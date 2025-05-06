Никакие мировые катаклизмы не избавляют нас, в рамках собственных цивилизационных ценностей, от необходимости искать «точку равновесия» между повседневными потребностями людей, Большим смыслом общественной жизни и стратегическими интересами государства.0 комментариев
Бойцы бригады «Русь» эвакуировали на носилках мирную жительницу из Часова Яра
Группа бойцов бригады «Русь» три часа несла на носилках мирную жительницу из Часова Яра
Группа эвакуации бригады «Русь» на протяжении трех часов несла жительницу на носилках из Часова Яра, двое бойцов обеспечивали прикрытие от возможных атак дронов.
Бойцы добровольческого корпуса «Русь» из Южной группировки войск в течение нескольких часов эвакуировали мирную жительницу из Часова Яра на носилках. Военнослужащие несли носилки вчетвером, еще двое обеспечивали прикрытие, передает ТАСС.
«Женщину вытаскивали из Часова Яра. И мы от определенной точки ее забрали и эвакуировали. Часа три несли ее на носилках вчетвером, периодически менялись», – рассказал один из бойцов.
Пока четверо бойцов транспортировали женщину, еще двое обеспечивали прикрытие. Во время эвакуации маршрут прошли спокойно, инцидентов не было.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Часовом Яре украинские военные принуждали двух детей пройти через позиции бригады «Русь», чтобы выманить российских бойцов и обнаружить с воздуха беспилотниками.