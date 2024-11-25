Tекст: Ольга Иванова

В статье говорится, что атаки, начавшиеся на прошлой неделе, фактически означают участие западных стран в боевых действиях против России, пишет «Газета.Ru».

По утверждению авторов публикации, такие удары стали возможны благодаря использованию сложных военных технологий, которые, по их мнению, находятся под контролем американских, британских и французских военных специалистов. «Эти типы вооружений требуют квалифицированных операторов, которых у украинцев нет», – подчеркивается в материале.

Advance также отмечает, что подобное использование ракет представляет собой серьезный военный вызов для России, поскольку дальнобойные ракеты способны поражать цели в глубине российской территории. Издание выражает обеспокоенность возможной эскалацией конфликта и дальнейшими ответными действиями со стороны России.

Напомним, 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. Он уточнил, что ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям.