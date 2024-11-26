Tекст: Александра Юдина

По его словам, представители НАТО отбросили все приличия, обсуждая возможность превентивных ударов по территории России, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что такие заявления четко демонстрируют истинные намерения НАТО, которые теперь оглашаются публично.

Глава внешнеполитического ведомства также обвинил киевский режим в сотрудничестве с международными террористами. По его словам, Киев активно взаимодействует с криминальными сетями для переправки иностранных наемников в военные зоны, включая Россию, Африку и Сирию.

Министр отметил, что такие методы откровенно террористические и киевский режим неонацистский.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия несколько недель назад тайно поставила на Украину десятки крылатых ракет Storm Shadow, передача которых состоялась впервые во время премьерства Кира Стармера, но о поставке не объявляли публично.

Европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников, а также что этими вооружениями управляют американские, британские и французские военные.



