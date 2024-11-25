  • Новость часаАдмирал Бауэр: НАТО обсуждает превентивные высокоточные удары по России
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    Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.

    10 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Чем больше размышлений о будущем ребенке, тем сложнее на него решиться

    «Жизнь дорожает, в политике нестабильность, надо сначала обустроиться, обложиться финансовыми подушками». Люди с таким мышлением никогда не будут довольны собой, своей жизнью. Им всегда будет мало. Мало будет именно им, а не ребенку, которому необходимы лишь любящие родители.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Правый поворот Европы неостановим

    Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной.

    13 комментариев
    25 ноября 2024, 17:56 • Новости дня

    Адмирал Бауэр: НАТО обсуждает превентивные высокоточные удары по России

    Адмирал Бауэр: НАТО обсуждает превентивные высокоточные удары по России
    @ Lukas Balandis/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Североатлантического альянса рассматривают возможность нанесения превентивных ударов по России в случае вооруженного конфликта, заявил глава Военного комитета блока адмирал Роб Бауэр.

    По словам Бауэра, такой шаг рассматривается как ответная мера в случае вооруженного нападения России на страны НАТО, передает РИА «Новости».

    Во время конференции, проходящей в Брюсселе, Бауэр подчеркнул необходимость восполнения операционных запасов оружия и увеличения инвестиций в системы противовоздушной обороны и высокоточные удары. «Мы изменили свое отношение к концепции оборонного альянса. Гораздо грамотнее не ждать нападения, а нанести первый удар по пусковым установкам в России», – заявил он.

    Ключевым элементом новой стратегии, по словам Бауэра, должна стать комбинация высокоточных ударов, способных вывести из строя системы, которые потенциально могут быть использованы для нападения на страны альянса.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил страны НАТО в участии в полномасштабной войне против России после ракетных ударов по Курской и Брянской областям. Президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер. Глава министерства обороны Германии Борис Писториус также заявил, что украинский конфликт перестал быть региональным.

    23 ноября 2024, 12:09 • Новости дня
    Daily Mail подсчитала время подлета «Орешника» до городов Европы

    Daily Mail подсчитала, что ракета «Орешник» долетит до Лондона за 16-17 минут

    Daily Mail подсчитала время подлета «Орешника» до городов Европы
    @ Tass/Zumapress

    Tекст: Вера Басилая

    Российская баллистическая ракета «Орешник» способна достичь любого города в Европе менее чем за 20 минут, сообщила газета Daily Mail.

    Британская газета Daily Mail подсчитала, что новая российская баллистическая ракета средней дальности «Орешник» при запуске с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области долетит до Берлина за 11-12 минут, до Рима за 13-14 минут, до Брюсселя за 14-15 минут, до Парижа за 15-16 минут и до Лондона за 16-17 минут, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что «Европу отделяет от армагеддона всего несколько минут из-за новой ракеты Путина».

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение о принятии на вооружение российской ракетной системы средней дальности «Орешник».

    Командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Путину, что ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы.

    Также Путин заявил, что средств перехвата ракеты «Орешник» на сегодняшний день в мире не существует.

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    23 ноября 2024, 13:35 • Новости дня
    Меркель заявила, что Зеленский сделал ее козлом отпущения

    Меркель заявила, что Зеленский сделал ее козлом отпущения из-за саммита НАТО в Бухаресте

    Меркель заявила, что Зеленский сделал ее козлом отпущения
    @ Carsten Koall/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью журналу Spiegel выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский сделал ее ответственной за последствия саммита НАТО в Бухаресте 2008 года.

    По данным журнала, Зеленский сделал ее «козлом отпущения» из-за решений, принятых на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, передает РИА «Новости».

    Меркель отметила, что ощущение стало для нее реальностью, когда Зеленский пригласил ее и бывшего президента Франции Николя Саркози посетить Бучу в 2022 году. По ее словам, это было сделано с явным намеком на то, что их позиция на саммите привела к событиям в Буче.

    Меркель также подчеркнула, что, по ее мнению, необходимо было искать мирные пути решения конфликтов с Россией.

