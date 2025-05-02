Трамп заявил о планах лишить Гарвард безналогового статуса

Трамп сообщил о намерении администрации отменить налоговые льготы Гарварду

Tекст: Мария Иванова

Трамп заявил о намерении своей администрации лишить Гарвардский университет безналогового статуса, передает РИА «Новости» «Мы собираемся лишить Гарвардский университет безналогового статуса. Это то, что они заслуживают», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

В апреле Трамп уже высказывался о необходимости такого шага, обвиняя университет в продвижении опасных идеологических течений.

Ранее Министерство образования США объявило, что прекращает выделение Гарварду государственного финансирования в размере 2,2 млрд долларов.

Американские СМИ сообщали, что администрация Трампа выдвинула руководству Гарварда ряд условий для сохранения финансирования. Среди них – отказ от программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Руководство университета заявило, что не позволит правительству диктовать частному учебному заведению, чему учить, кого принимать и кого нанимать.

Белый дом ранее призвал американские университеты защищать студентов еврейского происхождения и пригрозил сокращением финансирования. В университетах США проходят антиизраильские акции на фоне конфликта между движением ХАМАС и Израилем на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что Служба внутренних доходов США планирует лишить Гарвардский университет налоговых льгот, а министерство внутренней безопасности США отменило гранты Гарварду на 2,7 млн долларов.

Противостояние между Гарвардом и властями США усилилось после блокировки финансирования для научных и образовательных проектов.

В апреле президент США одобрил ряд указов против идеологии DEI, иностранных связей вузов и в поддержку реформирования дисциплинарной политики в школах.