  • Новость часаОжесточенные бои зафиксированы в Горнале Курской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия стала уникальной авиационной державой
    Политолог объяснил отрезвление позиции США по отношению к России
    Захарова ответила на заявление Варшавы о Владивостоке
    В Институте русского языка спрогнозировали перенос ударения в слове «звонит»
    Стало известно о попытках Европы склонить Киев к уступкам территорий
    Трамп заявил о возможной встрече с Путиным
    Песков: Зеленский контролирует не все формирования ВСУ
    Стало известно о проведении «Бессмертного полка» в Кишиневе
    Военкор Гольдин погиб от полученных в результате атаки ВСУ ранений
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв «Прозрение» США связано с их интересами

    Было бы наивно полагать, что раньше США занимали настолько жесткую позицию в отношении российских интересов просто потому, что плохо нас понимали.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Паша Техник, Кишлак и Бледный – как примеры для подражания

    Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.

    0 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Судьба Эрдогана зависит от курдов

    Чтобы понимать масштаб «курдской проблемы», достаточно знать, что только в Турции проживает от 18 млн (по официальным данным) до 30 млн курдов. При общем населении страны 85 млн человек – это очень много.

    0 комментариев
    24 апреля 2025, 09:59 • Новости дня

    Trump подписал указы против «разнообразия» и иностранных связей вузов

    Трамп ужесточил контроль за вузами и отменил требования «разнообразия» для аккредитации

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США одобрил ряд указов, направленных против идеологии DEI («разнообразие, равенство и инклюзивность»), иностранных связей вузов и реформирования дисциплинарной политики в школах.

    Президент Дональд Трамп подписал серию указов, которые ужесточают надзор за американскими колледжами и аккредитующими организациями, сообщает Associated Press.

    Новый пакет мер направлен на усиление исполнения закона о раскрытии финансовых связей вузов с зарубежными источниками, а также реформирование аккредитационных стандартов, исключающих требования по равенству, разнообразию и инклюзивности (DEI).

    В одном из указов Трамп поручил Министерству образования и генпрокурору усилить контроль за исполнением закона, обязывающего университеты раскрывать финансовые связи с иностранными партнерами, и наказывать нарушителей прекращением финансирования. Особый акцент был сделан на связи с Китаем, которые, по мнению республиканцев, используются для «кражи исследований» и «идеологической обработки студентов».

    Другой указ предписывает аккредитующим организациям отказаться от стандартов DEI и сосредоточиться на результатах обучения студентов. Трамп заявил о необходимости облегчить процесс появления новых аккредиторов, чтобы усилить конкуренцию и снизить влияние политизированных структур в высшем образовании.

    Дополнительно глава Белого дома поручил Министерству образования в течение 60 дней выпустить новые рекомендации по дисциплине в школах, отменив практику принятия решений на основании расовых квот. Также планируется пересмотреть финансирование некоммерческих организаций, которые занимались продвижением политики равенства в школьной дисциплине.

    Среди других инициатив указы предусматривают создание федеральной группы по обучению искусственному интеллекту начиная с детсадов и запуск новой программы поддержки «исторически чернокожих» колледжей и университетов.

    Ранее администрация США заблокировала финансирование, необходимое Гарварду для реализации научных и образовательных проектов, при этом Гарвардский университет отказался выполнять требования администрации Трампа.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, один из символов научного и технологического могущества Соединенных Штатов, его знаменитые и элитные университеты стали мишенью новой администрации Белого дома.

    23 апреля 2025, 13:10 • Новости дня
    Путин призвал активизировать внедрение искусственного интеллекта в армии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии акцентировал важность быстрого внедрения искусственного интеллекта для военного превосходства.

    На заседании Военно-промышленной комиссии, передает ТАСС, президент Владимир Путин подчеркнул необходимость активизировать выпуск и использование отечественных решений в сфере искусственного интеллекта для применения в системах военного управления.

