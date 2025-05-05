Помимо торжеств по случаю Дня Победы, круглые даты по случаю окончания Великой Отечественной войны всегда представляют собой крупные международные форумы. В нынешней же обстановке сам факт приезда в Россию можно расценивать как «неподчинение Западу». Во всяком случае, Евросоюз и НАТО не просто сами никого не прислали на торжества, но и грозили «ослушавшимся» всеми возможными карами. Так что приезд многих политиков в таких условиях уже можно считать победой России.

Начнем с самого очевидного. Александр Лукашенко не мог не приехать, потому что Белоруссия в годы Великой Отечественной потеряла каждого третьего жителя, а многие белорусские города и деревни приходилось буквально воссоздавать заново из пепла. Учитывая напряженные отношения Лукашенко с Западом, здесь вопросов не возникло. Как не возникало их в случае с президентами Абхазии и Южной Осетии Бадрой Гунбой и Аланом Гаглоевым. Оба они – граждане России, как и подавляющее большинство жителей их республик.

С южными странами СНГ логика приглашения их президентов проста: они представляют фронтовиков из соответствующих стран. Не будь президент Молдавии Майя Санду столь антироссийской – позвали бы и ее. Пойди власти Грузии на восстановление дипломатических отношений с Россией – и наверняка тоже получили бы приглашение прибыть в Москву. А так приедут руководители всех стран Средней Азии, Азербайджана и Армении.

Это не снимает определенные вопросы относительно содержания их учебников. В Азербайджане буквально повторяют «прибалтийскую» матрицу о равной вине СССР и нацистской Германии за начало войны. В Таджикистане, Туркмении и Узбекистане Великую Отечественную считают «чужой». В Армении, Киргизии и Казахстане формулировки не столь откровенные, но тоже – дискуссионные. Не всё просто и в текущих отношениях. Тем не менее «разбор полетов» по этому вопросу решили отложить на потом. Ветераны и память об их общем подвиге важнее.

Что касается Европы, то наиболее ожидаемые гости – президенты Сербии и Республики Сербской Александр Вучич и Милорад Додик. Несмотря на призывы Евросоюза не ехать в Москву, они приедут. Потому что память о русско-сербском и советско-югославском боевом братстве дорого стоит. Потому что своими восстаниями сербы действительно внесли огромный вклад в Победу, потеряв до миллиона человек. Потому что чтят помощь Красной армии в освобождении Белграда и не имеют комплексов по этому поводу, ибо большую часть Югославии освободили сами.

Вот приезд премьера Словакии Роберта Фицо был не столь запрограммированным. Роль словаков во Второй мировой войне не столь однозначна, а сама страна входит в ЕС и НАТО. Тем не менее Фицо многократно подчеркивал роль Красной армии в освобождении от «коричневой чумы» его родины и Европы в целом. Его появление в Москве – это открытый вызов руководству Евросоюза и НАТО, сделавшим ставку на дипломатическую изоляцию России. А словацкий премьер ее прорвал – и это поступок. И потому он, безусловно, станет дорогим гостем.

Если посмотреть на азиатское направление – здесь, конечно, выделяется приезд председателя КНР Си Цзиньпина. Если приехал он – значит, мероприятие уже нельзя считать провальным, учитывая размеры и роль Китая в мире. К тому же сами китайцы полагают, что Вторая мировая война началась у них еще в 1931 году. А раз так – значит, история и современность сошлись в одной точке. И несмотря на наметившееся сближения с Евросоюзом, слушать его увещевания в Поднебесной даже не пытались.

До последнего момента интригой был приезд премьера Индии Нарендры Моди. Здесь помешать могли как текущее обострение отношений с Пакистаном, так и периодическое его сближение с Западом. Но тот же Евросоюз Моди «уважил» закупкой французских военных самолетов. А раз так – значит, следующий шаг Индия сделает в другую сторону. В итоге индийская высокопоставленная делегация в Москву прибудет – хотя и без самого Моди. А как иначе: Индия же не хочет допустить слишком большого сближения России с ее непростым соседом – Китаем.

