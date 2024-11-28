Лавров назвал заявления НАТО о превентивных ударах по России безответственными

Tекст: Александра Юдина

Министр выразил возмущение в связи с заявлениями некоторых представителей НАТО о возможности превентивных ударов по России, передает ТАСС.

По мнению Лаврова, подобные высказывания являются безответственными и демонстрируют желание выслужиться.

«Эти заявления делал какой-то адмирал. Абсолютно безответственный. Там таких людей, которые пороха не нюхали, но погоны нацепили, немало», – заявил он.

Дипломат подчеркнул, что в США важные решения должны принимать президент и верховный главнокомандующий, а не отдельные политические фигуры.

Лавров отметил, что политики часто стараются привлечь внимание общественности к своей персоне через эскалационные заявления.

Напомним, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что страны Североатлантического альянса рассматривают возможность нанесения превентивных ударов по России в случае вооруженного конфликта. Лавров заявил, что в НАТО отбросили приличия в вопросе ударов по России. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия добьется, чтобы США испытали дрожь и оторопь от последствий их вовлеченности в украинский конфликт.

Президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.