  • Новость часаВ ЕК прокомментировали санкции США против Газпромбанка
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    За что Сталин отправил в штрафники целый полк
    Эксперт: После испытания Россией «Орешника» Зеленский не контролирует свои слова
    Немецкий политолог назвал главную фразу из мемуаров Меркель, касающуюся России
    Медведев назвал условие завершения конфликта на Украине без новых издержек
    Песков объяснил, почему ранее не было известно о разработке «Орешника»
    ВСУ нанесли ракетный удар по порту Бердянска
    Меркель заявила, что Зеленский сделал ее козлом отпущения
    Daily Mail подсчитала время подлета «Орешника» до городов Европы
    Рогов: СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу»
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

    19 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Демография – не про деньги

    Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп несет постсоветскому пространству мир и войну

    Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.

    0 комментариев
    23 ноября 2024, 16:30 • Новости дня

    Эрдоган поддержал арест Нетаньяху по решению МУС

    Эрдоган поддержал исполнение ордера МУС на арест Нетаньяху и Галанта за военные преступления

    Tекст: Мария Иванова

    Турецкий президент Тайип Эрдоган назвал мужественным решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху за военные преступления.

    Президент Турции Тайип Эрдоган подчеркнул важность исполнения решения Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает ТАСС.

    Эрдоган назвал этот шаг мужественным и выразил поддержку действиям МУС на международной арене. Он отметил, что Турция предприняла значительные усилия для признания палестинского государства и продолжает стремиться к принятию мер, способных остановить, по его словам, «геноцид Израиля в Палестине».

    МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта, обвиняя их в совершении военных преступлений и преступлений против человечности с октября 2023 года по май 2024 года. Согласно обвинениям, среди деяний указаны убийства, преследования и другие бесчеловечные действия, а также намеренное использование голода против гражданского населения как метода ведения войны. Эти обвинения касаются событий на территории Палестины, включая сектор Газа.

    Эрдоган подчеркнул, что Турция готова поддерживать международные усилия по обеспечению правосудия. Он выразил уверенность в необходимости принятия и исполнения ордеров МУС, считая это важным шагом к справедливости в регионе. В своем заявлении, сделанном на международной ярмарке в Стамбуле, президент Турции подчеркнул приверженность страны защите прав палестинцев и противодействию действиям, которые он считает геноцидом.

    Отметим, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что действия Международного уголовного суда, включая выдачу ордеров на арест израильских политиков, вряд ли могут способствовать урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что конфликт между МУС и Израилем принес выгоду России.

    20 ноября 2024, 19:34 • Новости дня
    Кремль отреагировал на статью Der Spiegel о попытках Киева взорвать «Турецкий поток»

    Кремль отреагировал на расследование Der Spiegel о попытках Киева взорвать «Турецкий поток»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле осведомлены о попытках Киева атаковать «Турецкий поток», о чем ранее заявлял президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя расследование Der Spiegel.

    В ответ на вопрос о том, описывает ли публикация немецкого издания Der Spiegel те же инциденты, о которых ранее сообщал российский лидер, Песков подтвердил, что публикация действительно касается этих попыток, передает ТАСС.

    «Да. Именно об этом ранее уже говорил Путин», – сказал представитель Кремля.

    Напомним, немецкий журнал Der Spiegel опубликовал расследование, в котором говорится, что украинская группа планировала подрыв газопровода «Турецкий поток» в Черном море.

    Коментарии (7)
    20 ноября 2024, 19:18 • Новости дня
    Херш назвал сроки аннексии Западного берега Израилем

    Херш: Израиль может аннексировать Западный берег Иордана через две недели

    Херш назвал сроки аннексии Западного берега Израилем
    @ Dr. Wilfried Bahnmuller/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильское руководство готовится аннексировать Западный берег реки Иордан в ближайшие две недели, что, по мнению американского журналиста Сеймура Херша, может стать важным шагом в изменении региональной политики.

    Как пишет ТАСС, в своей статье на платформе Substack Херш отметил, что эта аннексия поддерживается религиозными правыми, доминирующими в израильском правительстве. Они считают, что контроль над Газой и Западным берегом является основным требованием их политики.

    По данным Херша, израильское руководство надеется, что аннексия положит конец обсуждениям о мирном сосуществовании двух государств и возможно убедит арабские страны пересмотреть вопрос о финансировании реконструкции Газы. Он также указал на усиливающееся давление на палестинцев со стороны израильской полиции и поселенцев.

