В РФС подтвердили переговоры о матче России и США
В РФС подтвердили переговоры о товарищеском матче России с США
Российский футбольный союз объяснил, что обсуждение организации товарищеской игры между национальными командами России и США находится на стадии переговоров.
О переговорах по проведению товарищеского матча между сборными России и США рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов, передает ТАСС.
По словам Митрофанова, он подтвердил слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что такой матч обсуждается. «Могу лишь подтвердить все слова министра иностранных дел. Я не буду более подробно рассказывать», – заявил Митрофанов. Он отметил, что Лавров является активным участником процесса, а переговоры по матчу идут.
В то же время Митрофанов пояснил, что большинство европейских федераций и руководство УЕФА не поддерживают отстранение российских команд от международных турниров, однако санкции были введены под политическим давлением. Он добавил, что есть положительная динамика по восстановлению России в международных футбольных соревнованиях, но пока сохраняются проблемы с логистикой, визами и проживанием.
Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года и проводят только товарищеские матчи.