    Экс-канцлер Германии добавила, что в то время Германия и Франция, следуя концепции двойного решения НАТО, также усиливали принцип сдерживания. Тем не менее, она считает, что ее текущая роль в украинском конфликте была несправедливо переоценена Зеленским.

    Напомним, в Киеве назначили Меркель виноватой в невступлении Грузии и Украины в НАТО, заявив, что именно она выступала против включения этих стран в НАТО и убедила в том, что этого делать нельзя, остальных союзников во время саммита альянса в 2008 году.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    23 ноября 2024, 10:54 • Новости дня
    Медведев назвал условие завершения конфликта на Украине без новых издержек

    Медведев заявил о завершении конфликта на Украине без новых издержек при отказе НАТО от поддержки

    Медведев назвал условие завершения конфликта на Украине без новых издержек
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Конфликт на Украине можно завершить без новых издержек для человечества, если НАТО прекратит вмешательство, заявил в интервью телеканалу Al Arabiya заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, конфликт на Украине можно завершить без новых издержек для человечества, если Североатлантический альянс прекратит «раздувать пожар войны».

    «Если блок НАТО встанет на реальную почву, конфликт можно завершить без всяких издержек для человечества», – цитирует РИА «Новости» Медведева.

    По его мнению, нынешнее вмешательство НАТО несет риски усиления конфликта и может привести к катастрофическим последствиям для мирового сообщества.

    Ранее Дмитрий Медведев заявил о включении стран НАТО в полномасштабную войну с Россией.

    При этом он считает, что российская баллистическая ракета «Орешник» может изменить ход конфликта на Украине.

    Также Медведев подчеркнул, что из-за действий Запада может произойти любой вариант развития украинского конфликта.

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    25 ноября 2024, 11:51 • Новости дня
    Le Monde: Европа возобновила обсуждения отправки войск на Украину
    Le Monde: Европа возобновила обсуждения отправки войск на Украину
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Отправка европейских войск на Украину вновь обсуждается на фоне возможного отказа поддержки от США после прихода Дональда Трампа к власти в январе 2025 года, пишет Le Monde.

    Европейские страны возобновили обсуждения о возможной отправке войск или бойцов частных военных компаний (ЧВК) на Украину, передает ТАСС.

    По информации газеты Le Monde, источником которой стали неназванные лица, дискуссии связаны с возможными изменениями в политике США в отношении Украины после того, как Дональд Трамп вступит в должность президента 20 января 2025 года. Европейские правительства обеспокоены тем, что Трамп может сократить или полностью прекратить поддержку Украине, что вынуждает их искать альтернативные меры.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предостерег Европу от поддержки конфликта на Украине, упомянув о неприемлемом ущербе от ракетной системы «Орешник».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ставка ВСУ на наемников провалилась.

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    23 ноября 2024, 19:06 • Новости дня
    Залужный заявил о неготовности НАТО к долгосрочному противостоянию с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и украинский посол в Лондоне выразил сомнение в готовности НАТО к «войне на истощение» с Россией.

    По его словам, альянс не имеет достаточных арсеналов ракет и дронов для отражения массированных атак, которые может организовать Россия, передает РИА «Новости».

    «Вопрос: какая из стран НАТО на сегодня готова отбить нападение двух тысяч целей? Я не могу назвать вам сумму, какое количество ракет получает Украина, но поверьте мне: никакой подсчет не отвечает этому количеству», – сказал Залужный в интервью украинским СМИ.

    Он также отметил, что предоставляемые Украине «средства для борьбы» остаются слишком дорогими и их количество ограничено. Залужный подчеркнул, что по этой причине ни Британия, ни другие страны альянса не готовы к потенциальному противостоянию с Россией. Он предположил, что системы ПВО стран НАТО могут быть полностью разряжены за два-три месяца, задавшись вопросом о наличии у Британии хотя бы пяти тысяч ракет для систем Patriot.

