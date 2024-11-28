  • Новость часаКорабли НАТО блокировали подозреваемый в порче кабелей связи на Балтике китайский сухогруз
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Сделка Зеленского с Трампом заранее обречена
    Рябков пообещал США «дрожь и оторопь» от участия в конфликте на Украине
    CNN: Трамп предложит прекращение огня на ранних стадиях переговоров по Украине
    Маск обвинил экс-сотрудника Белого дома в госизмене за связь с Украиной
    Стало известно о завершении зачистки Раздольного от ВСУ
    В Луцке и Ровно на западе Украине прогремели взрывы
    США не увидели риска ядерной эскалации после ударов вглубь России
    Сирийские боевики пошли в наступление в районе Алеппо
    В Европе призвали к санкциям против российской металлургии
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Залужный увидел шанс стать Зеленским

    Хорошо выступать за Киев против Москвы, когда на войну можно смотреть как на шоу по телевизору. А вот когда появится реальное чувство опасности, что из-за украинских политиков война придет и в твой дом, отношение к конфликту будет совсем другое.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Прощение создает противовес озлобленности

    Певец Эдуард Шарлот (включен в перечень террористов и экстремистов) мало кому известен своей музыкой, зато приобрел известность благодаря грубым и хамским роликам, в которых среди прочего оскорблял патриарха Кирилла. Но церковь его простила. Почему?

    12 комментариев
    Кирилл Кабанов Кирилл Кабанов В школах Афганистана точно нет свинины

    Отмена свинины в наших школьных столовых – это не мелочь, это первый шаг к уничтожению нашего мира. Новогодние елки в наших русских школах приезжие родители и их имамы уже пытались отменить.

    43 комментария
    28 ноября 2024, 10:29 • Новости дня

    Лавров назвал заявления НАТО о превентивных ударах по России безответственными

    Лавров назвал заявления НАТО о превентивных ударах по России безответственными
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о безответственности высказываний представителей НАТО, поддерживающих идею превентивных ударов по России, отметив, что подобные заявления откровенно конъюнктурные.

    Министр выразил возмущение в связи с заявлениями некоторых представителей НАТО о возможности превентивных ударов по России, передает ТАСС.

    По мнению Лаврова, подобные высказывания являются безответственными и демонстрируют желание выслужиться.

    «Эти заявления делал какой-то адмирал. Абсолютно безответственный. Там таких людей, которые пороха не нюхали, но погоны нацепили, немало», – заявил он.

    Дипломат подчеркнул, что в США важные решения должны принимать президент и верховный главнокомандующий, а не отдельные политические фигуры.

    Лавров отметил, что политики часто стараются привлечь внимание общественности к своей персоне через эскалационные заявления.

    Напомним, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что страны Североатлантического альянса рассматривают возможность нанесения превентивных ударов по России в случае вооруженного конфликта. Лавров заявил, что в НАТО отбросили приличия в вопросе ударов по России. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия добьется, чтобы США испытали дрожь и оторопь от последствий их вовлеченности в украинский конфликт.

    Президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

    25 ноября 2024, 17:56 • Новости дня
    Адмирал Бауэр: НАТО обсуждает превентивные высокоточные удары по России
    Адмирал Бауэр: НАТО обсуждает превентивные высокоточные удары по России
    @ Lukas Balandis/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Североатлантического альянса рассматривают возможность нанесения превентивных ударов по России в случае вооруженного конфликта, заявил глава Военного комитета блока адмирал Роб Бауэр.

    По словам Бауэра, такой шаг рассматривается как ответная мера в случае вооруженного нападения России на страны НАТО, передает РИА «Новости».

    Во время конференции, проходящей в Брюсселе, Бауэр подчеркнул необходимость восполнения операционных запасов оружия и увеличения инвестиций в системы противовоздушной обороны и высокоточные удары. «Мы изменили свое отношение к концепции оборонного альянса. Гораздо грамотнее не ждать нападения, а нанести первый удар по пусковым установкам в России», – заявил он.

    Ключевым элементом новой стратегии, по словам Бауэра, должна стать комбинация высокоточных ударов, способных вывести из строя системы, которые потенциально могут быть использованы для нападения на страны альянса.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил страны НАТО в участии в полномасштабной войне против России после ракетных ударов по Курской и Брянской областям. Президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер. Глава министерства обороны Германии Борис Писториус также заявил, что украинский конфликт перестал быть региональным.

