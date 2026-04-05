Японские танкеры впервые с начала конфликта в Иране прошли через Ормузский пролив
NHK: Японские танкеры впервые с начала конфликта в Иране прошли Ормузский пролив
Два японских танкера впервые с момента начала нападения США и Израиля на Иран успешно прошли Ормузский пролив, сообщили СМИ.
Как передает телеканал NHK, первым пролив пересек танкер Sohar LNG под панамским флагом с грузом от японской компании Mitsui O.S.K. Lines – выход из Персидского залива был зафиксирован к ночи 3 апреля. Следом вечером в субботу через пролив прошёл танкер Green Sanvi, который также перевозил сжиженный природный газ (СПГ) для Mitsui O.S.K. Lines, но шёл под индийским флагом, сообщили РИА «Новости».
Компания Mitsui O.S.K. Lines подтвердила, что оба судна и их экипажи в безопасности. По данным японских властей, до этого момента в Персидском заливе фактически оставались заблокированными 45 судов, имеющих отношение к Японии.
Ранее Ирана разрешил коммерческим судам с гуманитарными грузами и товарами первой необходимости проходить через Ормузский пролив.
В пятницу газовоз, находящийся под управлением оманской компании Oman Ship Management, стал первым судном подобного класса, которому удалось пройти Ормузский пролив после начала военной операции США и Израиля против Ирана.