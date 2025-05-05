МВД Дагестана: Тяжелораненый полицейский в Махачкале обезвредил боевика с ножом

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в пресс-службе, один из полицейских, получив тяжелое ранение в ходе перестрелки, был атакован злоумышленником с ножом. Несмотря на ранение, правоохранитель вступил в схватку и, завладев ножом нападавшего, ликвидировал его, передает ТАСС.

Руководитель ЦУР Республики Дагестан Исрафил Исрафилов написал: «Когда видишь кадры, где раненый полицейский, превозмогая боль, находит в себе силы дать отпор и нейтрализовать вооруженного боевика, сердце наполняется гордостью. Это настоящий подвиг, воплощение мужества и несгибаемой воли».

Ранее в минздраве Дагестана заявили, что в перестрелке, произошедшей в Махачкале в понедельник, погибли три человека. В МВД региона сообщали, что неизвестные атаковали наряд ДПС, погибли двое сотрудников полиции. СК возбудил уголовное дело.

В региональном минздраве также сообщали, что после нападения в больницы Махачкалы доставили семерых человек, один из них скончался от полученных ран.