    Коментарии (88)
    25 ноября 2024, 20:55 • Новости дня
    Захарова отреагировала на заявление Бауэра о высокоточных ударах по России
    Захарова отреагировала на заявление Бауэра о высокоточных ударах по России
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители НАТО, вероятно, не до конца ознакомились с обновленной российской ядерной доктриной, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о высокоточных ударах по России.

    «Видимо, не дочитали обновленную доктрину», – сказала дипломат, ее слова приводит РИА «Новости».

    Напомним, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что страны Североатлантического альянса рассматривают возможность нанесения превентивных ударов по России в случае вооруженного конфликта. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

    Коментарии (31)
    27 ноября 2024, 20:20 • Видео
    Дадут ли Зеленскому еще денег

    Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

    Коментарии (0)
    26 ноября 2024, 16:52 • Новости дня
    Минобороны готовит ответ на атаки американскими ракетами в Курской области

    Минобороны: Россия ответит на удары ВСУ ракетами ATACMS по объектам в Курской области

    Tекст: Евгения Караваева

    Министерство обороны РФ заявило о подготовке ответных мер на атаки ВСУ американскими ракетами ATACMS по объектам в Курской области, включая аэродром Курск-Восточный и позиции С-400.

    По данным военного ведомства, за последние три дня ВСУ нанесли два удара американскими дальнобойными ракетами ATACMS, сообщает РИА «Новости».

    В министерстве заявили, что ситуация находится под контролем. «Министерство обороны Российской Федерации контролирует ситуацию, ответные действия готовятся», – говорится в официальном заявлении.

    Первый удар нанесен 23 ноября в районе Лотаревки, где пятью ракетами атакована позиция зенитного ракетного дивизиона С-400. Второй удар произошел 25 ноября по аэродрому Курск-Восточный, куда было запущено восемь ракет ATACMS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, европейские министры обороны обсудили политику безопасности НАТО в связи с критической фазой конфликта на Украине, включая сотрудничество в сфере ПВО и дальнобойных ракет.

    Сергей Лавров заявил, что в НАТО отбросили приличия в вопросе ударов по России. Пресс-секретарь президента России направил вопрос о сбитых над Курской областью ракетах в Минобороны, отказавшись от уточнения, были ли это ATACMS.

    Коментарии (63)
    27 ноября 2024, 09:45 • Новости дня
    Захарова заявила об искажении Западом данных о применении «Орешника»

    Tекст: Вера Басилая

    На Западе исказили информацию о применении Россией системы «Орешник», интерпретируя это как агрессивное действие, вместо демонстрации невозможности выполнения западных планов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова обвинила западные страны в попытке исказить восприятие применения Россией системы «Орешник», передает радио Sputnik.

    По ее словам, Запад пытается представить это как проведение Россией агрессивной линии. Захарова отметила, что для кого-то использование «Орешника» стало моментом паники, а кто-то решил исказить информацию.

    Дипломат заявила, что настоящей целью применения «Орешника» является демонстрация невозможности осуществления Западом своих планов в отношении России. Она подчеркнула, что данное решение было направлено на укрепление безопасности страны, а не на создание угроз или провокаций.

    Ранее турецкое издание dikGAZETE высказало сомнения в готовности НАТО к прямому конфликту с Россией после испытаний российской ракеты «Орешник».

    Кремль выразил уверенность, что Запад воспринял слова президента Владимира Путина о последствиях использования дальнобойного оружия против России.

    Напомним, президент Владимир Путин заявил о нанесении удара ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.

    Коментарии (22)
    25 ноября 2024, 11:51 • Новости дня
    Le Monde: Европа возобновила обсуждения отправки войск на Украину
    Le Monde: Европа возобновила обсуждения отправки войск на Украину
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Отправка европейских войск на Украину вновь обсуждается на фоне возможного отказа поддержки от США после прихода Дональда Трампа к власти в январе 2025 года, пишет Le Monde.

    Европейские страны возобновили обсуждения о возможной отправке войск или бойцов частных военных компаний (ЧВК) на Украину, передает ТАСС.

