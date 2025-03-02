Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Хельсинки снял арест с танкера Eagle S, экипаж которого подозревают в повреждении в Балтийском море энергетического кабеля Estlink 2, соединяющего Эстонию и Финляндию, сообщает Yle.

Полиция объявила, что для дальнейшего следствия, которое завершится в апреле, судно не нужно, и оно было препровождено в международные воды. Но три человека с Eagle S по-прежнему находятся под следствием.

В конце декабря прошлого года финские силовики взяли на абордаж и арестовали танкер, ходящий под флагом Островов Кука и везший из России в Египет 35 тыс. тонн бензина.

По данным сервиса MarineTraffic, судно замедлило скорость в районе обрыва кабеля, совершило несколько маневров, а затем ушло. При задержании выяснилось, что у Eagle S нет одного из якорей, который был обнаружен на месте инцидента. По версии следствия, экипаж якобы действовал по заказу российских спецслужб.

Тогда же генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс запускает проект «Балтийский часовой» (Baltic Sentry), предназначенный «для обеспечения безопасности инфраструктуры в Балтийском море» и предполагающий усиленное патрулирование кораблей, самолетов и беспилотников. На самом же деле происходящее выглядело как провокация для создания военной инфраструктуры с целью организации агрессии против России на Балтийском море.

При этом американское издание The Washington Post со ссылкой на спецслужбы сообщило, что повреждение было случайностью. Эксперты объясняли газете ВЗГЛЯД, что это могло стать оздоровлением политического фона со стороны США, чтобы выйти на прямой диалог с Москвой.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай. Месяц назад Норвегия отпустила судно Silver Dania с российским экипажем, которое по запросу Риги было задержано и доставлено в порт Тромсе при содействии береговой охраны по подозрению в повреждении оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией. «Нет никаких фактов, связывающих судно с инцидентом», – заявил тогда представитель полиции Ронни Йоргенсен.

Несколько дней спустя прокуратура Швеции сняла арест с сухогруза Vezhen после подозрения в намеренном повреждении кабеля связи между Швецией и Латвией, сообщает Aftonbladet. «Расследование ясно показало, что это не было диверсией. Обрыву кабеля способствовали погодные условия, недостаток оборудования и навыков мореплавания. Но причиной обрыва кабеля было именно это судно», – заявлял прокурор Матс Люнгквист.

Причина освобождения Eagle S лежит не в следственной, технической или доказательной плоскостях, а исключительно в политической, считает Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН.

«Изменившаяся американская внешняя политика заставила европейцев держать нос по ветру. Это не значит, что Финляндия стала пророссийской, просто она считывает сигналы президента США Дональда Трампа», – пояснил эксперт.



«В Финляндии ряд экспертов даже высказывается за то, чтобы выйти из НАТО ввиду дороговизны членства, разочарования альянсом и возможной утраты американского зонтика над Европой.

Так что Хельсинки не захотели наживать себе мощного врага на востоке на фоне вероятного военного ослабления», – констатировал собеседник.

Впрочем, и доказательная база у Хельсинки по этому делу была абсолютно пустой, добавил Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ). «Финны фактически разобрали весь корабль до винтиков и потом собрали обратно. Если бы была хоть какая-то зацепка, то об этом бы точно сообщили», – отметил он.

«За этот инцидент финны, конечно, заплатят, поскольку у России достаточно дипломатических и судебных инструментов. В целом же наш северный сосед меняет внешнеполитический курс вслед за США. В итоге, я уверен, Финляндия вернется к ряду пунктов Парижского мирного договора 1947 года, главный из которых – нейтральный статус страны», – продолжил аналитик.

«Думаю, еще одним следствием будет демилитаризация Финляндии, причем без такого внешнего воздействия, которое можно было бы трактовать как силовое. Россия, в свою очередь, гарантирует полную военную безопасность северного соседа, свободу выбора общественно-политического строя, наши инвестиции, сырье и взаимовыгодную торговлю», – резюмировал политолог.