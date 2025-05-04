Трамп отверг идею присоединения Канады к США силой

Tекст: Ольга Иванова

Трамп не считает реальным вариант использования военной силы для присоединения Канады к Соединенным Штатам, передает ТАСС. В интервью телеканалу NBC News он заявил: «Думаю, что мы никогда не дойдем до этой точки». Он отметил, что в случае с Гренландией вопрос кажется более вероятным, однако и здесь силовой сценарий он назвал маловероятным.

Трамп добавил, что в случае гипотетического вступления Канады в состав США страна стала бы «ценным штатом». Он выразил мнение, что объединение принесло бы экономическую стабильность и защиту от внешних угроз, включая Россию и Китай. По словам Трампа, многие канадцы, по его мнению, выступают за превращение страны в 51-й штат США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем, однако не уточнил, за счет чего это может произойти, в то время как сообщалось, что Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен агрессивно требовал продать Гренландию, а ранее предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов, обещая налоговые и военные преимущества, а также улучшение здравоохранения.