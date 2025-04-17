Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?10 комментариев
Власти США собрались отменить налоговые льготы для Гарварда
Служба внутренних доходов США (главное ведомство страны по сбору налогов) планирует лишить Гарвардский университет налоговых льгот, сообщила телекомпания CNN. Тем временем министерство внутренней безопасности США отменило гранты Гарварду на 2,7 млн долларов.
По информации источников CNN, окончательное решение по льготам будет принято в ближайшее время. Сообщается, что эта мера связана с усилиями Белого дома по противодействию антисемитизму в академической среде, передает ТАСС.
В свою очередь, министерство внутренней безопасности США сообщило об аннулировании двух грантов Гарвардскому университету.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Гарвардский университет отказался выполнять требования администрации США ограничить прием иностранных студентов, «враждебно настроенных к американским ценностям», и сообщать о нарушениях кодекса поведения. Министерство образования США приостановило финансирование Гарварда на 2,2 млрд долларов из-за отказа университета защищать студентов еврейского происхождения от антисемитизма. Американист Дмитрий Дробницкий заявил, что новая администрация США пытается искоренить ультралиберальную идеологию в образовательной среде.