    По его словам, кто быстрее начнет осваивать технологии ИИ в военном деле, тот получит значительные преимущества на поле боя. Путин отметил: «Возможности использования искусственного интеллекта являются колоссальными. И кто быстрее начнет осваивать эти технологии, в данном случае в военном деле, у того будут огромные преимущества на поле боя. Никогда не нужно об этом забывать». Президент добавил, что в России уже есть и другие перспективные разработки, подробности о которых будут обсуждаться отдельно.

    В ходе заседания Путин также поручил ускорить производство робототехнических комплексов, безэкипажных катеров и боевых лазеров. Особое внимание, подчеркнул он, следует уделить развитию лазерных комплексов, которые способны поражать как беспилотники, так и другую военную технику, включая самолеты и ракеты. Путин отметил, что в этой сфере уже имеются изготовленные образцы техники.

    Кроме того, президент призвал членов комиссии прогнозировать характер будущих вооруженных конфликтов с учетом глобальных тенденций развития военных технологий, а также уделять внимание перспективным разработкам российских научных центров и КБ.

    Коментарии (0)
    23 апреля 2025, 19:25 • Новости дня
    Трамп: Заявление Зеленского о Крыме очень вредно для переговоров о мире
    Трамп: Заявление Зеленского о Крыме очень вредно для переговоров о мире
    @ Annabelle Gordon/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп подверг критике слова главы киевского режима Владимира Зеленского о статусе Крыма, подчеркнув негативное влияние подобных заявлений на перспективы переговоров.

    В соцсети Truth Social Трамп процитировал публикацию украинского лидера на первой полосе The Wall Street Journal, где Зеленский отметил: «Украина не будет юридически признавать оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить».

    По словам Трампа, Крым был утрачен много лет назад еще при президенте США Бараке Обаме и не должен рассматриваться как предмет для обсуждения, передает ТАСС.

    Американский лидер подчеркнул, что подобные заявления украинских властей наносят ущерб перспективам урегулирования ситуации и мешают достижению мира. Трамп вновь выразил уверенность, что мирное соглашение по украинскому конфликту находится «близко к заключению».

    Он добавил, что ситуация на Украине остается крайне сложной, и у Зеленского, по его мнению, есть лишь два выхода – либо заключить мир с Россией, либо потерять контроль над страной в ближайшие три года. «Ему нечем похвастать! Ситуация на Украине плачевна – он может либо заключить мир, либо сражаться еще три года, прежде чем потеряет всю страну», – заявил президент США.

    Трамп также выразил сомнение относительно принципиальности украинских властей в вопросе Крыма, задавшись вопросом, почему Киев не сражался за полуостров ранее, если он так необходим Украине.

    Ранее Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины. Из-за этого глава Госдепартамента США Марко Рубио отменил намеченную на 23 апреля поездку в Лондон, где планировалась встреча по урегулированию конфликта.

    Газета The Washington Post писала, что США возмущены позицией Киева, который отказался принимать предложения о территориальных уступках.

    Коментарии (0)
    23 апреля 2025, 20:20 • Видео
    Мира не будет, Зеленский все испортил

    «Прорыва», на который надеялись американцы, не будет: встреча в Лондоне по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины провалилась еще до своего начала. Виноват в этом Владимир Зеленский. И он дорого за это заплатит.

    Коментарии (0)
    23 апреля 2025, 22:15 • Новости дня
    Политолог объяснил отрезвление позиции США по отношению к России

    Политолог Ткаченко: Конфликт на Украине вынуждает США понять Россию

    Политолог объяснил отрезвление позиции США по отношению к России
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Мировоззрение гегемона» побуждало США к опасным для всего мира поступкам. Однако углубление в детали конфликта на Украине заставило новую администрацию Белого дома перейти к более трезвой риторике в адрес России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее президент США раскритиковал позицию Владимира Зеленского по Крыму, а глава Госдепа заявил о все большем понимании позиции России по конфликту на Украине.

