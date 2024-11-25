Адмирал Бауэр: НАТО обсуждает превентивные высокоточные удары по России

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Бауэра, такой шаг рассматривается как ответная мера в случае вооруженного нападения России на страны НАТО, передает РИА «Новости».

Во время конференции, проходящей в Брюсселе, Бауэр подчеркнул необходимость восполнения операционных запасов оружия и увеличения инвестиций в системы противовоздушной обороны и высокоточные удары. «Мы изменили свое отношение к концепции оборонного альянса. Гораздо грамотнее не ждать нападения, а нанести первый удар по пусковым установкам в России», – заявил он.

Ключевым элементом новой стратегии, по словам Бауэра, должна стать комбинация высокоточных ударов, способных вывести из строя системы, которые потенциально могут быть использованы для нападения на страны альянса.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил страны НАТО в участии в полномасштабной войне против России после ракетных ударов по Курской и Брянской областям. Президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер. Глава министерства обороны Германии Борис Писториус также заявил, что украинский конфликт перестал быть региональным.