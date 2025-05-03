Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские военные задействовали двух детей примерно одиннадцати и тринадцати лет для разведки позиций бригады «Русь» добровольческого корпуса в составе Южной группировки, передает ТАСС. По словам бойца с позывным Асыл, дети целенаправленно ходили по улицам микрорайона Северный, выкрикивая с акцентом слово «Русские!», чтобы спровоцировать солдат на реакцию.

Он уточнил, что детей сопровождал один беспилотник с хорошей камерой и несколько дронов со сбросами. Военнослужащие в микрорайоне были быстро предупреждены о возможности провокации, что позволило избежать потерь. По мнению бойца, дети действовали под давлением со стороны украинских военных. Он выразил надежду, что им удалось вернуться домой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командир взвода рассказал, что украинские военные используют мирных жителей Часового Яра в качестве живого щита, российские войска заняли более десяти многоэтажных домов в Часовом Яре, а подразделения ВС России сковали силы украинской армии в этом населенном пункте.