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Заявлявшего о больших потерях ВСУ военкома на Украине отправили на фронт
Главу территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) с Западной Украины Юрия Ковалюка, заявлявшего, что тот не отпустит служить сына в армию, отправили служить в ВСУ, сообщают украинские СМИ.
Глава военкомата Ровенской области Ковалюк в начале апреля заявил, что не позволит забрать своего 22-летнего сына в армию, так как командиры ВСУ отправляют на смерть военнослужащих батальонами, передает ТАСС.
Он тогда отговаривал от подписания военных контрактов мужчин в возрасте 18-24 лет.
Через несколько дней за Ковалюком пришли, его, по данным украинской прессы, назначили замкомандира воинской части и отправили на фронт.
Ранее сообщалось, что в одном из ТЦК в Киеве мобилизованных украинцев начали привязывать к кроватям, чтобы пресечь возможные побеги.