    «Я что-то сомневаюсь. Опять-таки, по той же причине, что они очень дорогие, и, как следствие, их невозможно иметь очень много, потому что произвести их – проблема», – подытожил Залужный.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил страны НАТО в участии в полномасштабной войне против России после ракетных ударов по Курской и Брянской областям. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что применение Украиной западного дальнобойного оружия подтверждает участие НАТО в конфликте с Россией.

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    22 ноября 2024, 20:32 • Новости дня
    Медведев заявил о прямом участии НАТО в конфликте на Украине

    Медведев заявил о вовлеченности стран НАТО в конфликт на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что страны НАТО полностью включились в конфликт на Украине, отметив возможность его эскалации.

    Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya отметил, что государства НАТО фактически полностью вовлечены в конфликт на Украине. «Если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что применение Украиной западного дальнобойного оружия подтверждает участие НАТО в конфликте с Россией, связанное с поддержкой США и их союзников.

    Накануне президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

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    23 ноября 2024, 08:45 • Новости дня
    Медведев заявил о включении стран НАТО в полномасштабную войну с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью каналу Al Arabiya обвинил страны НАТО в участии в полномасштабной войне против России после ракетных ударов по Курской и Брянской областям.

    По его словам, США и другие участники НАТО вступили в полноценную войну против России, применив ракеты для ударов по Курской и Брянской областям, передает ТАСС.

    Медведев отметил, что эти действия изменяют ход боевых столкновений и свидетельствуют о переходе блока НАТО, Вашингтона и других участников альянса от гибридной войны к полноценной.

    Заместитель председателя Совета безопасности также подчеркнул, что подобные действия не останутся без последствий для стран, вовлеченных в этот конфликт.

    Ранее Медведев заявил, что руководство России не хочет применять ядерное оружие, и назвал его крайним вариантом. Медведев отметил, что использование ядерного арсенала рассматривается лишь как последний выход, и выразил надежду, что до этого никогда не дойдет.

    В то же время он считает, что российская баллистическая ракета «Орешник» может изменить ход конфликта на Украине. Зампред Совбеза РФ также подчеркнул, что из-за действий Запада может произойти любой вариант развития украинского конфликта.

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    24 ноября 2024, 12:13 • Новости дня
    Bloomberg: Байден отказался от призыва принять Украину в НАТО

    Администрация Байдена решила не призывать к принятию Украины в НАТО из-за низких шансов

    Bloomberg: Байден отказался от призыва принять Украину в НАТО
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Администрация Джо Байдена рассматривала возможность призыва к принятию Украины в НАТО, но отказалась от этой идеи, полагая, что у нее низкие шансы на успех в краткосрочной перспективе, пишет Bloomberg.

    Администрация президента США Джо Байдена рассматривала возможность публичного призыва к приему Украины в НАТО, но отказалась от этой идеи, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Основной причиной такого решения стала низкая вероятность успеха подобных призывов в краткосрочной перспективе. Эта мера была задумана как один из шагов в поддержку Украины до того, как Дональд Трамп вступит в должность президента США.

    Вместо официального призыва к членству Украины в НАТО, Вашингтон планирует заключить ряд двусторонних соглашений по безопасности, чтобы предоставить Украине определенные гарантии. Но о каких именно гарантиях идет речь, агентство не уточняет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что страны НАТО полностью включились в конфликт на Украине, и допустил возможность его эскалации, а в НАТО заявили, что помогают Киеву не из милосердия.

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    23 ноября 2024, 15:50 • Новости дня
    FT: Планы Трампа по России угрожают Британии и НАТО

    Financial Times: Планы Трампа по России угрожают Британии и НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп, стремясь заключить сделку с Россией, угрожает НАТО в Европе, пишет Financial Times.

    По данным газеты, планы Трампа по сближению с Россией вызывают озабоченность в Британии и угрожают безопасности НАТО в Европе, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что «Трамп поставил под сомнение гарантию безопасности Европы со стороны США. Избранный президент, как полагает газета, не выйдет из НАТО, но его рвение заключить сделку с Путиным обещает серьезно подорвать альянс. НАТО стала краеугольным камнем британской безопасности, без которого у страны нет оборонной политики.

