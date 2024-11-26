Индийский эксперт Бхадракумар предсказал разрушительные последствия для Запада

Tекст: Денис Тельманов

Бывший индийский дипломат и эксперт по международной безопасности Мелкулангара Бхадракумар в интервью ТАСС заявил, что очередная попытка Запада нанести удар по России приведет к разрушительным последствиям. Он подчеркнул, что возможности для эскалации конфликта у западных столиц практически исчерпаны.



Бхадракумар отметил, что недавние атаки на российские регионы Курскую и Брянскую области были инициированы президентом США Джо Байденом с целью продолжения конфликта, однако эти действия обернулись «бумерангом». Эксперт считает, что США и их союзники недооценили российские возможности, в том числе появление в арсенале РФ нового оружия – ракет «Орешник».

По мнению Бхадракумара, ракеты «Орешник» также служат сигналом для будущего президента США Дональда Трампа, который выступает за мирное урегулирование конфликта. Эксперт подчеркнул, что эти ракеты были разработаны в ответ на решение Трампа выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности в 2019 году, что подчеркивает низкое доверие Москвы к Трампу.

Эксперт затруднился предсказать реакцию Запада на применение ракет «Орешник», однако отметил, что ситуация может проясниться после встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. По его словам, шок и ужас в западных столицах свидетельствуют о серьезности ситуации.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российские объекты в Курской и Брянской областях были атакованы американскими и британскими ракетами, после чего Россия ответила использованием ракет «Орешник» по объекту на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия несколько недель назад тайно поставила на Украину десятки крылатых ракет Storm Shadow, передача которых состоялась впервые во время премьерства Кира Стармера, но о поставке не объявляли публично.

Американское издание National Review считает, что разрешение США использовать ракеты ATACMS для ударов с территории Украины по России будет неэффективно.

Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома, подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и «рядом с ней».