    По информации газеты Le Monde, источником которой стали неназванные лица, дискуссии связаны с возможными изменениями в политике США в отношении Украины после того, как Дональд Трамп вступит в должность президента 20 января 2025 года. Европейские правительства обеспокоены тем, что Трамп может сократить или полностью прекратить поддержку Украине, что вынуждает их искать альтернативные меры.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предостерег Европу от поддержки конфликта на Украине, упомянув о неприемлемом ущербе от ракетной системы «Орешник».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ставка ВСУ на наемников провалилась.

    Коментарии (7)
    27 ноября 2024, 10:01 • Новости дня
    Меркель призвала НАТО создать систему сдерживания России

    Меркель предложила НАТО систему сдерживания России для усиления безопасности Европы

    Меркель призвала НАТО создать систему сдерживания России
    @ DPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Европа не сможет сдержать Россию без помощи НАТО и необходимо развивать систему сдерживания внутри альянса, заявила в ходе презентации своей книги «Свобода» в эфире Zeit экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

    По ее словам, Европа в одиночку не сможет достичь этого, поскольку Россия является одной из крупнейших ядерных держав мира, «сравнимая по мощи с Соединенными Штатами», передает РИА «Новости».

    Меркель отметила, что с приходом Дональда Трампа к власти в США задача усложнилась, но подчеркнула важность совместной работы Европы и США для обеспечения безопасности.

    Она добавила, что у США также должен быть интерес к сотрудничеству с Европой, особенно в условиях вызовов, связанных с Россией и Китаем.

    Экс-канцлер пояснила, что тема сдерживания касается военных возможностей стран НАТО в случае нападения на одну из них.

    Также Меркель напомнила, что Германия с 2014 года принимала участие в обеспечении безопасности Литвы и наблюдении за воздушным пространством в Балтийском регионе. Однако, по мнению Меркель, текущие меры сдерживания недостаточны и не успевают за наращиванием вооружений Россией.

    Ранее экс-канцлер Германии заявила, что Киеву и его западным союзникам потребуется диалог с Россией для разрешения конфликта на Украине, отметив, что военного решения не будет. До этого Меркель заявила, что Зеленский сделал ее козлом отпущения из-за саммита НАТО в Бухаресте.

    Коментарии (22)
    26 ноября 2024, 15:21 • Новости дня
    Британские военные испытали шок от учений в Лапландии

    Британские артиллеристы испытали шок от учений в Лапландии при -15°C

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британские артиллеристы, участвуя в учениях в финской Лапландии, столкнулись с культурным шоком из-за суровых климатических условий при температуре до минус 15 градусов, что стало неожиданным испытанием для военнослужащих.

    Британский майор Дэвид Мортимер прокомментировал участие в учениях в финской Лапландии, назвав их испытанием и «культурным шоком» из-за экстремально низких температур, пишет ТАСС. Температура на полигоне Роваярви достигала минус 15 градусов, что стало настоящим потрясением для многих участников из Соединенного Королевства. Мортимер подчеркнул, что пребывание в таких условиях было новым и сложным опытом для британских артиллеристов.

    Учения Lightning Strike 24 проводились на крупнейшем в Северной Европе полигоне, где более 5 тыс. военнослужащих из 28 стран НАТО приняли участие в боевых стрельбах. Британские военные впервые использовали шведскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку FH77 BW L52 Archer и радарную систему Taipan.

    Майор Мортимер также отметил, что следующим этапом развития артиллерийских возможностей Британии станет внедрение «умных боеприпасов». Быстрое освоение новых шведских систем последовало за передачей Лондоном Киеву 32 самоходных артиллерийских установок AS90.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швеция возглавила базу НАТО в Лапландии с целью усиления северного фланга альянса. Эксперт расценил учения НАТО в Финляндии как подготовку к войне с Россией, отмечая возросшую активность альянса в регионе.

    Коментарии (2)
    26 ноября 2024, 12:05 • Новости дня
    Словакия закупила израильские системы ПВО после передачи С-300 Украине

    Словакия приобрела шесть систем ПВО Barak MX в Израиле за 554 млн евро после передачи С-300 Украине

    Словакия закупила израильские системы ПВО после передачи С-300 Украине
    @ iai.co.il

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Словакия закупила шесть израильских систем ПВО Barak MX за 554 млн евро после передачи Украине ЗРК С-300.