    Кроме того, конфликт на Украине усиливает нестабильность международного порядка, что делает мир более опасным, чем когда-либо со времен окончания холодной войны. Автор статьи подчеркивает, что изменения, вызванные внешней политикой Трампа, могут кардинально изменить баланс сил в Европе.

    Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует обсудить с Дональдом Трампом стратегию мирных переговоров по Украине, акцентируя внимание на необходимости избегать уступок России. Генсек НАТО настаивает на предоставлении срочной помощи Украине перед зимой, подчеркнув, что Россия может использовать зиму как оружие для подрыва энергосистемы страны.


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    23 ноября 2024, 15:17 • Новости дня
    Ульянов предупредил о последствиях помощи Франции и Британии ракетами Украине

    Ульянов предупредил Францию и Британию об ответственности за помощь Украине ракетами

    Tекст: Вера Басилая

    Франция и Британия понесут ответственность за оказание Украине помощи в ракетных ударах по России, Москва ответит на эти действия, заявил постпред России в Вене Михаил Ульянов.

    «Франция и Великобритания решили помочь Украине с использованием высокоточных ракет и заплатят за это», – приводит ТАСС слова Ульянова.

    Он отметил, что Москва не оставит без ответа ракетные атаки на Россию, а также заявил, об опасном решении Белого дома по ударам вглубь России.

    Постпред России также выразил недовольство действиями США, указав на их потенциальную угрозу международной безопасности.

    Агентство Bloomberg сообщило, что Украина впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow, предоставленные Британией, для удара по целям вглубь российской территории.

    Минобороны сообщило, что ВСУ ранее выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области.

    Президент России Владимир Путин назвал испытание «Орешника» ответом на дальнобойные удары с использованием ракет США и Британии.

    Daily Mail подсчитала, что ракета «Орешник» долетит до Лондона за 16-17 минут.

    Командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Путину, что ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы.



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    23 ноября 2024, 23:37 • Новости дня
    Медведев: Абсолютное большинство вооружения Россия производит самостоятельно

    Медведев заявил о самостоятельном производстве вооружений в условиях войны с НАТО

    Tекст: Максим Попов

    Россия самостоятельно производит большинство вооружений в условиях противостояния с НАТО, но также сотрудничает с другими странами, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев .

    «Россия находится в состоянии гибридной войны с НАТО и в основном полагается на собственное производство вооружений», – сказал Медведев, отвечая на вопрос, получает ли Россия поддержку в виде военной техники от других стран, таких как Китай, Северная Корея и Иран, передает ТАСС.

    Политик уточнил, что Россия также сотрудничает с рядом международных партнеров, хотя основное внимание уделяется развитию собственного оборонного потенциала.

    Также в интервью телеканалу Al Arabiya, записанному во время посещения Уралвагонзавода, Медведев заявил, что российский танк Т-90М «Прорыв» в условиях реального боя показал себя как лучший в мире.

    Ранее Медведев заявил о завершении конфликта на Украине без новых издержек при отказе НАТО от поддержки.

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    23 ноября 2024, 15:35 • Новости дня
    Генерал Ходжес заявил, что конфликт на Украине мог закончиться год назад

    Генерал Бен Ходжес заявил, что конфликт на Украине мог завершиться год назад

    Tекст: Вера Басилая

    Конфликт на Украине мог завершиться еще год назад, если бы Запад предоставил Киеву необходимую помощь, заявил бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.

    По его словам, конфликт на Украине мог бы завершиться в прошлом году, если бы Запад предоставил Киеву необходимые инструменты. Он считает, что, игнорируя угрозы России и расширяя поддержку Украине, можно было бы ускорить завершение конфликта, передает РБК.

    Генерал отметил, что западные страны могли бы раньше разрешить ВСУ наносить дальнобойные удары по территории России. Он подчеркнул, что данное решение следовало принять два года назад.

    Кроме того, Ходжес выразил уверенность в том, что Россия не начнет ядерную войну, несмотря на многочисленные угрозы.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад не планирует мирное урегулирование конфликта и намерен продолжать гибридную войну против России.

