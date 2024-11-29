Натовский адмирал выдал фантазии НАТО об «ударе по России»

Tекст: Александр Тимохин

Глава МИД России Сергей Лавров назвал безответственным прозвучавшее в руководстве НАТО заявление о возможности «превентивного удара по России». «Эти заявления делал какой-то адмирал. Абсолютно безответственный. Там таких людей, которые пороха не нюхали, но погоны нацепили, немало», – сказал Лавров.

И действительно, несколько дней назад глава военного комитета НАТО, нидерландский адмирал Роб Бауэр заявил: «Мы изменили свое отношение к концепции оборонного альянса. Гораздо грамотнее не ждать нападения, а нанести первый удар по пусковым установкам в России». «Мы должны бить первыми (we must strike first)», – сказал Бауэр.

В высказывании адмирала на английском языке есть некоторая тонкость. Полностью его фраза звучит двусмысленно. На английском его можно понять двояко – и так, что он имеет в виду встречный удар (Россия атакует, НАТО бьет в ответ по российским пусковым установкам), и так, что он рассуждает о превентивном ударе (Россия в процессе развертывания атаки, НАТО бьет первым по российским пусковым установкам). Иначе говоря, фраза составлена так, чтобы и идею первого удара озвучить, и если что, можно было бы сказать, что адмирала «неправильно поняли». И вот здесь грань между призывом к ответу на агрессию и призывом к открытой агрессии стирается полностью. Гитлер в свое время тоже утверждал, что он лишь упредил Сталина.

Бауэр известен своими неосторожными высказываниями, но ранее он делал оговорки, что НАТО войны не хочет и первым ее начинать не планирует. А здесь наоборот, подобрал слова так, что их можно толковать двояко. В том числе – как прямой призыв к агрессии НАТО против России, на что и указал российский министр иностранных дел. Почему Бауэр позволил себе такое?

Безумие Запада и старые стратегии

Бауэр, как представитель «домашних животных Госдепартамента США» – голландцев, транслирует то, что на уме у натовской бюрократии. Набор мифов в головах этих людей следующий: Россия – слабая и коррумпированная страна, ее войска не могут даже сравниваться с войсками западных стран, ее военная мощь истощена Украиной. Западные стратеги полагают, что если США все-таки подключатся к украинскому конфликту в форме своего прямого участия, Россия не отважится применить ядерное оружие.

Этот набор мифов следует даже из самой цитаты – какие пусковые установки Бауэр собрался поражать силами НАТО? «Искандеры»? Но это мобильное средство, после пуска батарея этого ракетного комплекса сворачивается за считанные минуты и уходит. А какие установки у нас стационарные? Только шахтные пусковые установки РВСН. Те, в которых находятся на боевом дежурстве российские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР).

Существует высказывание, касающееся стратегического ядерного оружия – «применяй или потеряй». Сформулировано оно было американцами еще во время холодной войны.

Суть его в следующем. В условиях, когда ядерное оружие одной из сторон вот-вот попадет под удар, этой стороне придется решать дилемму – потерять его или применить в условиях, когда она не хотела этого делать прямо сейчас. Поэтому в понимании западных стратегов прошлого удары по стратегическим средствам ведения войны допустимы только тогда, когда ты сам готов идти до конца. Израсходовать все свои ядерные боеприпасы, пожертвовать десятками миллионов гражданских и миллионами солдат.

Или – надо стремиться к ограничению эскалации, по принципу «тут воюем, тут не воюем», как, например, англичане во время войны на Фолклендах в 1982 году. Или вообще не воевать.

Эта дилемма – одна из сторон того, что называется «ядерное сдерживание». То, что обеспечивало мир в Европе после Второй Мировой войны.

Слова Бауэра говорят о том, что уровень вменяемости людей, отвечающих за принятие решений в системе НАТО, со времен холодной войны сильно упал. Они не понимают, что рискуют существованием собственной цивилизации. Они больше не могут оценивать угрозы адекватно, не могут прогнозировать последствия своих действий. Они больше не следуют принципиальным, классическим канонам ядерного сдерживания.

А раз так, стоит исходить из того, что однажды эти люди, руководители НАТО, могут попытаться воплотить свои агрессивные планы в жизнь. Чтобы агрессивная страна начала войну, ей не обязательно реально иметь возможность в ней победить. Достаточно поверить в то, что победа возможна. Германия, например, не имела шансов против Британской империи, СССР и США одновременно. Но в войну с ними влезла.

Важно отметить и следующее: Бауэр – это вершина огромного айсберга. На Западе регулярно публикуют аналитические доклады с разбором «обезоруживающих ударов» по ядерным силам России. Интерес западных политиков и военных к превентивному удару по России сейчас огромен как никогда. То есть они всерьез рассматривают такую возможность. Что они могут применить, если этот «удар по пусковым установкам» кто-нибудь попробует воплотить в жизнь?

Средство первого удара

При любом первом ударе по России стратегическое ядерное оружие будет использовано Западом сразу. Война против России начнется именно с его применения. Просто потому, что никаким другим средством те самые «пусковые установки» не поразить. А если их не поразить, Россия ответит всей своей мощью и уничтожит агрессора.

Крылатые ракеты будут лететь долгие часы, за которые легко нанести ответный удар. Ракет средней дальности с гиперзвуковым боевым блоком Dark Eagle у США мало – одна батарея в опытной эксплуатации на территории самих США. Пройдут годы, прежде чем их будет достаточно для первого удара. Баллистические ракеты «Минитмен» на территории США имеют слишком долгое подлетное время, как минимум полчаса, и внезапно ими первый удар тоже не нанести.

Остается только одно средство. Именно на него Запад будет делать ставку в подобном случае – баллистические ракеты атомных подводных лодок с ядерными боезарядами.

Американские и британские МБР «Трайдент II», французские М51 – вот чем реально можно нанести описанный Бауэром превентивный удар по России. В том случае, если они будут находиться в момент нанесения удара в близкой к России акватории – в Средиземном море, например. Других инструментов у Запада нет. А эти – есть и полностью готовы. Подлетное время этих ракет до шахт с российскими МБР – по обычной, баллистической траектории около 15 минут, по настильной – 8-9 минут. Столь короткое время может не дать возможности российским РВСН среагировать – по крайней мере, в НАТО думают именно так. Стоит полагать, что именно эти средства поражения и имел в виду адмирал Бауэр.

Надо поверить Западу

В данном случае уместно вспомнить цитату, авторство которой в реальности неизвестно. Интернет приписывает ее некоей старой еврейке, пережившей Холокост. Вот эта цитата, в сокращенном виде:

«Запомните навсегда, что если кто-нибудь где-нибудь обещает вас убить – поверьте им. Не рассуждайте, как мы тогда, перед холокостом, что это у них политика такая, а сами они хорошие и милые люди, что они это просто так говорят. Когда они перейдут от слов к делу, станет поздно».

Роберт Бауэр не имеет никакого отношения к американскому ядерному оружию, но он часть той системы, которая этим оружием распоряжается. Маловажная часть, безответственный и болтливый клерк из вспомогательной структуры. Но он, по всем признакам, озвучивает то, что думают люди, из которых состоит эта система. Как минимум, его никто в натовском руководстве не опровергает. «Истинные намерения [НАТО] оглашаются уже публично», – сказал по этому поводу Сергей Лавров.

А значит, возможно, нам стоит просто поверить им. И далее, расчетливо, хладнокровно и спокойно действовать – исходя из презумпции того, что они просто хотят нас физически уничтожить.