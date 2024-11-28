Хорошо выступать за Киев против Москвы, когда на войну можно смотреть как на шоу по телевизору. А вот когда появится реальное чувство опасности, что из-за украинских политиков война придет и в твой дом, отношение к конфликту будет совсем другое.0 комментариев
Лавров назвал заявления НАТО о превентивных ударах по России безответственными
Глава МИД Сергей Лавров заявил о безответственности высказываний представителей НАТО, поддерживающих идею превентивных ударов по России, отметив, что подобные заявления откровенно конъюнктурные.
Министр выразил возмущение в связи с заявлениями некоторых представителей НАТО о возможности превентивных ударов по России, передает ТАСС.
По мнению Лаврова, подобные высказывания являются безответственными и демонстрируют желание выслужиться.
«Эти заявления делал какой-то адмирал. Абсолютно безответственный. Там таких людей, которые пороха не нюхали, но погоны нацепили, немало», – заявил он.
Дипломат подчеркнул, что в США важные решения должны принимать президент и верховный главнокомандующий, а не отдельные политические фигуры.
Лавров отметил, что политики часто стараются привлечь внимание общественности к своей персоне через эскалационные заявления.
Напомним, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что страны Североатлантического альянса рассматривают возможность нанесения превентивных ударов по России в случае вооруженного конфликта. Лавров заявил, что в НАТО отбросили приличия в вопросе ударов по России. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия добьется, чтобы США испытали дрожь и оторопь от последствий их вовлеченности в украинский конфликт.
Президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.