Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами наших специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим из них спасал жизнь. Перед нами явный запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.5 комментариев
Трамп заявил о планах лишить Гарвард безналогового статуса
Трамп сообщил о намерении администрации отменить налоговые льготы Гарварду
Президент США Дональд Трамп объявил о решении администрации отменить налоговые привилегии Гарвардскому университету, подчеркнув претензии к политике вуза.
Трамп заявил о намерении своей администрации лишить Гарвардский университет безналогового статуса, передает РИА «Новости» «Мы собираемся лишить Гарвардский университет безналогового статуса. Это то, что они заслуживают», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
В апреле Трамп уже высказывался о необходимости такого шага, обвиняя университет в продвижении опасных идеологических течений.
Ранее Министерство образования США объявило, что прекращает выделение Гарварду государственного финансирования в размере 2,2 млрд долларов.
Американские СМИ сообщали, что администрация Трампа выдвинула руководству Гарварда ряд условий для сохранения финансирования. Среди них – отказ от программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Руководство университета заявило, что не позволит правительству диктовать частному учебному заведению, чему учить, кого принимать и кого нанимать.
Белый дом ранее призвал американские университеты защищать студентов еврейского происхождения и пригрозил сокращением финансирования. В университетах США проходят антиизраильские акции на фоне конфликта между движением ХАМАС и Израилем на Ближнем Востоке.
Ранее стало известно, что Служба внутренних доходов США планирует лишить Гарвардский университет налоговых льгот, а министерство внутренней безопасности США отменило гранты Гарварду на 2,7 млн долларов.
Противостояние между Гарвардом и властями США усилилось после блокировки финансирования для научных и образовательных проектов.
В апреле президент США одобрил ряд указов против идеологии DEI, иностранных связей вузов и в поддержку реформирования дисциплинарной политики в школах.