    Словакия заключила контракт с Израилем на закупку шести систем противовоздушной обороны Barak MX стоимостью 554 млн евро, сообщает ТАСС. Эти системы предназначены для замены переданного Украине комплекса С-300. Словацкий министр обороны Роберт Калиняк подчеркнул, что новые системы смогут эффективно защищать электростанции и города, а также уничтожать баллистические ракеты.

    По данным газеты Pravda, сделка с израильским производителем практически завершена. В окончательный контракт, подписанный в октябре, были внесены модернизации, включая более чувствительные радары и ракеты с увеличенным радиусом действия. Это позволит более эффективно бороться с авиацией, беспилотниками и баллистическими угрозами, улучшая обороноспособность страны.

    Правительство Словакии одобрило закупку в августе. На данный момент республика не располагает современными средствами ПВО, из-за чего ее небо охраняют союзники по НАТО. Передача С-300 Украине предыдущими властями вызвала критику со стороны нынешнего правительства премьер-министра Роберта Фицо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Братислава рассчитывает получить скидку на покупку систем ПВО, так как в 2022 году она на добровольной основе передала киевскому режиму комплекс С-300, а также Словакия не получит компенсацию за переданные на Украину истребители МиГ-29 в 2024 году и вряд ли получит ее в будущем.

    Коментарии (2)
    27 ноября 2024, 15:42 • Новости дня
    Рябков: США и НАТО близки к признанию их участниками конфликта с Россией

    Рябков предупредил, что США и НАТО близки к признанию их участниками конфликта на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что скоро может наступить момент, когда США и НАТО будут признаны полноценными участниками конфликта с Россией.

    По его словам, не будет другого варианта, кроме как признать их участие в конфликте на Украине, передает RT.

    В среду американский предприниматель Илон Маск обвинил президента США Джо Байдена в том, что его администрация финансирует «вечную войну».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью каналу Al Arabiya обвинил страны НАТО в участии в полномасштабной войне против России после ракетных ударов по Курской и Брянской областям.

    Коментарии (7)
    26 ноября 2024, 10:41 • Новости дня
    ФСБ: НАТО стремится получить доступ к Каспийскому морю

    Александр Бортников сообщил об угрозах НАТО и расширении его присутствия в Каспии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор ФСБ Александр Бортников заявил о нарастающей военной угрозе со стороны НАТО, которая стремится расширить присутствие в Арктике, Балтике и получить доступ к Каспийскому морю.

    Военная угроза со стороны НАТО продолжает расти, перемещаясь в новые регионы, сообщает ТАСС. Директор ФСБ Александр Бортников на заседании СОРБ в Москве подчеркнул, что Альянс укрепляется на границах Союзного государства России и Белоруссии, расширяет свое присутствие в Арктическом и Балтийском регионах и активно ищет пути доступа к Черному и Каспийскому морям.

    Бортников отметил, что под предлогом борьбы с «биологическими угрозами» американские лаборатории разрабатывают биологическое оружие избирательного действия. По его словам, страны НАТО увеличивают поставки вооружений в конфликтные зоны на территории стран СНГ, обостряя напряженность в регионе.

    Он также подчеркнул, что подобные действия Альянса вызывают беспокойство у российского руководства, так как они представляют прямую угрозу безопасности страны. В связи с этим Россия вынуждена принимать меры для обеспечения безопасности своих границ и укрепления оборонительных позиций.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил об усилении террористической пропаганды среди молодежи Северного Кавказа со стороны Украины и международных организаций. Он также заявил о подрыве пейджеров и раций в Ливане и Сирии, который продемонстрировал способность иностранных спецслужб применять уязвимости электроники в нужный момент, представляя прямую угрозу безопасности СНГ. Бортников подчеркнул, что в «Интернациональном легионе» ВСУ находятся 18 тыс. наемников из 85 стран, среди которых особенно много наемников из Польши, Франции и Грузии.

    Коментарии (0)
    25 ноября 2024, 22:39 • Новости дня
    Медведев заявил о влиянии нового оружия на СВО

    Медведев: новый арсенал изменил каноны, тактику и стратегию войны

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев отметил, что развитие беспилотников и другого вооружения изменило каноны ведения боевых действий в рамках специальной военной операции.

    Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что ход специальной военной операции (СВО) продемонстрировал значительные изменения в канонах войны из-за появления новых видов вооружений, передает ТАСС. Медведев подчеркнул, что прежде всего это касается беспилотных летательных аппаратов.