    «Владимир Путин еще 11 лет назад закрыл вопрос о статусе Крыма и отметил, что в современном мире ни одна страна не сможет тянуть за собой бремя абсолютной гегемонии», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Кроме того, наши дипломаты неоднократно говорили о невозможности предметного диалога с украинскими властями ввиду их ультимативной позиции. Поэтому для нас новые заявления Трампа и членов его администрации звучат как нечто очевидное. Но не стоит забывать: в их случае речь идет о людях совершенно иной политической культуры», – говорит он.

    «Как ни крути, тот же Трамп смотрел на Штаты глазами человека, который в сознательном возрасте застал пик могущества США. Он мог искренне верить в колоссальные, почти безграничные возможности своей страны, которыми его предшественники якобы не умели пользоваться», – добавляет собеседник.

    «Отсюда и вытекали эти громкие заявления в духе: "Мы закончим конфликт на Украине за 24 часа". Судя по всему, Трамп искренне хочет прекращения огня. Он подходит к этому процессу с присущими ему рвением и старанием. Но столкновение с реальностью, гораздо более сложной и многослойной, редактирует его мировоззрение», – рассуждает эксперт.

    «Республиканец и его команда, по мере погружения в детали конфликта, внезапно осознали, что в Европе многие относятся к Штатам как к инструменту реализации собственных интересов. Выяснилось, что как только Вашингтон пытается выйти за рамки глобального либерального консенсуса, его "союзники" готовы максимально отстраниться от Белого дома», – считает он.

    «А с другой стороны Трампу начал хамить Зеленский, чьи политические воззрения максимально не соответствуют текущей реальности. Получилось, что Украина стала своеобразным зеркалом, через которое американцы смогли получше разглядеть собственную внешнюю политику и заметить в ней очевидные проблемы. Они поняли, что мировоззрение гегемона, особенно при Джо Байдене, вело США к опасным поступкам в отношении России и всего мира», – акцентирует собеседник.

    «В этом плане совершенно логичными и трезвыми выглядят мысли Штатов о том, чтобы снизить степень вовлеченности в дела Европы и конфронтации с Россией. У Штатов немало проблем с собственными соседями на юге. А заданный тренд в их внешнеполитической мысли, надеюсь, способен сделать из Вашингтона вполне прагматичного собеседника Москвы в будущем», – заключил Ткаченко.

    Ранее Дональд Трамп раскритиковал заявление Владимира Зеленского о статусе Крыма. В соцсети Truth Social президент США подчеркнул, что неготовность украинских властей признать суверенитет России над полуостровом не дает возможности странам «выбраться из сложившегося безумия».

    Он напомнил, что Киев утратил фактический контроль над регионом «много лет назад, еще при Обаме». «Если Зеленский хочет Крым, почему он не боролся за него все это время?» – отметил Трамп. По его мнению, именно из-за подобных заявлений украинских властей «так сложно урегулировать текущую войну».

    Параллельно с этим госсекретарь США Марко Рубио в интервью изданию The Free Press отметил, что Штаты стали лучше понимать позицию Москвы по конфликту на Украине. Он также добавил, что если Белый дом решит о неправильном движении переговоров, то Вашингтон перейдет «к другим приоритетам».

    В свою очередь, министр обороны страны Пит Хегсет заявил, что эпоха, когда США были единственным гарантом безопасности Европы завершена. До этого газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Вашингтон намерен сократить степень своего военного присутствия в ЕС.

    Коментарии (0)
    24 апреля 2025, 04:28 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве
    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и других городах Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    СМИ сообщили о четырех сериях взрывов за ночь в украинской столице. Также взрывы произошли в Николаеве, Павлограде и Харькове, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской Весны» пишут, что «российские ракеты долетели до Киева, а затем столицу врага атаковали дроны».

    Во вторник сообщалось о нескольких сериях взрывов в подконтрольном украинским войскам Херсоне.