    На прошлой неделе Ведант Пател из Госдепартамента США заявил, что высказывания министра Смотрича о подготовке к аннексии в 2025 году противоречат двухгосударственному решению. Смотрич ранее заявил о начале подготовки к аннексии в связи с возможной победой Трампа в США.

    В 2020 году Дональд Трамп предложил план урегулирования конфликта на основе взаимного признания двух государств. Однако резолюция СБ ООН 2334 требовала прекращения израильской поселенческой деятельности, что Израиль не выполнил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль ввел на территорию Ливана тяжелую артиллерию, перебросив артиллерийские части 36-й дивизии для поддержки штурма второй линии обороны «Хезболлы».

    Израильский беспилотник нанес удар по ливанским военнослужащим в Хасбайе, в результате которого трое погибли, а пятеро сирийцев были ранены. Кроме того, израильская боевая авиация атаковала здание в центре Бейрута, где находится офис Сирийской социальной националистической партии.

    Коментарии (17)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    21 ноября 2024, 15:14 • Новости дня
    МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и Галанта
    МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и Галанта
    @ Gil Cohen-Magen/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.

    Кроме того, МУС выдал ордер на арест министра обороны еврейского государства Йоава Галанта, передает РИА «Новости». Суд также отверг аргументы Израиля о несоответствии юрисдикции.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет остановлен международным сообществом, как некогда был остановлен Адольф Гитлер. Министерство иностранных дел Турции заявило, что Нетаньяху несет ответственность за ситуацию в секторе Газа, и он может закончить жизнь так же, как нацистский лидер Адольф Гитлер.

    Коментарии (13)
    21 ноября 2024, 21:50 • Новости дня
    Швейцария выразила готовность арестовать Нетаньяху по ордеру МУС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство юстиции Швейцарии заявило, что в случае приезда премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на территорию страны, он будет арестован по ордеру Международного уголовного суда (МУС).

    Это обещание последовало на фоне продолжающихся международных дискуссий о правовом статусе и уважении к международным судебным решениям, передает РИА «Новости».

    Напомним, МУС выдал ордер на арест Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.

    Позже в ответ на решение МУС о выдаче ордеров на арест и бывшего министра обороны Йоава Галанта, израильский министр Итамар Бен-Гвир предложил распространить израильский суверенитет на Западный берег реки Иордан.

    Коментарии (5)
    21 ноября 2024, 16:04 • Новости дня
    Офис Нетаньяху обвинил МУС в войне против Израиля

    Тель-Авив заявил о поддержке МУС войны против Израиля после ордера на арест Нетаньяху

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Выдача МУС ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта ставит Международный уголовный суд (МУС) на сторону региональной войны против Израиля, заявил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

    Он выразил возмущение тем, что МУС проигнорировал представленные Израилем доказательства и аргументы, что, по его мнению, демонстрирует поддержку судом «региональной войны, развязанной иранским режимом против Израиля», передает ТАСС.

    Напомним, МУС выдал ордер на арест Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.

    Коментарии (8)
    21 ноября 2024, 18:02 • Новости дня
    В Израиле предложили присоединить Западный берег в ответ на ордера МУС

    В Израиле министр предложил присоединить Западный берег Иордана в ответ на ордера МУС

    Tекст: Ольга Иванова

    В ответ на решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта, израильский министр Итамар Бен-Гвир предложил распространить израильский суверенитет на Западный берег реки Иордан.

    Министр национальной безопасности Израиля, лидер партии «Оцма ехудит» Итамар Бен-Гвир резко осудил решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галанта, передает ТАСС.

    Бен-Гвир заявил, что в ответ Израиль должен распространить суверенитет на всю территорию Западного берега реки Иордан, известную как Иудея и Самария.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) министр подчеркнул, что необходимо строить поселения во всех частях страны, разорвать связи с «террористической администрацией» в Рамалле и ввести санкции. Он считает, что только такие действия могут стать адекватным ответом на принятые МУС меры.

    Напомним, МУС выдал ордер на арест Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.

    Коментарии (0)
    20 ноября 2024, 19:50 • Новости дня
    Израильские удары по Пальмире унесли жизни 36 человек

    В результате авиаударов Израиля по сирийской Пальмире погибли 36 человек, более 50 ранены

    Tекст: Денис Тельманов

    В Пальмире, сирийском городе, авиаудары Израиля привели к гибели 36 человек и ранению более 50 человек, сообщает SANA.

