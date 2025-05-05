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В МВД подчеркнули, что напавших на патруль ДПС в Махачкале нейтрализовали
В МВД подчеркнули нейтрализацию всех нападавших на патруль ДПС в Махачкале
Оба напавших на патруль ДПС в Махачкале нейтрализованы, их было двое, а не четверо, как заявлялось в некоторых СМИ и соцсетях, сообщило МВД по Республике Дагестан.
«Было двое нападавших. Только двое – не четверо! Оба нейтрализованы», – сообщило ведомство в Telegram.
В МВД по региону призвали «не распространять недостоверную информацию» и подчеркнули, что сообщения о четырех нападавших «не соответствуют действительности».
Напомним, в перестрелке, произошедшей в Махачкале в понедельник, погибли три человека. Около 14.20 по местному времени неустановленные лица открыли стрельбу по наряду дорожно-патрульной службы. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщал, что водитель начал стрелять по сотрудникам МВД, которые пытались остановить автомобиль.