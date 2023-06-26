Израиль разглядел в Украине поставщика оружия Ирану

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26 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 21:21  |  vz.ru
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Эксперимент над турецкой экономикой окончен

В Турции начали бороться с высокой инфляцией Abdurrahman Antakyalli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Турецкий регулятор впервые за два года поднял ставку. Это означает, что Эрдоган закончил двухлетний экономический эксперимент, который вызывал недоумение у экономистов. Впрочем, так называемая эрдоганомика принесла Турции не только десятизначную инфляцию и девальвацию лиры, но и свои положительные плоды. Что ждет столь значимого торгового партнера России в Европе? Подробности...
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Что теперь будет с российскими ЧВК

Россия возьмется за правовое оформление статуса ЧВК и добровольческих подразделений Anatoly Karbinov/Global Look Press
Кризис, вызванный мятежом ЧВК «Вагнер», успешно разрешен – «вагнеровцы» возвращаются в свои полевые лагеря. Однако репутация частных военных компаний подмочена. Как избежать даже теоретической возможности подобных мятежей в дальнейшем и какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются? Подробности...
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Авантюра Пригожина закончилась разоблачением

Евгений Пригожин сумел составить себе репутацию – и мгновенно уничтожил ее Лев Бородин/ТАСС
Еще несколько недель назад глава ЧВК «Вагнер» был едва ли не кумиром значительной части российского общества. Однако устроенный им мятеж обнажил суть этого человека, внутри которого, как говорит один из командиров Донбасса Александр Ходаковский, обнаружился «ад». Как и почему Пригожин встал на путь предательства и обмана?  Подробности...
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Китай начинает показывать зубы Западу

Китай все более активно начинает влиять на крайне удаленные от него территории Stephen Kelly/Reuters
Китайская внешняя политика стремительно меняется. Еще недавно риторика КНР была осторожной, но теперь китайским дипломатам «разрешено выступать забористо, иногда провокационно», говорят эксперты. Внезапным примером этому стало заявление Китая по поводу далеких островов, когда-то отнятых Великобританией у Аргентины. И это признак глобальных изменений роли Китая на мировой арене. В чем они заключатся? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Как построить новый мир

Джомарт Алиев
Джомарт Алиев, первый проректор РГСУ
Истинные ценности всегда традиционны; верно и наоборот: традиционные ценности истинны по определению. Новое евразийство – лучшая платформа для их бережного сохранения, развития, наследования. Подробности...

Если что-то выглядит как мятеж, то это и есть мятеж

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Рядовые бойцы и офицеры ЧВК «Вагнер», бесспорно, настоящие патриоты и герои, не раз доказавшие свою преданность Отечеству. Эти славные воины нужны нашей стране, но вовсе не под началом политических авантюристов, даже не состоящих на государственной службе. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Должна ли Россия опасаться Индии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В Индии прекрасно видят, что США не являются надежным стратегическим партнером, легко бросают своих союзников в сложной ситуации и в любой момент могут вытащить на поверхность старые претензии. Но сейчас Америке нужно любой ценой показать, что у нее добрые отношения не ограничиваются узким кругом верных сателлитов. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Пригожинский бунт. Что это было?

Будет ли война между США и Мексикой

Батискаф «Титан» потонул из-за расизма

Обсуждение: 6 комментариев
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
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    26 июня 2023, 21:05
    Фото: REUTERS/Ammar Awad
    Текст: Евгений Поздняков

    Посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук назвал позицию Тель-Авива по вопросам СВО «пророссийской». Представители офиса Зеленского настаивают на том, что ближневосточная страна должна поставить ВСУ вооружение, в то время как Израиль опасается, что переданная техника может попасть в руки Ирана. Чем закончится очередной накал в двухсторонних отношениях Украины и Израиля?

    Украинское посольство в Израиле заявило, что власти еврейского государства встали на путь тесного сотрудничества с РФ и заняли пророссийскую позицию. По мнению дипломатов Украины, об этом свидетельствует ряд довольно противоречивых событий, произошедших в первой половине 2023 года и совпавших с почти полным отсутствием израильской гуманитарной поддержки стране.

