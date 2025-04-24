Было бы наивно полагать, что раньше США занимали настолько жесткую позицию в отношении российских интересов просто потому, что плохо нас понимали.0 комментариев
Trump подписал указы против «разнообразия» и иностранных связей вузов
Трамп ужесточил контроль за вузами и отменил требования «разнообразия» для аккредитации
Президент США одобрил ряд указов, направленных против идеологии DEI («разнообразие, равенство и инклюзивность»), иностранных связей вузов и реформирования дисциплинарной политики в школах.
Президент Дональд Трамп подписал серию указов, которые ужесточают надзор за американскими колледжами и аккредитующими организациями, сообщает Associated Press.
Новый пакет мер направлен на усиление исполнения закона о раскрытии финансовых связей вузов с зарубежными источниками, а также реформирование аккредитационных стандартов, исключающих требования по равенству, разнообразию и инклюзивности (DEI).
В одном из указов Трамп поручил Министерству образования и генпрокурору усилить контроль за исполнением закона, обязывающего университеты раскрывать финансовые связи с иностранными партнерами, и наказывать нарушителей прекращением финансирования. Особый акцент был сделан на связи с Китаем, которые, по мнению республиканцев, используются для «кражи исследований» и «идеологической обработки студентов».
Другой указ предписывает аккредитующим организациям отказаться от стандартов DEI и сосредоточиться на результатах обучения студентов. Трамп заявил о необходимости облегчить процесс появления новых аккредиторов, чтобы усилить конкуренцию и снизить влияние политизированных структур в высшем образовании.
Дополнительно глава Белого дома поручил Министерству образования в течение 60 дней выпустить новые рекомендации по дисциплине в школах, отменив практику принятия решений на основании расовых квот. Также планируется пересмотреть финансирование некоммерческих организаций, которые занимались продвижением политики равенства в школьной дисциплине.
Среди других инициатив указы предусматривают создание федеральной группы по обучению искусственному интеллекту начиная с детсадов и запуск новой программы поддержки «исторически чернокожих» колледжей и университетов.
Ранее администрация США заблокировала финансирование, необходимое Гарварду для реализации научных и образовательных проектов, при этом Гарвардский университет отказался выполнять требования администрации Трампа.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, один из символов научного и технологического могущества Соединенных Штатов, его знаменитые и элитные университеты стали мишенью новой администрации Белого дома.