    Президент России Владимир Путин назвал испытание новой ракетной системы «Орешник» ответом на дальнобойные удары с использованием ракет США и Британии.

    Путин подчеркнул, что Москва вправе применять оружие против военных объектов тех стран, которые используют свое оружие против российских объектов, и Россия будет отвечать на эскалацию конфликта решительно и зеркально.

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    22 ноября 2024, 21:05 • Новости дня
    Медведев обвинил страны НАТО в управлении ракетными ударами по территории России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны НАТО фактически участвуют в конфликте на Украине, предоставляя цели и управляя ракетами западного производства, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    В интервью телеканалу Al Arabiya Медведев высказал мнение, что страны НАТО воюют против России, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что Североатлантический альянс не ограничивается лишь поставками вооружений Украине и ее финансовой поддержкой.

    По его словам, страны блока предоставляют цели для атак на российской территории и управляют действиями ракет западного производства. Медведев акцентировал, что в таких условиях страны НАТО становятся прямыми участниками военных действий на стороне Украины.

    Он также отметил, что в сложившейся ситуации невозможно исключать никакие сценарии развития событий.

    Ранее  Медведев сообщил, что страны НАТО полностью включились в конфликт на Украине, отметив возможность его эскалации. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что применение Украиной западного дальнобойного оружия подтверждает участие НАТО в конфликте с Россией.

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    23 ноября 2024, 10:45 • Новости дня
    Генсек НАТО Рютте провел первую встречу с Трампом

    Генсек НАТО Рютте обсудил с Трампом вызовы безопасности и конфликт на Украине

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел первую встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом во Флориде, где они обсудили международные проблемы.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел первую встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает ТАСС. Встреча состоялась во Флориде в пятницу. Это событие стало шагом в укреплении отношений между НАТО и новым американским руководством.

    В рамках встречи Рютте и Трамп обсудили широкий спектр глобальных вызовов безопасности, с которыми сталкивается альянс. В заявлении пресс-службы НАТО говорится, что эти вызовы включают в себя противостояние с Китаем и конфликт на Украине. Особое внимание было уделено укреплению сотрудничества и координации действий в ответ на эти угрозы.

    Эта встреча подчеркивает важность сотрудничества между США и НАТО в условиях нарастающих геополитических противоречий. Смена руководства в США требует переосмысления стратегий и подходов к решению международных проблем.

    Ранее сообщалось, что Марк Рютте планирует обсудить с Дональдом Трампом стратегию мирных переговоров по Украине, акцентируя внимание на необходимости избегать уступок России.

    Генсек НАТО настаивает на предоставлении срочной помощи Украине перед зимой, подчеркнув, что Россия может использовать зиму как оружие для подрыва энергосистемы страны.

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    23 ноября 2024, 15:45 • Новости дня
    Глава МИД Турции заявил о глобальной войне из-за поддержки США и Европы Киева оружием

    Tекст: Вера Басилая

    США и Европа, поставляя оружие Киеву, открыто приняли сторону в украинском конфликте, что усиливает глобальную поляризацию и экономическую борьбу, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    По словам Фидана, США и Европа открыто заняли сторону в украинском конфликте, отправив Киеву оружие, передает ТАСС.

    Глава МИД Турции отметил, что идет тотальная борьба не только на политическом и экономическом уровнях, но и на поле боя. Фидан назвал происходящее глобальной войной в широком смысле слова.

    Он также напомнил, что президент России Владимир Путин ранее предупреждал о риске глобальной войны. По мнению турецкого министра, продолжение конфликтов на Украине и в секторе Газа усиливает мировую поляризацию и углубляет линии глобального разлома.

    Фидан подчеркнул важность предотвращения перерастания экономического и политического противоборства в горячую войну в определенных регионах мира.

    Ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп может инициировать переговоры с Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине.

    Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад не планирует мирное решение и намерен продолжать гибридную войну против России, а постпред России в Вене Михаил Ульянов подчеркнул, что Франция и Британия понесут ответственность за поддержку Украины в ракетных ударах по России.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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