Ирана поблагодарил Россию за поддержку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран выражает признательность России за поддержку в период обострения конфликта с США и Израилем, заявил глава иранского Красного полумесяца Пирхосейн Куливанд.

    Он отметил, что Тегеран ощущает близость российской позиции, поскольку Москва также сталкивается с последствиями конфликта и санкций, передает РИА «Новости».

    «Иран благодарен народу и правительству России за поддержку... Россия также испытывает на себе последствия конфликта и санкций, и нам близка эта ситуация. Пускай все знают, что такие факторы, как стойкость, сопротивление и храбрость, приводят в результате к победе», – сказал Куливанд.

    Глава иранского Красного полумесяца добавил, что поддерживает постоянный контакт с российским Красным крестом.

    Ранее посол Ирана поблагодарил Россию за помощь и усилия по достижению мира.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском поблагодарил президента России Владимира Путина и россиян за поддержку.

    10 апреля 2026, 22:44 • Новости дня
    Лукьянов: США с Ираном перейдут в режим ни войны, ни мира
    Переговоры США и Ирана в Исламабаде вряд ли приведут к какому-либо результату или закончатся провалом, считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По его мнению, активные боевые действия на Ближнем Востоке не возобновятся, но непрекращающаяся напряженность будет периодически давать «рецидивы фронтальных столкновений».

    «Понять что-либо относительно переговоров в Исламабаде невозможно. Кто, а главное – о чем. Это происходит не только (а, может быть, и не столько) потому, что стороны сознательно напускают тумана. Впечатление другое. Противоборство идет на многих уровнях (военный, экономический, политический, религиозно-идеологический) и с участием разных сил – и стран, и групп влияния внутри них», – пишет Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    По его оценке, текущий конфликт отличается сложной структурой и множеством участников, что существенно ограничивает возможности для достижения окончательных договоренностей. «Максимальные цели недостижимы, даже несмотря на отбрасывание всех или почти всех условностей и ограничителей. Протяженная война на истощение не получается по причине быстрой истощаемости. Устойчивая договоренность невозможна в силу многогранности и имманентной (извините) асимметрии конфликта», – подчеркнул он.

    В этих условиях, считает Лукьянов, у сторон фактически есть только одно решение: «Остается фиксация зыбкого статус-кво, который не разрешает ни одной причины, приведшей к прямой вооруженной коллизии, но позволяет словесное оформить нежелательность его продолжения на данном этапе».

    Эксперт отмечает, что описать происходящее сейчас на Ближнем востоке можно с помощью формулы из российской истории: «Ни войны, ни мира, но теперь по молчаливому взаимному согласию». «На практике это означает непрекращающуюся напряженность, которая периодически может и будет давать рецидивы фронтальных столкновений, но в основном будет воплощаться в конфронтации на прочих уровнях с переменным составом задействованных сил и средств», – поясняет Лукьянов.

    Поэтому, по его мнению, итога переговоров в Исламабаде не будет ни в виде результата, ни в виде провала: «Все продолжат говорить о своем, так что даже предмет разговора установить доподлинно не получится – хоть с утечками, хоть без». При этом эксперт полагает, что возвращения к интенсивным боевым действиям в ближайшее время не произойдет: «Активная война, как до перемирия, тоже не возобновится – никто этого не хочет. Сейчас, во всяком случае».

    Переговоры между США и Ираном должны пройти в Исламабаде в субботу, 11 апреля. Для участия в них в столицу Пакистана вылетел вице-президент США Джей Ди Вэнс. Ожидается, что к нему присоединятся спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а также зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Состав иранской делегации официально не назывался. По данным источников агентства Bloomberg, делегацию из Тегерана возглавят министр иностранных дел Аббас Аракчи и председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана на переговорах якобы «нет никаких козырей, кроме краткосрочного шантажа всего мира с помощью международных водных путей». Иран отказывался начинать переговоры с США из-за атак Израиля на Ливан. Однако, как стало известно СМИ, перемирие между Ливаном и Израилем может быть объявлено 11 апреля.

    10 апреля 2026, 20:56 • Новости дня
    Трамп заявил об «отсутствии козырей» у Ирана на переговорах
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не осознает «отсутствие у него козырей» на мирных переговорах, если не считать контроля над Ормузским проливом.

    «Иранцы, похоже, не понимают, что у них нет никаких козырей, кроме краткосрочного шантажа всего мира с помощью международных водных путей», – написал американский лидер в соцсети Truth Social, передает РИА «Новости».

    По его словам, основной целью Ирана сейчас якобы являются переговоры. «Иранцы лучше справляются с фальшивыми новостями в СМИ и связями с общественностью, чем с борьбой!» – написал президент США в другой публикации.

    Ранее глава Белого дома заявил о готовности возобновить удары по Ирану при провале переговоров.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Соединенные Штаты ожидают, что Иран проявит добросовестность в переговорах по мирному урегулированию конфликта.