    Коментарии (7)
    23 апреля 2025, 17:35 • Новости дня
    Пентагон: США больше не могут быть гарантом безопасности Европы

    Пентагон: США больше не могут быть единственным гарантом безопасности Европы

    Пентагон: США больше не могут быть гарантом безопасности Европы
    @ Samuel Corum/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что эпоха, когда Вашингтон был единственным гарантом безопасности европейских стран, закончилась.

    Во время выступления в Колледже сухопутных войск США в Карлайле (штат Пенсильвания) Хегсет отметил, что Соединенные Штаты перестали быть единственным гарантом безопасности для Европы, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в условиях возможного отказа США от поддержки европейские страны разрабатывают новые механизмы военной логистики для усиления обороны континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз и Британия договорились подписать пакт о безопасности на фоне заявлений президента США о возможном сокращении военного присутствия США в Европе, Соединенные Штаты рассматривают возможность вывода до 10 тыс. военных из стран Восточной Европы.

    Коментарии (0)
    23 апреля 2025, 16:28 • Новости дня
    Уничтожена удерживавшая монастырь в Курской области группировка ВСУ
    Уничтожена удерживавшая монастырь в Курской области группировка ВСУ
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившаяся в Горнальском мужском монастыре Курской области, была полностью ликвидирована российскими военными при штурме объекта.

    По словам командира полка с позывным «Апостол», в операции участвовали бойцы 177-го полка морской пехоты, 810-й и 40-й арктических бригад, а также 30-го мотострелкового полка, передает ТАСС.

    «Подразделения 177-го полка морской пехоты совместно с подразделениями 810-й бригады и 40-й арктической бригады, а также 30-го мотострелкового полка успешно овладели этой цитаделью – мужским монастырем Горнальским. Там противник весь уничтожен», – заявил Апостол.

    Напомним, в Курской области завершилась операция по возвращению Горнальского Свято-Николаевского монастыря под контроль российских сил. Минобороны обнародовало видеозапись успешных действий военных в ходе освобождения святыни.

    Военный аналитик Борис Рожин в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что освобождение Горнальского монастыря позволит расширить наступление на Сумскую область.

    Коментарии (0)
    23 апреля 2025, 16:44 • Новости дня
    Стало известно о начале взыскания долга с Чубайса

    Стало известно о начале взыскания долга с Анатолия Чубайса

    Стало известно о начале взыскания долга с Чубайса
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В отношении бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса начато исполнительное производство с применением мер по аресту имущества.

    Судебные приставы открыли исполнительное производство по взысканию долга с Анатолия Чубайса на основании решения Арбитражного суда Москвы, передает ТАСС. В базе данных исполнительных производств отмечается, что Чубайс значится должником, а производство запущено 17 апреля.

    В материалах указано, что предмет исполнения – наложение ареста, однако детали суммы долга и характера спора не раскрываются. Меры судебных приставов связаны с решением суда, вынесенного ранее по делу в отношении экс-главы «Роснано».

    Ранее Арбитражный суд Москвы принял решение о наложении ареста на активы Анатолия Чубайса и семи других человек на сумму 5,6 млрд рублей по иску компании «Роснано».

    Замруководителя компании «УК Роснано» Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян и директор по методологии учета Марина Касенкова задержаны в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, ущерб государству составил 43 млрд рублей.

    Госкорпорацию «Роснано» признали потерпевшей в деле о злоупотреблении полномочиями, обвиняемыми по которому проходят три топ-менеджера компании.

    Коментарии (0)
    23 апреля 2025, 23:47 • Новости дня
    Завершено расследование махинаций при создании российского планшета

    Завершено расследование махинаций при создании российского планшета дочкой «Роснано»

    Tекст: Антон Антонов

    Бывшему руководителю компании «Пластик лоджик», учрежденной АО «Роснано» в том числе для проекта по созданию российского планшета, Борису Галкину предъявлено окончательное обвинение, сообщается в материалах дела.