    Как сообщает агентство SANA, в результате авиаударов Израиля по сирийскому городу Пальмира погибли по меньшей мере 36 человек, а более 50 получили ранения. Атака произошла около 13:30 по местному времени и была произведена со стороны района Эт-Танф, заявляет источник в силовых структурах арабской республики.

    При авиаударе были атакованы несколько зданий, что привело к значительным разрушениям на прилегающей территории. Одна из целей израильских военно-воздушных сил, по данным телеканала Al Arabiya, была связана со складом оружия и боеприпасов шиитских отрядов. Среди погибших числятся четыре бойца проиранских формирований.

    Напряженность на Ближнем Востоке значительно обострилась после событий в октябре 2023 года. Тогда боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля из сектора Газа, что стало ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Эти события привели к тому, что Израиль начал наносить удары по сектору Газа и другим районам, включая Ливан и Сирию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удары по сирийскому городу Пальмира, повредив жилые дома и промышленный район. Израильский беспилотник нанес удар по ливанским военнослужащим в Хасбайе, в результате чего трое погибли и пятеро сирийцев были ранены. Впервые с начала наземной операции в Ливане Израиль ввел на его территорию тяжелую артиллерию, перебросив ночью артиллерийские части 36-й дивизии для поддержки штурма второй линии обороны «Хезболлы».

    Коментарии (0)
    21 ноября 2024, 17:31 • Новости дня
    Израиль отказался признавать ордер МУС на арест Нетаньяху

    Израиль назвал обвинения МУС против Нетаньяху ложными и антисемитскими

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израиль отверг ордер на арест его премьер-министра Биньямина Нетаньяху, выданный Международным уголовным судом, сообщили в канцелярии премьера.

    «Израиль с негодованием отвергает абсурдные и ложные обвинения против него со стороны Международного уголовного суда, который является политически ангажированным и предвзятым органом», – говорится в заявлении. Отмечается, что ни одно антиизраильское решение не помешает Израилю защищать своих граждан, передает ТАСС.

    В тексте заявления также указано, что премьер-министр не поддастся давлению и не отступит, пока не будут достигнуты все военные цели, поставленные Израилем в начале операции в секторе Газа. Канцелярия Нетаньяху подчеркнула, что он не сдастся и продолжит действовать в интересах безопасности своей страны.

    Ранее советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил, что выдача МУС ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта ставит МУС на сторону региональной войны против Израиля.

    Напомним, МУС выдал ордер на арест Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.

    Коментарии (3)
    21 ноября 2024, 17:07 • Новости дня
    Глава МИД Израиля заявил об утрате легитимности МУС

    Израиль осудил МУС после ордера на арест Нетаньяху и Галанта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар выразил недовольство решением Международного уголовного суда (МУС) выдать ордера на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта, заявив, что это подрывает легитимность суда.

    Саар заявил, что данный шаг МУС представляет собой «черный момент» для суда, который, по его словам, утратил легитимность и действует как политический инструмент, пишет ТАСС.

    Израильское правительство считает, что действия МУС могут дестабилизировать ситуацию в регионе и нанести ущерб усилиям по поддержанию мира и безопасности.

    Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.


    Коментарии (3)
    21 ноября 2024, 01:56 • Новости дня
    В результате израильского удара по Газе погибли 57 человек

    Число погибших при обстреле на севере сектора Газа увеличилось до 57

    Tекст: Максим Попов

    В результате израильского обстрела на севере сектора Газа погибли 57 человек, количество раненых превысило 100, говорится в сообщении Al Aqsa.

    По информации телеканала, обстрел произошел в окрестностях больницы Камаль Адван. «Пятьдесят семь человек погибли, более 100 ранены в результате уничтожения жилого района в окрестностях больницы Камаль Адван на севере сектора Газа», – приводит РИА «Новости» цитату из репортажа.

    Напомним, накануне США в пятый раз заблокировали резолюцию ООН о прекращении огня в Газе.

    Коментарии (0)
    22 ноября 2024, 17:24 • Новости дня
    Москва осудила удары Израиля по Пальмире

    Захарова заявила о грубом нарушении Израилем суверенитета Сирии из-за ударов по Пальмире

    Tекст: Евгения Караваева

    Москва выразила резкое осуждение израильских ударов по Пальмире, в результате которых погибли 36 человек, и призвала стороны не выходить за рамки цивилизованного поведения.

