Эрдоган поддержал исполнение ордера МУС на арест Нетаньяху и Галанта за военные преступления

Tекст: Мария Иванова

Президент Турции Тайип Эрдоган подчеркнул важность исполнения решения Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает ТАСС.

Эрдоган назвал этот шаг мужественным и выразил поддержку действиям МУС на международной арене. Он отметил, что Турция предприняла значительные усилия для признания палестинского государства и продолжает стремиться к принятию мер, способных остановить, по его словам, «геноцид Израиля в Палестине».

МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта, обвиняя их в совершении военных преступлений и преступлений против человечности с октября 2023 года по май 2024 года. Согласно обвинениям, среди деяний указаны убийства, преследования и другие бесчеловечные действия, а также намеренное использование голода против гражданского населения как метода ведения войны. Эти обвинения касаются событий на территории Палестины, включая сектор Газа.

Эрдоган подчеркнул, что Турция готова поддерживать международные усилия по обеспечению правосудия. Он выразил уверенность в необходимости принятия и исполнения ордеров МУС, считая это важным шагом к справедливости в регионе. В своем заявлении, сделанном на международной ярмарке в Стамбуле, президент Турции подчеркнул приверженность страны защите прав палестинцев и противодействию действиям, которые он считает геноцидом.

Отметим, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что действия Международного уголовного суда, включая выдачу ордеров на арест израильских политиков, вряд ли могут способствовать урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Газета ВЗГЛЯД писала, что конфликт между МУС и Израилем принес выгоду России.