Приезд руководителя КНДР Ким Чен Ына с самого начала выглядел чем-то из области фантастики. И он сам, и его отец Ким Чен Ир всегда сторонились многосторонних встреч. Собственно говоря, и опыт участия в них у Кима – минимальный. Да и основные торжества в Северной Корее связаны все-таки с окончанием войны в Азии и капитуляцией Японии 2 сентября. КНДР проявила себя как подлинный союзник, направив свои войска в Курскую область. И это стоит намного дороже приезда или неприезда Кима.

Отметим важность приезда руководителей Монголии – эта страна оказала Советскому Союзу неоценимую помощь лошадями, полушубками, валенками и ватными штанами. И хотя сегодня монголы проводят многовекторную политику, вопросы истории они склонны от политической конъюнктуры отделять. Слова о многовекторности в полной мере относятся и к Вьетнаму – но генсек местной Компартии То Лам тоже приедет отдать дань Советскому Союзу, без Победы которого освобождение его родной страны от колониализма могло затянуться.

Если говорить о мусульманском мире и Африке, то приезд премьера Малайзии Анвара Ибрагима и президента Египта Абделя Фаттаха аль-Сиси тоже можно считать успехом. В первом случае речь идет о богатой и развитой стране, во втором – о крупнейшем арабском государстве. Будут в Москве руководители Палестины, Эфиопии и Буркина-Фасо. Наверно, несколько обидно, что не приедут главы Ирана и ЮАР – но высокопоставленные делегации от них всё равно приедут. Так что и эту часть света удалось охватить.

Приезд глав Кубы и Венесуэлы Мигеля Диаса Канеля и Николаса Мадуро был вполне ожидаемым, учитывая высокий уровень наших отношений. А вот насчет президента Бразилии Лулы такой ясности не было. И то, что руководитель крупнейшей страны Латинской Америки тоже появится в Москве, можно считать безусловной удачей в борьбе с попытками установить дипломатическую блокаду. Делегации уровнем пониже прибудут и из других стран региона. Позволило бы здоровье президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге – приехал бы и он.

Прибытие премьера Венгрии Виктора Орбана не предполагалось изначально. Не будем забывать, на чьей стороны воевали тогда мадьяры. Сам политик неоднократно называл итоги Второй мировой войны несправедливыми для своей страны и народа, поскольку миллионы венгров оказались вне этнической родины. Тут поблагодарим Орбана за то, что в Венгрии не сносят памятники красноармейцам, и что разные трактовки событий прошлого не мешают нам вести диалог в настоящем. Приедет по другому поводу…

Если бы не «военная» дисциплина Евросоюза и НАТО – Москву бы наверняка посетили премьер Греции Кириакос Мицотакис, президент Черногории Яков Милатович и кто-то из руководителей Кипра. Там с историей Второй мировой войны так ожесточенно не борются – да и местные народы воевали на правильной стороне. Но вмешалась текущая политика. Черногория в Евросоюз пока не входит, и потому окриков из Брюсселя боится не особенно. А Греция с Кипром наверняка не хотели бы лишиться выплат из европейских фондов.

С остальными европейцами – всё понятно. Большинство из них потомки как минимум пассивных коллаборационистов. Они и раньше относились к 9 Мая двойственно: с одной стороны, освобождение от нацизма, с другой – Россия (они именно так говорят в основном: не Советский Союз, именно Россия) установила контроль над третью Европы. Сегодня же «трагическая» составляющая данного противоречия однозначно взяла верх. И страны ЕС и НАТО отказались участвовать в торжествах даже на уровне послов.

Солидарность с партнерами по НАТО проявила и Турция – что, в общем, понятно. Противоречий у нас хватает. В Израиле отношения к нынешней политике России неоднозначное – потому ограничились участием посла (хотя раньше премьер Биньямин Нетаньяху в Москву приезжал). Участие президента США Дональда Трампа изначально казалось фантастикой – потому его отсутствие никаких эмоций не вызывает. Могли бы, наверное, приехать из Южной Кореи – но мешает сближение России с КНДР.

В целом можно сказать, что «международная» составляющая празднования Дня Победы достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов, что показывает глобальный охват российской политики. Мы не варимся в своем соку, у нас есть партнеры по всему миру – и мы ими дорожим. И с удовольствием разделим с ними наш главный, священный День. Нашу гражданскую Пасху, если угодно.