    Захарова призвала все стороны конфликта руководствоваться гуманистическими ценностями, сформировавшимися к XXI веку, передает ТАСС

    «Решительно осуждаем эту атаку, в результате которой, по данным сирийских властей, погибли 36 человек и более 50 получили ранения, имеются значительные разрушения объектов жилой застройки», – заявила Захарова. Она подчеркнула, что действия Израиля на территории Сирии являются грубым нарушением суверенитета страны и международного права.

    Российская сторона вновь настоятельно призывает всех участников региональной эскалации прислушаться к голосу разума. Москва подчеркивает недопустимость выхода за рамки цивилизованного поведения, что особенно важно в условиях современных международных отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Израиля нанесли удары по жилым строениям и промышленной зоне в сирийской Пальмире, что привело к гибели 36 человек и ранению более 50.

    Коментарии (0)
    22 ноября 2024, 23:27 • Новости дня
    Turkish Airlines решил отменить 38 рейсов из-за урагана в Стамбуле

    Turkish Airlines отменит 38 рейсов, включая 28 международных, из-за урагана в Стамбуле

    Tекст: Денис Тельманов

    Авиакомпания Turkish Airlines приняла решение отменить 38 рейсов, включая 28 международных, в субботу из-за урагана с ливнем, который ожидается в Стамбуле.

    Как передает РИА «Новости», Turkish Airlines объявила об отмене 38 рейсов в субботу из-за прогнозируемого урагана в Стамбуле. Представитель компании Яхъя Устюн сообщил, что решение было принято в связи с ожидаемым ураганом и ливнями. Из общего числа отмененных рейсов 28 являются международными.

    Среди отмененных направлений рейсы из Подгорицы, Сараево, Баку, Кишинева, Антальи, Болоньи и Штутгарта, а также обратные рейсы. В то же время, рейсы в города России пока остаются без изменений.

    Турецкие синоптики предупреждают, что в субботу в Стамбуле ожидается ураганный ветер скоростью до 80 километров в час, сильные ливни и местами первый снег. Температура воздуха снизится с +18 до +4 градусов. Кроме того, неблагоприятные погодные условия будут наблюдаться более чем в половине провинций Турции.

    Синоптики также прогнозируют возможные подтопления и проблемы с транспортом в связи с сильными осадками. Жителям Стамбула рекомендуется быть осторожными и учитывать погодные условия при планировании своих передвижений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пилот Илчехин Пехливан потерял сознание через несколько часов после взлета рейса Turkish Airlines из Сиэтла в Стамбул и экипаж решил экстренно сесть в Нью-Йорке.

    Turkish Airlines отказала россиянину Глебу Шаткову в посадке на рейс в Панаму и запретила ему полеты в несколько стран Южной и Латинской Америки до сентября 2025 года.

    Пассажирский самолет Boeing 787-9 Dreamliner Turkish Airlines, следовавший рейсом Стамбул – Панама, был вынужден вернуться в Стамбул из-за сбоя системы GPS, который был обнаружен в воздушном пространстве Франции.

    Коментарии (0)
    23 ноября 2024, 01:57 • Новости дня
    Израиль атаковал южные пригороды Бейрута

    Израильские ВВС нанесли удары по районам Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях в Бейруте

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильская авиация ночью атаковала южные районы Бейрута, включая Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях, что привело к разрушениям и масштабным эвакуациям.

    Израильские ВВС в субботу ночью нанесли серию ударов по южным районам Бейрута, сообщает Al Manar со ссылкой на собственного корреспондента. Атака затронула такие районы, как Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях. Перед ударами представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи предупреждал местных жителей об эвакуации, заявляя, что в этих районах находятся объекты «Хезболлах».

    В сообщениях Telegram-канала Al Manar говорится: «Налет вражеской израильской авиации на район Шиях в южном пригороде Бейрута... Авиаудары сионистов по районам Гхбейри и Харейт-Хрейк в южном пригороде Бейрута».

    С 1 октября Израиль проводит наземную операцию на юге Ливана против сил «Хезболлах». Продолжаются воздушные бомбардировки, что привело к гибели мирных жителей и лидеров шиитского движения. Более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, «Хезболлах» продолжает наземные бои и ракетные обстрелы израильской территории.

    В Израиле заявляют, что главная цель военной кампании – создание условий для возвращения 60 тыс. жителей северной части страны, которые были эвакуированы после начала обстрелов «Хезболлах», поддерживающей ХАМАС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удары по сирийскому городу Пальмира, повредив жилые дома и промышленный район. В результате бомбардировок погибли 36 человек и более 50 человек получили ранения. Москва выразила резкое осуждение израильских ударов и призвала стороны не выходить за рамки цивилизованного поведения.