    Галкину предъявили обвинение в окончательной редакции по делу о хищении более 6 млрд рублей. Галкин обвиняется по части 4 статьи 160 УК – присвоение или растрата в особо крупном размере. Сам Галкин своей вины не признал, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ указала, что более 13 млрд руб. были похищены в компании «Пластик лоджик», занимавшейся созданием российского планшета, а похищенные средства выводились под иностранные юрисдикции; уголовное дело в отношении Галкина выделено в отдельное производство из основного дела и насчитывает около 60 томов, к ознакомлению с которыми уже приступил обвиняемый и его защита.

    «Роснано» инициировала банкротство «Пластик лоджик», суд прекратил дело о банкротстве. В связи с многомиллиардными хищениями у «Роснано» открыто несколько уголовных дел, при этом компания признана потерпевшей стороной.

    Коментарии (12)
    23 апреля 2025, 21:43 • Новости дня
    Суд арестовал подростков за избиение восьмиклассника в московской школе

    Арестованы двое подростков, избивших ученика восьмого класса в школе Новой Москвы

    Суд арестовал подростков за избиение восьмиклассника в московской школе
    @ Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    В Филимонковском районе Новой Москвы двоих подростков заключили под стражу за нападение на восьмиклассника, пострадавший получил тяжелые травмы.

    Суд в Москве отправил под арест двух подростков, обвиняемых в нападении на школьника, передает ТАСС.

    Инцидент произошел 21 апреля в одной из школ Филимонковского района Новой Москвы. Нападавшими оказались ученики из семей мигрантов, которые избили восьмиклассника за его внешний вид, сломав ему челюсть. Пострадавшего доставили в реанимацию.

    Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Расследование находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

    Оба подростка отчислены из учебного заведения, также уволен директор школы.

    «Урок всем. И тем, кто будет пытаться наводить свои дикие порядки московских школах. И тем, кто может попытаться скрыть проблемы», – написал по этому поводу журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев.

    Коментарии (0)
    23 апреля 2025, 16:14 • Новости дня
    Горналь назвали единственным пунктом Курской области, где остались ВСУ

    Комбат морпехов ВС России: Горналь остался единственным пунктом Курской области с ВСУ

    Горналь назвали единственным пунктом Курской области, где остались ВСУ
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Украины остались только в Горнале Курской области, где продолжается зачистка российскими военными до государственной границы, сообщил командир батальона морских пехотинцев с позывным «Космос».

    Командир отметил, что военнослужащие России коллективно действуют в составе бригады и ведут зачистку территории до границы. Комбат подчеркнул: «Мы продвигаемся по направлению к единственному населенному пункту, в котором может быть еще противник – это Горналь. Занимаемся зачисткой до границы полностью нашей территории», передает ТАСС.

    В среду в Минобороны сообщили, что нескольких украинских боевиков в Горнале в Курской области удалось обратить в бегство  810-й отдельной бригаде гвардейской морской пехоты группировки «Север».

    Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя и Олешни.

    Коментарии (0)
    23 апреля 2025, 14:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил арест сотрудницы Русского дома в Киргизии

    Политолог Трухачев: За арестом сотрудницы Русского дома в Киргизии стоят зарубежные центры

    Эксперт объяснил арест сотрудницы Русского дома в Киргизии
    @ rushouse_bishkek

    Tекст: Анастасия Куликова

    «Банный скандал» и арест сотрудницы Русского дома в Киргизии – звенья одной цепи. Бишкек настраивают против Москвы целый ряд стран, в том числе Турция и Британия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Так он прокомментировал сообщения о подозрении сотрудницы Русского дома в вербовке наемников.

    «За действиями Киргизии, на мой взгляд, четко просматриваются «уши» зарубежных центров», – считает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. Он напомнил, что аресту сотрудницы Русского дома предшествовал «банный скандал»: в одной из московских бань задержали 59 иностранцев, в том числе киргизских граждан.