    10 апреля 2026, 16:22 • Новости дня
    Вэнс спрогнозировал позитивные переговоры США и Ирана в Пакистане
    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил журналистам, что с нетерпением ждет начала переговоров с иранской делегацией в Исламабаде.

    Вэнс заявил, что рассчитывает на позитивный исход предстоящих встреч, передает РИА «Новости».

    «Мы с нетерпением ждем переговоров. Я думаю, что они будут положительными», – сказал Вэнс.

    Вице-президент добавил, что США готовы протянуть руку Ирану при условии, что Тегеран «проявит добросовестность» в переговорах.

    В пятницу иранская делегация прибыла в Исламабад для переговоров о прекращении огня. Переговоры США и Ирана в Пакистане назначены на субботу.

    Газета NYT писала, что Вэнс был подключен к переговорам с Ираном по просьбе Пакистана.

    10 апреля 2026, 19:55 • Новости дня
    Эксперт: Украинская система ПВО неработоспособна в Персидском заливе

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские специалисты попытались применить на Ближнем Востоке привычные паттерны ПВО, но радикальные отличия конфликта с Ираном от условий СВО лишили их опыт всякого смысла. Военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил достоверность появившейся информации о провале ВСУ и объяснил, какую цель на самом деле преследовал Киев. Ранее стало известно, что украинские военные не справились с защитой вверенных им ближневосточных объектов.

    «В настоящий момент мы досконально не знаем масштаб разрушений в Персидском заливе, поэтому оценить эффективность украинской ПВО достаточно трудно. Однако, судя по некоторым данным, можно предположить, что украинцы использовали для обороны зенитные дроны», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    При этом, поясняет он, украинцы действовали в незнакомой для себя обстановке. У себя «дома» ВСУ развернули масштабную сеть разведывательных устройств: за полетом ракет и БПЛА наблюдают акустические и оптические системы, используются вышки сотовой связи. Это дает развернутую картину российских ударов и позволяет быстро перебрасывать мобильные расчеты для поражения целей. «Конечно, случается и много ошибок, но все же оборона держится на более-менее приемлемом уровне», – отмечает эксперт.

    В Персидском заливе, по его словам, ситуация иная. Важные объекты сосредоточены на побережье, а развернуть там полноценную систему наблюдения крайне сложно. Отсутствие инфраструктуры для размещения оборудования, фиксирующего поток дронов, изначально ограничило эффективность украинской ПВО.

    «То есть ВСУ действовали в незнакомой обстановке, полагаясь на вызубренные ранее паттерны. В таких условиях выстроить качественную оборону практически невозможно. Соответственно, информация о провале украинских специалистов по защите арабских объектов вполне может быть достоверной», – добавляет собеседник.

    Что касается целей Киева в рамках поддержки монархий Персидского залива, главным приоритетом Зеленского, по мнению эксперта, было получение денег. Нефть республику не особо интересует – ее просто негде перерабатывать, а найти подрядчика для работы с энергоносителем и последующей передачей продукта на Украину – задача трудоемкая.

    «С деньгами же у Зеленского большие проблемы, – говорит Анпилогов. – Глава евродипломатии Кая Каллас торжественно объявила о передаче Киеву всего лишь нескольких десятков миллионов евро. Это при том, что изначально Брюссель обещал выделить 90 млрд. Украина заинтересована в поиске новых спонсоров, но, судя по всему, арабские государства тоже не готовы платить ВСУ за сомнительную защиту».

    Ранее стало известно, что ВСУ провалили защиту вверенных им ближневосточных объектов. Как пишет издание L'AntiDiplomatico, все пять построек, на которых пребывали украинские специалисты в сфере ПВО, были уничтожены в результате иранских ударов. «Более того, противовоздушные ракеты попали по двум небоскребам в Эмиратах», – уточняет газета.

    Итогом «поездки» ВСУ на Ближний Восток стало же приобретение «врагов в Тегеране»: Исламская республика нанесла удар по украинской базе и складам БПЛА в ОАЭ. Потери Киева составили 21 человек. В результате монархии Персидского залива «попросили украинских специалистов по ПВО уехать. Тем не менее, Владимир Зеленский надеется получить дивиденды от арабских стран за оказанную «помощь».

    Так, по данным Bloomberg, Киев якобы договорился с государствами региона о получении финансовой, энергетической и технической поддержки для защиты своей инфраструктуры. По словам Зеленского, Украина заключила десятилетние соглашения в сфере безопасности с Оманом, Кувейтом и Бахрейном.

    10 апреля 2026, 08:34 • Новости дня
    Американские военные обвинили Хегсета во лжи после удара Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные, выжившие после удара Ирана по базе в Кувейте, опровергли версию главы Пентагона Пита Хегсета, пожаловавшись, что их подразделение оказалось в опасном положении, сообщает канал CBS.

    Американские военные, пережившие удар иранского беспилотника по базе в Кувейте, опровергли версию главы Пентагона Пита Хегсета, передает РИА «Новости». По их словам, подразделение оказалось в опасном положении, когда шесть военных погибли и более 20 человек получили ранения.

