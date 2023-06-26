Кедми оценил попытки Украины оказать давление на отношения Израиля и России

Яков Кедми: Израиль не станет жертвовать национальными интересами во благо Украины

Украина отчаянно хочет заставить Израиль начать поставки вооружений ВСУ. Офис Зеленского забыл, что Тель-Авив руководствуется собственными национальными интересами: нейтралитет в СВО выгоден для нас. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Яков Кедми. Ранее Украина заявила, что правительство Израиля заняло пророссийскую позицию.

«Заявления посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука являются попыткой офиса Зеленского хоть как-то повлиять на позицию Тель-Авива по поставкам вооружений ВСУ. Им до сих пор кажется, что одобряющие дифирамбы со стороны Вашингтона и Брюсселя автоматически должны решать их проблемы в диалоге с другими странами», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

«Хотелось бы напомнить украинскому руководству: Израиль – самостоятельное государство. Наше правительство принимает те или иные решения, основываясь исключительно на интересах Тель-Авива. Нейтралитет в рамках СВО – выверенная и хорошо взвешенная политика, начатая страной на основании данных разведслужб и властей», – подчеркивает собеседник.

«Кроме того, текущий конфликт не особо интересует и жителей Израиля. Местное общество мало увлечено событиями в Запорожской и Херсонской областях. У нас хватает своих проблем. Конечно, здесь тоже имеются русскоязычные сообщества, которым хотелось бы вынудить Тель-Авив занять более четкую позицию по данному вопросу, но, повторюсь, наша страна не намерена играть в ущерб себе», – резюмирует Кедми.

Накануне украинское посольство в Израиле заявило, что власти еврейского государства встали на путь тесного сотрудничества с Россией и заняли пророссийскую позицию. По мнению украинской стороны, об этом свидетельствует ряд довольно противоречивых событий, произошедших в первой половине 2023 года и совпавших с почти полным отсутствием израильской гуманитарной поддержки Украины.

К «противоречивым событиям» Киев отнес, в частности, «бесплодный визит» главы МИД Израиля Эли Коэна на Украину в феврале, а также серию интервью премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Так, в интервью газете The Jerusalem Post 22 июня Нетаньяху заявил, что Израиль не станет передавать Киеву вооружения, поскольку опасается того, что оно попадет в руки Ирана и будет использовано против Израиля.

Глава еврейского государства добавил, что у границ Израиля уже появилось оружие, которое Запад передал Украине, в частности «западные противотанковые вооружения». Нетаньяху отметил, что ситуация, в которой находится еврейское государство, отличается от положения «Польши, Германии или любой западной страны, поддерживающей Украину».

Кроме того, по словам главы государства, у Израиля есть «близкая военная граница с Россией». Он указал, что авиация Израиля «летает рядом с российскими пилотами» над Сирией. В связи с этим Израилю нужно сохранить «свободу действий против попыток Ирана закрепиться в военном отношении на северной границе», сказал премьер. Любые системы вооружений, которые Украина получит от Израиля, «могут попасть в иранские руки и использоваться против» самого Израиля.

Глава внешнеполитического ведомства Израиля Эли Коэн счел заявление украинского посла «резким и неприемлемым» и сообщил, что тот будет вызван в МИД еврейского государства. Газета The Jerusalem Post пишет, что украинскому дипломату, как ожидается, будет выражен протест.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что появление переданного Киеву западного оружия у границ Израиля и его возможное использование против Тель-Авива является весьма актуальной угрозой. Он указал на то, что Кремль неоднократно говорил о передаче Украиной поставляемого Западом вооружения разным преступным группировкам в Европе и других странах.

Песков добавил, что киевские власти не могут обеспечить «нормальный учет» и сохранность полученного вооружения. «Это чревато большими угрозами для региональной и в более широком контексте – мировой безопасности», – указал представитель Кремля.

Ранее бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми называл сообщения о передаче Украине и Польше израильских танков «Меркава» лживой дезинформацией польских СМИ. Он добавил, что Израиль не намерен передавать никакое оружие украинским военным.