    Почти половина из них находились в России незаконно. После этого инцидента МИД республики вручил российскому послу ноту протеста и потребовал объяснений. По мнению Трухачева, эти события – «банный скандал» и арест сотрудницы Русского дома по подозрению в вербовке наемников – звенья одной цепи. «Руководство страны настраивают против Москвы», – считает политолог.

    По его мнению, во-первых, этим занимается Турция, с которой Киргизия сближается в рамках Организации тюркских государств. «Не обходится и без Британии, работающей с мигрантами, направляющимися в Россию, а также Евросоюза, который в последнее время активизировался в Средней Азии», – перечислил эксперт. «Все участники этого процесса ставят Бишкеку одно условие – «сближение с нами в обмен на отдаление с Россией», – подчеркнул Трухачев.

    Ранее стало известно об аресте сотрудницы Русского дома в Киргизии. По данным местных СМИ, речь идет о Наталье Секериной. Ее подозревают в вербовке наемников. Как сообщает ТАСС, вместе с Секериной задержаны еще четыре человека, среди них есть сотрудник пресс-службы мэрии города Оша.

    Представительство Россотрудничества заявило, что встревожено арестом сотрудницы Русского дома, но добавило, что не располагает полноценной информацией о сути обвинения. «Секерина является гражданкой Киргизии, местным сотрудником отделения, работает в Русском доме с июля 2024 года, отвечает за взаимодействие нашего ошского филиала с медиа. Знаем ее как добросовестного, открытого и ответственного сотрудника», – говорится в сообщении.

    Представительство рассчитывает, что «следствие досконально разберется в сути вопроса». В комментарии также подчеркнуто, что Российский центр науки и культуры работает исключительно в рамках межправительственного соглашения.

    Коментарии (0)
    23 апреля 2025, 11:12 • Новости дня
    Китай отверг обвинения Украины

    Пекин выступил против «политических манипуляций» Украины вокруг сотрудничества России и Китая

    Китай отверг обвинения Украины
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай отверг обвинения Киева по поводу предполагаемого участия китайских граждан в боевых действиях на стороне России на Украине.

    Китайские власти выразили решительный протест против заявлений Киева о якобы участии граждан Китая на стороне России в конфликте на Украине, сообщает ТАСС. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркнул на брифинге: «Китай решительно против необоснованных обвинений и политических манипуляций».

    Го Цзякунь пояснил, что Пекин уже обозначил свою позицию по этому вопросу и отвергает любые подозрения в адрес Китая относительно оборонного сотрудничества с Москвой.

    В Пекине подчеркивают, что не поддерживают ни одну из сторон и призывают к диалогу и мирному урегулированию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев вызвал посла Китая Ма Шенкуня в министерство иностранных дел после заявлений о возможном участии граждан КНР и китайских компаний на стороне России в спецоперации на Украине.

    Коментарии (0)
    23 апреля 2025, 17:10 • Новости дня
    Эксперт по ЖКХ объяснил причину включенного отопления во время жары
    Эксперт по ЖКХ объяснил причину включенного отопления во время жары
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Суммарно отключение и повторное включение отопления в случае, когда погода за окном крайне переменчива, будет занимать до недели. Именно поэтому, несмотря на продолжительную теплую погоду, в Центральном регионе России в многоквартирных домах все еще работают батареи, рассказал газете ВЗГЛЯД член Общероссийского народного фронта, создатель и руководитель проекта «Дом-и-двор.РФ», эксперт ЖКХ Павел Степура.

    Уже несколько недель в столичном регионе держится аномально теплая погода: днем столбики термометров показывают до 25 градусов тепла, а ночью температура редко опускается ниже плюс 5. Однако батареи в квартирах по-прежнему горячие. Для многих данная ситуация – не только вопрос комфорта, но и финансов: пока отопление работает, жители вынуждены платить за него, хотя фактически в таком обогреве уже нет необходимости.