    В беседе каналом CBS бойцы подчеркнули, что не согласны с заявлением Хегсета о том, что дрон «проскользнул» через оборону. Один из военнослужащих заявил на условиях анонимности: «Утверждение о том, что один из них чудом избежал гибели, – ложь. Я хочу, чтобы люди знали, что подразделение было не готово к самообороне. Это не была укрепленная позиция».

    Ранее телеканал CBS, ссылаясь на американских чиновников, сообщил, что во время атаки иранского БПЛА на базе в Кувейте пострадали 15 американских военных, большинство из которых уже вернулись к службе. Кувейтский порт Эш-Шуайба, где произошел инцидент, активно используется американскими военными для переброски техники и личного состава на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаке иранского беспилотника на авиабазу США в Кувейте пострадали 15 американских военнослужащих.

    Представитель Центрального командования ВС США сообщил о более чем 370 пострадавших американских военных в ходе конфликта с Ираном.

    Иранский Корпус стражей исламской революции заявил о серьезных потерях среди американских солдат после удара по вертолетной базе в Кувейте.

    10 апреля 2026, 10:50 • Новости дня
    NYT: Иран ввел строгий контроль над судоходством в Ормузском проливе
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран продолжает строго контролировать движение судов в Ормузском проливе, требуя от других стран заключать индивидуальные соглашения для обеспечения транзита, пишут американские СМИ.

    Несмотря на прекращение огня, Иран не открыл водную артерию для нефтяных танкеров и контейнеровозов, пишет New York Times.

    Власти Ирана отдают приоритет лишь небольшому числу судов из дружественных государств или тем, кто ведет с ними прямую торговлю.

    «Иранцы готовы вести переговоры с определенными странами об обеспечении безопасности рейсов, но только в каждом конкретном случае», – заявила старший аналитик по рискам и комплаенсу лондонской компании Lloyd’s List Intelligence Бриджит Диакун.

    По ее словам, администрация президента США Дональда Трампа вынуждает союзников договариваться с Тегераном из-за отсутствия альтернатив.

    Первым западноевропейским судном, прошедшим через пролив после введения ограничений, стал корабль французской компании CMA CGM. Это произошло на следующий день после критики президентом Эммануэлем Макроном действий Трампа. Турция, Индия и Пакистан также смогли провести свои суда благодаря нейтральной позиции или торговым связям.

    Иранские официальные лица заявляют о планах взимать 2 млн долларов за проход каждого судна. Вырученные средства планируется направить на восстановление инфраструктуры, пострадавшей от американских и израильских ударов. Идея сбора пошлин уже встретила резкое сопротивление со стороны европейских стран и союзников США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран открыл Ормузский пролив для прохода судов на две недели. Позже Тегеран временно приостановил транзит из-за израильских ударов по территории Ливана. На следующий день три китайских танкера с нефтью приготовились покинуть акваторию Персидского залива.

    10 апреля 2026, 22:24 • Новости дня
    Al Hadath: Перемирие между Ливаном и Израилем может быть объявлено 11 апреля

    Tекст: Вера Басилая

    Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем может быть объявлено 11 апреля, сообщает Al Hadath.

    Телеканал Al Hadath, ссылаясь на дипломатические источники, сообщил, что соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем может быть объявлено 11 апреля, передает ТАСС.

    Перемирие, по данным телеканала, рассматривается как жест доброй воли в преддверии двусторонних переговоров по урегулированию конфликта.

    Переговоры между Ливаном и Израилем должны стартовать в Вашингтоне 14 апреля при посредничестве США. Ожидается, что объявление перемирия создаст благоприятные условия для обсуждения дальнейших шагов по урегулированию конфликта.

    Власти Израиля под давлением США согласились на проведение переговоров с Ливаном.

    До этого Иран отказался начинать переговоры с США из-за атак Израиля на Ливан.

    США созвали на следующей неделе в Вашингтоне экстренные переговоры с целью достичь прекращения огня в Ливане.

    The National: НАТО пытается скрыть внутренний раскол
    Итальянская банковская группа UniCredit заявила о продолжении работы в России
    Мишустин приостановил госслужбу ушедшего на СВО замминистра Заренина
    Трамп заявил об «отсутствии козырей» у Ирана на переговорах
    Хантер Байден сбежал из США с долгами на десятки тысяч долларов
    Минюст включил внука писателя Толстого в реестр иноагентов
    У Кости Цзю заблокировали счет из-за долгов по налогам

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Литва наказана за неверную ставку против Китая

    «C этим выбором литовцы по-крупному сели в лужу». Такими словами политологи комментируют громкие заявления о разочарованиях, которые раздаются сегодня из Вильнюса по поводу планов сотрудничества с Тайванем. Неверный внешнеполитический выбор привел Литву не только к ссоре с могущественным Китаем, но и к обману со стороны отколотого от Китая острова. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

      В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    • Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

      В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