    «Ход специальной военной операции показал, что каноны войны, тактика войны, а соответственно, даже и стратегия войны после появления новых видов оружия существенно изменились», – заявил он.

    Политик также указал на то, что изменения в стратегии войны касаются не только беспилотных летательных аппаратов, но и других видов техники, таких как танки, самолеты и ракеты. Эти новые виды вооружений оказали значительное влияние на тактику и стратегию ведения боевых действий, что требует адаптации и корректировки традиционных подходов к войне.

    Медведев отметил, что современные вооруженные силы должны быть готовы к более гибкому использованию новых технологий в боевых условиях. Он также подчеркнул важность адаптации к изменениям в военной стратегии и тактике в связи с внедрением новых средств вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев предупредил Европу о неприемлемом ущербе от ракетной системы «Орешник», которую невозможно сбить существующими средствами противоракетной обороны.

    Медведев заявил, что Россия в основном полагается на собственное производство вооружений в условиях гибридной войны с НАТО, но также сотрудничает с другими странами. Медведев подчеркнул, что конфликт на Украине можно завершить без новых издержек для человечества, если НАТО прекратит вмешательство.

    Коментарии (0)
    26 ноября 2024, 13:35 • Новости дня
    Глава СВР: Россия отвергла все варианты замораживания конфликта на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил об отказе от замораживания конфликта на Украине по любому из предложенных сценариев, включая корейский.

    Россия категорически отвергает любые варианты замораживания конфликта на Украине, включая корейский сценарий, передает ТАСС.

    По словам Нарышкина, России необходим прочный и долгосрочный мир, обеспеченный для граждан России и всего Европейского континента. Он связал обсуждения о замораживании конфликта с тем, что стратегическая инициатива на поле боя принадлежит Российской армии.

    Нарышкин подчеркнул, что западные страны терпят фиаско в конфликте на Украине, но будут продолжать попытки создать хаос в странах СНГ. Он отметил, что западные столицы теперь сосредоточены на том, как не проиграть самим и сохранить русофобский режим в Киеве.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности Путина к возможным контактам с избранным президентом США Дональдом Трампом. Он также подчеркнул, что заморозка конфликта на Украине является неприемлемым вариантом для России.

    Напомним, Китай также выразил готовность содействовать мирным переговорам по украинскому конфликту и охлаждению ситуации.

    Коментарии (0)
    26 ноября 2024, 02:54 • Новости дня
    National Review назвал удары США вглубь России малоэффективными

    Журнал National Review назвал удары США вглубь России малоэффективными

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское издание National Review считает, что разрешение США использовать ракеты ATACMS для ударов с территории Украины по России будет неэффективно из-за позднего принятия решения.

    Как сообщает National Review, решение США о разрешении использовать тактические баллистические ракеты ATACMS для ударов с украинской территории вглубь России было принято слишком поздно, чтобы быть максимально эффективным. Журнал отмечает, что решение принято в условиях неопределенности, вызванной планами избранного президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Президент США Джо Байден, возможно, стремится предоставить Украине больше возможностей до смены власти в Белом доме.

    По словам президента России Владимира Путина, США и их союзники по НАТО ранее разрешили применение дальнобойного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали российские объекты в Курской и Брянской областях. В ответ Россия применила новые баллистические ракеты «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепре. Путин подчеркнул, что провокации Запада могут обернуться тяжелыми последствиями в случае эскалации конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское издание National Review подвергло критике администрацию Джо Байдена за безответственный подход к конфликту на Украине, обвиняя его в затуманенном стратегическом мышлении и запоздалых решениях.

    Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и «рядом с ней».

    Европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников, которые фактически участвуют в боевых действиях против России.

    Коментарии (0)
    26 ноября 2024, 11:38 • Новости дня
    Лавров заявил, что в НАТО отбросили приличия в вопросе ударов по России

    Tекст: Александра Юдина

    Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр предложил наносить превентивные удары по российским целям, это свидетельствует о пренебрежении альянсом нормами приличия, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, представители НАТО отбросили все приличия, обсуждая возможность превентивных ударов по территории России, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что такие заявления четко демонстрируют истинные намерения НАТО, которые теперь оглашаются публично.

    Глава внешнеполитического ведомства также обвинил киевский режим в сотрудничестве с международными террористами. По его словам, Киев активно взаимодействует с криминальными сетями для переправки иностранных наемников в военные зоны, включая Россию, Африку и Сирию.