    Коментарии (0)
    22 ноября 2024, 13:28 • Новости дня
    Песков усомнился в пользе решений МУС для мира на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Действия Международного уголовного суда, включая выдачу ордеров на арест израильских политиков, вряд ли могут способствовать урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, действия Международного уголовного суда (МУС) не способствуют решению международных конфликтов, передает ТАСС.

    Песков отметил, что в целом действия МУС вряд ли чему-то помогают.

    Песков отказался комментировать выданные ордера МУС на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта, подчеркнув, что для России подобные решения ничтожны.

    Ранее Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.

    Израильский министр Итамар Бен-Гвир предложил в ответ на это решение распространить израильский суверенитет на Западный берег реки Иордан.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что конфликт между МУС и Израилем принес выгоду России.


    Коментарии (0)
    23 ноября 2024, 03:02 • Новости дня
    Al Jazeera сообщила о гибели 13 палестинцев в секторе Газа

    Израильские атаки в Газе привели к гибели 13 палестинцев и 24 раненым

    Tекст: Денис Тельманов

    Не менее 13 палестинцев погибли в результате атак израильской армии в секторе Газа, среди жертв оказались жители городов Газа и Хан-Юнис, а также лагеря Нусейрат.

    По данным катарского телеканала Al Jazeera, израильская армия провела рейд в городе Газа, в результате которого погибли семь палестинцев, а несколько человек получили ранения.

    В южной части сектора в городе Хан-Юнис израильская авиация нанесла бомбовый удар, в результате чего погибли не менее трех человек и 24 получили ранения. В лагере беженцев Нусейрат, который находится в центральной части сектора Газа, также погибли три человека.

    Ситуация в регионе обострилась после событий 7 октября прошлого года, когда боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля, убивая жителей приграничных местностей и захватывая заложников. Израиль ответил на это началом военной операции в Газе, целью которой является уничтожение военной и политической структуры ХАМАС и освобождение всех похищенных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский министр Итамар Бен-Гвир предложил распространить израильский суверенитет на Западный берег реки Иордан в ответ на решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

    Израильская авиация ночью атаковала южные районы Бейрута, включая Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях, что привело к разрушениям и масштабным эвакуациям.

    Москва выразила резкое осуждение израильских ударов по Пальмире, в результате которых погибли 36 человек, и призвала стороны не выходить за рамки цивилизованного поведения.

    Коментарии (0)
    Главное
    Минобороны показало видео уничтожения украинского МиГ-29
    Карты Газпромбанка UnionPay перестали принимать в банках Турции, ОАЭ и Таиланда
    СМИ: После ударов по Украине вдвое снизилось число звонков мошенников
    Стало известно о насилии над выпускницами в ВСУ
    Маск предсказал быстрое банкротство США
    Захарова предупредила об опасности недооценивать «скукоженную британскую империю»
    Мощная звуковая волна достигла Земли после столкновения галактик

    Южная Америка и Россия окажутся спасителями Китая

    Железная дорога от океана до океана – и сеть морских портов, окутывающая весь мир. Так выглядят грандиозные планы создания Китаем всемирной транспортной инфраструктуры, и часть из них уже реализована. Происходящее имеет значение в том числе для интересов России – особенно в контексте глобального противостояния между Пекином и Вашингтоном. Подробности

    Перейти в раздел

    Мировые СМИ: Путин и «Орешник» не оставили места сомнениям

    «Это прямой сигнал и вызов Западу, который поддерживает, финансирует и покровительствует войне на Украине». Так охарактеризовали обращение российского президента Владимира Путина об испытаниях ракеты «Орешник» в иностранной прессе. Между тем граждане западных стран призывают правительства сесть за стол переговоров и извиняются за последние политические решения собственных властей. Подробности

    Перейти в раздел

    За что Сталин отправил в штрафники целый полк

    Ровно 80 лет назад, 23 ноября 1944 года, вышел приказ наркома обороны Иосифа Сталина о переводе в штрафные части целиком целого кавалерийского полка. Каким образом и при каких обстоятельствах проштрафился этот полк, чем искупил свою вину – и какие еще подобные случаи бывали во время Великой Отечественной? Подробности

    Перейти в раздел

    Война МУС и Израиля сыграла на руку России

    МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Решение суда уже поддержал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, однако в США готовятся ввести против МУС повторные санкции. В чем заключаются особенности этого противостояния и почему оно соответствует интересам России? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............