    К «противоречивым событиям» украинская сторона отнесла, в частности, «бесплодный визит» главы МИД Израиля Эли Коэна в Киев в феврале, а также серию интервью Биньямина Нетаньяху. Так, в газете The Jerusalem Post 22 июня премьер-министр заявил, что Тель-Авив не станет передавать ВСУ вооружение, поскольку опасается того, что оно попадет в руки Ирана и будет использовано против Израиля.

    Глава еврейского государства добавил, что у границ Израиля уже появилось оружие, которое Запад передал Украине, в частности «западные противотанковые вооружения». Нетаньяху отметил, что ситуация, в которой находится еврейское государство, отличается от положения «Польши, Германии или любой западной страны, поддерживающей Украину».

    Кроме того, по словам главы государства, у Израиля есть «близкая военная граница с Россией». Он указал, что авиация страны «летает рядом с российскими пилотами» над Сирией. В связи с этим Тель-Авиву нужно сохранить «свободу действий против попыток Ирана закрепиться в военном отношении на северной границе», сказал премьер. Любые системы вооружений, которые Украина получит от Израиля, «могут попасть в иранские руки и использоваться против» самой страны.

    Глава внешнеполитического ведомства государства Эли Коэн счел заявление украинского посла «резким и неприемлемым» и сообщил, что тот будет вызван в МИД еврейского государства. Газета The Jerusalem Post пишет, что украинскому дипломату, как ожидается, будет выражен протест.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что появление переданного ВСУ западного оружия у границ Израиля и его возможное использование против Тель-Авива является весьма актуальной угрозой. Песков добавил, что офис Зеленского не может обеспечить «нормальный учет» и сохранность полученного вооружения.

    «Заявления посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука являются попыткой офиса Зеленского хоть как-то повлиять на позицию Тель-Авива по поставкам вооружений ВСУ. Им до сих пор кажется, что одобряющие дифирамбы со стороны Вашингтона и Брюсселя автоматически должны решать их проблемы в диалоге с другими странами», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Хотелось бы напомнить украинскому руководству: Израиль – самостоятельное государство. Наше правительство принимает те или иные решения, основываясь исключительно на интересах Тель-Авива. Нейтралитет в рамках СВО – выверенная и хорошо взвешенная политика, начатая страной на основании данных разведслужб и властей», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, текущий конфликт не особо интересует и жителей Израиля. Местное общество мало увлечено событиями в Запорожской и Херсонской областях. У нас хватает своих проблем. Конечно, здесь тоже имеются русскоязычные сообщества, которым хотелось бы вынудить Тель-Авив занять более четкую позицию по данному вопросу, но, повторюсь, наша страна не намерена играть в ущерб себе», – подчеркивает Кедми.

    «Проблема еще и в том, что офис Зеленского стал исповедовать новую школу диалога с внешними акторами. Пожалуй, ее можно назвать радикальной. Суть данного подхода заключается в отрицании норм переговоров, которые успели устояться в прошлом», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Представители Украины во многом пытаются действовать нахрапом: разговаривают жестко, грубо, где-то даже не совсем этично. Подобное поведение, конечно, крайне расходится с нормами классической дипломатии. Грубо говоря, выразители позиции офиса Зеленского начали «путать берега». Это явление не новое – все стало понятно еще в момент пылких речей посла Мельника в Германии», – подчеркивает собеседник.

    «В Европе к подобному стилю общения со стороны Украины успели привыкнуть,

    однако Израиль не собирается с пониманием относиться к столь провокационным выходкам. Тель-Авив будет отстаивать собственные национальные интересы, что офису Зеленского явно не понравится», – отмечает эксперт.

    «Таким образом, Украина и Израиль на всех парах движутся к охлаждению двухстороннего диалога. Скорее всего, улучшить ситуацию на текущем этапе не получится. Вероятно, восстанавливать разрушенные мосты придется уже новому поколению дипломатов, но будет ли к этому готова Украина – большой вопрос», – акцентирует Ткаченко.

    «В целом офису Зеленского необходимо понять, что СВО для израильтян – тема вторичная. Местное общество увлечено решением собственных проблем. Выходки украинских представителей там воспринимаются негативно. Конечно, в Израиле есть и те, кто симпатизирует Украине, но никто не станет терпеть ситуацию, когда послы других государств заходят на поле национальных интересов Израиля», – резюмирует Ткаченко.
     
     
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