    «Согласно жилищному законодательству (пункту 5 Правил предоставления коммунальных услуг ППРФ № 354), отопительный сезон должен заканчиваться в населенных пунктах не ранее дня после того, как среднесуточная температура воздуха составила более восьми градусов тепла пять дней подряд. Это минимальный срок. Но уполномоченный орган может дать указание выключить отопление и позже этого срока», – говорит Степура.

    По его словам, отключение позже этого срока устанавливают обычно в тех случаях, когда потепление явно временное и впереди ожидается похолодание. Главная причина в том, что отключить отопление, а потом снова включить – технологически очень длительная и сложная процедура. Само отключение занимает не менее трех суток, а последующее включение может занимать до пяти суток. Соответственно, суммарно отключить и повторно включить отопление будет занимать до недели. Поэтому при центральной системе теплоснабжения кратковременные отключения отопления крайне нерациональны.

    «Но в Москве эти пять суток уже точно прошли, а вот значительного похолодания не намечается. Похолодание возможно на выходных максимум на 1-2 дня, что совершенно некритично. А с учетом текущей температуры воздуха +25 несправедливо задавать вопросы о том, почему отопление не отключается. Однако не исключено, что нас все еще ждет резкая смена погоды», – подчеркивает специалист.

    При этом он напоминает, что, несмотря на наступление «ранней жары» в начале апреля в Москве и Подмосковье, затем случилась холодная неделя, выпало много снега и температура была околонулевой. Именно из-за такой переменчивости погоды никаких отключений не происходило. Кроме того, похолодание в столице ожидается с четверга этой недели. По прогнозам метеорологов, температура снизится сразу на 10 градусов, однако дневные показатели все равно останутся на 4-5 градусов выше климатической нормы. А на следующей неделе в ночное время столбики термометров могут вовсе опуститься ниже нуля. Это также может быть причиной, по которой жителям Москвы и области отопление не отключают.

    Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал апрель в Центральной России экстремальным и уникальным, «потому что происходило шарахание погоды из крайности в крайность». Также синоптики предупредили жителей Москвы и Московской области о наступлении аномально жаркой погоды 23 и 24 апреля. В эти дни температура воздуха будет выше климатической нормы на семь градусов и более.

    Коментарии (18)
    23 апреля 2025, 11:57 • Новости дня
    Зурабишвили заявила пранкерам Вовану и Лексусу о нехватке средств оппозиции
    Зурабишвили заявила пранкерам Вовану и Лексусу о нехватке средств оппозиции
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились Петром Порошенко и Гарри Каспаровым, заявила, что оппозиция на фоне массовых протестов испытывает серьезный дефицит финансирования.

    В ходе беседы Зарубишвили заявила, что в числе основных источников финансирования грузинской оппозиции были USAID и некоторые европейские фонды, передает Первый канал.

    По ее словам, европейцы проявляли медлительность и обещали перевести деньги из правительственных программ, которые ранее были приостановлены из-за санкций и должны были быть перенаправлены гражданскому обществу, но этого так и не произошло.

    «Так что настал критический момент», – сказала она в прямой речи.

    В разговоре также затрагивались вопросы присутствия среди митингующих вооруженных людей в масках, а также обсуждалась ситуация с протестными настроениями и необходимостью внешней поддержки оппозиции.

    Ранее экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, ставшая одним из лидеров радикальной оппозиции, призвала к созданию «платформы сопротивления».

    Коментарии (0)
    23 апреля 2025, 14:54 • Новости дня
    В Германии сообщили о наличии труб для ремонта «Северных потоков»

    Tекст: Александра Юдина

    Около тысячи труб, предназначенных для газопроводов Nord Stream и Nord Stream 2, остаются на складе в промышленном парке Любмин в немецкой федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания, пишет Ostsee Zeitung.

    По данным газеты, данные трубы имеют высокую стоимость и их количества достаточно для ремонта поврежденных участков газопроводов, передает ТАСС.

