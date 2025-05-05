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МВД Дагестана: Тяжелораненый полицейский в Махачкале обезвредил боевика с ножом
Сотрудник полиции после тяжелого ранения при перестрелке сумел обезвредить напавшего на него боевика с ножом, офицер находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.
Как указали в пресс-службе, один из полицейских, получив тяжелое ранение в ходе перестрелки, был атакован злоумышленником с ножом. Несмотря на ранение, правоохранитель вступил в схватку и, завладев ножом нападавшего, ликвидировал его, передает ТАСС.
Руководитель ЦУР Республики Дагестан Исрафил Исрафилов написал: «Когда видишь кадры, где раненый полицейский, превозмогая боль, находит в себе силы дать отпор и нейтрализовать вооруженного боевика, сердце наполняется гордостью. Это настоящий подвиг, воплощение мужества и несгибаемой воли».
Ранее в минздраве Дагестана заявили, что в перестрелке, произошедшей в Махачкале в понедельник, погибли три человека. В МВД региона сообщали, что неизвестные атаковали наряд ДПС, погибли двое сотрудников полиции. СК возбудил уголовное дело.
В региональном минздраве также сообщали, что после нападения в больницы Махачкалы доставили семерых человек, один из них скончался от полученных ран.