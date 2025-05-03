Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
ВСУ использовали детей для разведки позиций в Часовом Яре
Украинские военные в районе Часового Яра привлекли несовершеннолетних к разведывательной операции, чтобы выявить позиции бойцов бригады «Русь».
Украинские военные задействовали двух детей примерно одиннадцати и тринадцати лет для разведки позиций бригады «Русь» добровольческого корпуса в составе Южной группировки, передает ТАСС. По словам бойца с позывным Асыл, дети целенаправленно ходили по улицам микрорайона Северный, выкрикивая с акцентом слово «Русские!», чтобы спровоцировать солдат на реакцию.
Он уточнил, что детей сопровождал один беспилотник с хорошей камерой и несколько дронов со сбросами. Военнослужащие в микрорайоне были быстро предупреждены о возможности провокации, что позволило избежать потерь. По мнению бойца, дети действовали под давлением со стороны украинских военных. Он выразил надежду, что им удалось вернуться домой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командир взвода рассказал, что украинские военные используют мирных жителей Часового Яра в качестве живого щита, российские войска заняли более десяти многоэтажных домов в Часовом Яре, а подразделения ВС России сковали силы украинской армии в этом населенном пункте.