    Один из собеседников газеты заявил: «У этих [складских] запасов высокая стоимость. Этого количества труб должно примерно хватить для поврежденных участков». Другой источник отметил, что при наличии материалов ремонт будет «в техническом смысле относительно легким».

    Адвокат Nord Stream Ганс-Петер Хубер подтвердил, что трубы принадлежат операторам «Северных потоков». Однако ситуация осложняется судебным разбирательством в Швейцарии по долгу Nord Stream 2 перед мелкими кредиторами: срок договоренностей по этому делу продлен до 9 мая.

    В случае банкротства компании около пятисот труб могут быть выставлены на аукцион, однако это не коснется труб первого «Северного потока».

    Общую стоимость всех труб источники оценивают примерно в 25 млн евро.

    Ранее глава TotalEnergies Патрик Пуянне выразил мнение о возможности повторного запуска двух ниток «Северного потока», подчеркивая зависимость конкурентоспособности без российского газа.

    Вице-премьер России Александр Новак отметил, что вопрос возобновления экспорта газа по «Северному потоку» в Европу на данный момент не актуален.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что конфликт между США и Европой снизил шансы перезапуска «Северного потока – 2».

    Коментарии (0)
    Главное
    Российские штурмовые группы вошли в Горналь в Курской области
    Рогов сообщил о подготовке Киевом кровавой провокации
    Медведев заявил об абсолютном иммунитете Путина от зарубежных судов
    Пашинян осудил сожжение флагов Турции и Азербайджана в Ереване
    На Украине вспомнили слова Зеленского о том, что жизни людей важнее территорий
    Президент Латвии одобрил выход страны из минной конвенции
    ЦБ представил рейтинг банков по жалобам клиентов на кредиты

    Россия стала уникальной авиационной державой

    Впервые совершил полет полностью отечественный самолет SJ-100 с российскими двигателями ПД-8. Это не только беспрецедентные сроки импортозамещения самолета. Это еще и уникальное событие мирового масштаба. Ни одна страна в мире не создавала сама без кооперации полностью отечественный самолет с собственными двигателями. России это удалось на зависть и Boeing, и Airbus, и Китаю. Подробности

    Перейти в раздел

    Эстония провоцирует Россию ради крупного гонорара

    В эстонской Нарве – городе, который от России отделяют лишь несколько километров, на регулярной основе может быть размещена военная база. «Это крайне экстравагантное и опасное решение», – отмечают эксперты и видят потенциальную угрозу для Ленинградской области и Петербурга. Зачем Эстония столь явно провоцирует Россию? Не только из-за русофобии как таковой. Подробности

    Перейти в раздел

    Советские телефоны получили вторую жизнь в зоне СВО

    В зоне СВО вновь востребованы проводные телефонные аппараты, которые активно применялись в годы давно минувших войн. Спрос настолько велик, что волонтеры переделывают стационарные кнопочные и дисковые телефоны, в ход идут даже музейные образцы. В каких случаях проводная связь остается незаменимой и в чем заключаются ее основные преимущества по сравнению с современными аппаратами? Подробности

    Перейти в раздел

    Гнездо либералов Америки попало под разорение

    Один из символов научного и технологического могущества Соединенных Штатов, его знаменитые и элитные университеты внезапно стали мишенью новой администрации Белого дома. Почему Трамп и его соратники ополчились против Гарварда и других ведущих вузов США – и есть ли у университетов шансы выдержать этот натиск? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мира не будет, Зеленский все испортил

      «Прорыва», на который надеялись американцы, не будет: встреча в Лондоне по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины провалилась еще до своего начала. Виноват в этом Владимир Зеленский. И он дорого за это заплатит.

    • Эротические отношения немцев с оружием

      Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

    • На смерть Франциска

      На следующий день после Пасхи и встречи с вице-президентом США скончался папа римский Франциск. Чем он отличался от всех прочих пап?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............