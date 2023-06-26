Израиль разглядел в Украине поставщика оружия Ирану

Эксперты рассказали о возможных результатах дипломатического конфликта Украины и Израиля

Посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук назвал позицию Тель-Авива по вопросам СВО «пророссийской». Представители офиса Зеленского настаивают на том, что ближневосточная страна должна поставить ВСУ вооружение, в то время как Израиль опасается, что переданная техника может попасть в руки Ирана. Чем закончится очередной накал в двухсторонних отношениях Украины и Израиля?

Украинское посольство в Израиле заявило, что власти еврейского государства встали на путь тесного сотрудничества с РФ и заняли пророссийскую позицию. По мнению дипломатов Украины, об этом свидетельствует ряд довольно противоречивых событий, произошедших в первой половине 2023 года и совпавших с почти полным отсутствием израильской гуманитарной поддержки стране.

К «противоречивым событиям» украинская сторона отнесла, в частности, «бесплодный визит» главы МИД Израиля Эли Коэна в Киев в феврале, а также серию интервью Биньямина Нетаньяху. Так, в газете The Jerusalem Post 22 июня премьер-министр заявил, что Тель-Авив не станет передавать ВСУ вооружение, поскольку опасается того, что оно попадет в руки Ирана и будет использовано против Израиля.

Глава еврейского государства добавил, что у границ Израиля уже появилось оружие, которое Запад передал Украине, в частности «западные противотанковые вооружения». Нетаньяху отметил, что ситуация, в которой находится еврейское государство, отличается от положения «Польши, Германии или любой западной страны, поддерживающей Украину».

Кроме того, по словам главы государства, у Израиля есть «близкая военная граница с Россией». Он указал, что авиация страны «летает рядом с российскими пилотами» над Сирией. В связи с этим Тель-Авиву нужно сохранить «свободу действий против попыток Ирана закрепиться в военном отношении на северной границе», сказал премьер. Любые системы вооружений, которые Украина получит от Израиля, «могут попасть в иранские руки и использоваться против» самой страны.

Глава внешнеполитического ведомства государства Эли Коэн счел заявление украинского посла «резким и неприемлемым» и сообщил, что тот будет вызван в МИД еврейского государства. Газета The Jerusalem Post пишет, что украинскому дипломату, как ожидается, будет выражен протест.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что появление переданного ВСУ западного оружия у границ Израиля и его возможное использование против Тель-Авива является весьма актуальной угрозой. Песков добавил, что офис Зеленского не может обеспечить «нормальный учет» и сохранность полученного вооружения.

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«Заявления посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука являются попыткой офиса Зеленского хоть как-то повлиять на позицию Тель-Авива по поставкам вооружений ВСУ. Им до сих пор кажется, что одобряющие дифирамбы со стороны Вашингтона и Брюсселя автоматически должны решать их проблемы в диалоге с другими странами», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

«Хотелось бы напомнить украинскому руководству: Израиль – самостоятельное государство. Наше правительство принимает те или иные решения, основываясь исключительно на интересах Тель-Авива. Нейтралитет в рамках СВО – выверенная и хорошо взвешенная политика, начатая страной на основании данных разведслужб и властей», – подчеркивает собеседник.

«Кроме того, текущий конфликт не особо интересует и жителей Израиля. Местное общество мало увлечено событиями в Запорожской и Херсонской областях. У нас хватает своих проблем. Конечно, здесь тоже имеются русскоязычные сообщества, которым хотелось бы вынудить Тель-Авив занять более четкую позицию по данному вопросу, но, повторюсь, наша страна не намерена играть в ущерб себе», – подчеркивает Кедми.

«Проблема еще и в том, что офис Зеленского стал исповедовать новую школу диалога с внешними акторами. Пожалуй, ее можно назвать радикальной. Суть данного подхода заключается в отрицании норм переговоров, которые успели устояться в прошлом», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Представители Украины во многом пытаются действовать нахрапом: разговаривают жестко, грубо, где-то даже не совсем этично. Подобное поведение, конечно, крайне расходится с нормами классической дипломатии. Грубо говоря, выразители позиции офиса Зеленского начали «путать берега». Это явление не новое – все стало понятно еще в момент пылких речей посла Мельника в Германии», – подчеркивает собеседник.

«В Европе к подобному стилю общения со стороны Украины успели привыкнуть,

однако Израиль не собирается с пониманием относиться к столь провокационным выходкам. Тель-Авив будет отстаивать собственные национальные интересы, что офису Зеленского явно не понравится», – отмечает эксперт.

«Таким образом, Украина и Израиль на всех парах движутся к охлаждению двухстороннего диалога. Скорее всего, улучшить ситуацию на текущем этапе не получится. Вероятно, восстанавливать разрушенные мосты придется уже новому поколению дипломатов, но будет ли к этому готова Украина – большой вопрос», – акцентирует Ткаченко.

«В целом офису Зеленского необходимо понять, что СВО для израильтян – тема вторичная. Местное общество увлечено решением собственных проблем. Выходки украинских представителей там воспринимаются негативно. Конечно, в Израиле есть и те, кто симпатизирует Украине, но никто не станет терпеть ситуацию, когда послы других государств заходят на поле национальных интересов Израиля», – резюмирует Ткаченко.