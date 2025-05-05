Власти Дагестана заявили о срыве планов напавших на патруль ДПС в Махачкале

Tекст: Антон Антонов

Абдулмуслимов назвал нападавших «предателями Родины» и отметил, что их действия были направлены на то, чтобы «очернить» республику «своими омерзительными действиями», передает РИА «Новости».

«Цели наших трусливых врагов, посчитавших для себя возможным в преддверии Великого праздника Победы дестабилизировать обстановку, не достигнуты, и никогда не будут достигнуты», – заявил он.

Он заверил, что все причастные к нападению понесут самое суровое наказание, независимо от того, кто стоит за ними. По поручению главы республики Сергея Меликова, органы исполнительной власти мобилизованы, а руководители министерств и ведомств получили необходимые указания.

Напомним, в перестрелке, произошедшей в Махачкале в понедельник, погибли три человека. Около 14.20 по местному времени неустановленные лица открыли стрельбу по наряду дорожно-патрульной службы. В МВД подчеркнули, что оба напавших на патруль ДПС в Махачкале нейтрализованы.