    Министр отметил, что такие методы откровенно террористические и киевский режим неонацистский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия несколько недель назад тайно поставила на Украину десятки крылатых ракет Storm Shadow, передача которых состоялась впервые во время премьерства Кира Стармера, но о поставке не объявляли публично.

    Европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников, а также что этими вооружениями управляют американские, британские и французские военные.


    Коментарии (0)
    27 ноября 2024, 09:09 • Новости дня
    dikGAZETE: НАТО испугалось испытания российской ракеты «Орешник»

    Турецкое издание сообщило о страхе НАТО перед испытаниями ракеты «Орешник»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Турецкое издание dikGAZETE высказало сомнения в готовности НАТО к прямому конфликту с Россией после испытаний российской ракеты «Орешник», отметив, что даже неядерные испытания вызывают у альянса нервозность.

    Как пишет DikGAZETE, натовские страны отреагировали на испытания российской ракеты средней дальности «Орешник» с тревогой, что вызывает вопросы о готовности Запада к возможному военному конфликту с Россией. Журналист Эрхан Куадзба подчеркнул, что даже неядерные испытания заставляют альянс ощущать угрозу, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что НАТО должно пересмотреть свои планы нападения на Россию, так как Москва продемонстрировала готовность защищать свою безопасность. По мнению Куадзбы, эти испытания стали последним предупреждением президента России Владимира Путина западным странам, указывая на способность ядерного арсенала России уничтожить всех членов НАТО.

    Журналист добавил, что Запад будет вынужден серьезно задуматься над этим сигналом, поскольку всегда игнорировал угрозы Кремля, но теперь, через украинский конфликт, получил «сильную пощечину» от России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил о нанесении удара ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске, а также СМИ опубликовали кадры с Путиным после заявления об испытаниях «Орешника».

    Коментарии (0)
    Главное
    МИД заявил о рисках передачи Киеву ядерного оружия
    Киев отверг требования США снизить возраст мобилизации до 18 лет
    Рютте назвал неразумным предложение задействовать силы НАТО на Украине
    Грузия обвинила страны Прибалтики в давлении по советскому образцу
    Турецкие банки предупредили о массе поддельных долларов на рынке
    Названа причина возбуждения уголовного дела против правнучки Чкалова
    В Петербурге задержаны мигранты из Таджикистана за кражи телефонов с помощью объятий

    Кому выгоден слабый рубль

    Доллар в среду вырос до более чем 110 рублей, евро – выше 115 рублей. Рубль так быстро начал слабеть, что заставил власти сделать первый шаг по поддержке курса. Центробанк отказался от покупки валюты. Однако предпринятых мер недостаточно, чтобы остановить падение рубля, считают эксперты. Что должны сделать власти, чтобы еще больше помочь рублю, и когда это произойдет? Подробности

    Перейти в раздел

    Британского шпиона раскрыли анкетные данные

    Москва лишила аккредитации второго секретаря политотдела посольства Британии Уилкса Эдварда Прайора. ФСБ заявила об участии британца в разведывательно-подрывной деятельности против России, а при въезде он указал о себе ложные данные. Несколько месяцев назад по обвинению в шпионаже страну покинули еще несколько британских дипломатов. Как отмечают эксперты, значительная часть сотрудников посольства традиционно «находится на службе внешней разведки MИ-6». Подробности

    Перейти в раздел

    Россия нащупала самые уязвимые точки украинской обороны

    Из зоны СВО приходят противоречивые сообщения о ситуации в Купянске, а также о попытках ВС РФ создать плацдармы на правом берегу реки Оскол. Параллельно развиваются наступления российских войск на Кураховском, Покровском и Южно-Донецком направлениях. Что означает происходящее с точки зрения перспектив прорыва украинской обороны на широком участке фронта? Подробности

    Перейти в раздел

    Сделка Зеленского с Трампом заранее обречена

    «Украина пытается подобрать ключик к психологии Трампа как человека от бизнеса и любителя сделок». Такими словами политологи описывают суть соглашения, которое продвигает сейчас Зеленский избранному президенту США. О какой сделке идет речь и почему вряд ли она реально заинтересует нового хозяина Белого дома? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Дадут ли Зеленскому еще денег

      Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............