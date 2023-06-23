В Кремле оценили появление переданного Киеву оружия у границ Израиля

Нарышкин рассказал о планах Киева начать карательную операцию в Донбассе в 2022 году

Нарышкин: Киев планировал с подсказки Запада начать задушить Донбасс в 2022 году

У российских властей была информация о том, что Киев к 2022 году готовил силы, чтобы «задушить Донбасс», из-за этого Москва была вынуждена начать специальную военную операцию, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

По его словам, у Москвы есть достаточно данных, согласно которым Киев планировал сконцентрировать серьезные силы вокруг Донбасса, чтобы «окончательно задушить» регион, передает РИА «Новости».



«Действительно, Киев планировал с согласия, даже с подсказки западных хозяев в конце февраля – начале марта (2022 года) начать, по сути, карательную операцию, которая должна была привести к жертвам со стороны жителей Донбасса», – заявил Нарышкин со ссылкой на документы, обнаруженные российскими военными в начале спецоперации.

Чтобы не допустить этого, Россия была вынуждена начать спецоперацию, подчеркнул глава СВР.

Нарышкин также назвал заблуждением мысли западных элит, считающих, что возможно «сокрушить Россию силой оружия». «Видимо, именно так, убеждая себя в том, что не было в истории ни обороны Брестской крепости, ни Сталинградской, ни Курской битвы, не было якобы ни красного Знамени Победы над рейхстагом, некоторые западные элиты пришли к мысли о возможности сокрушить Россию силой оружия», – сказал он.

По его словам, последствие этого заблуждения испытывают на себе теперь украинские военные и наемники из западных стран, погибающие на фронте за абсолютно чуждые для них интересы правящих кругов США и ряда государств НАТО.

Ранее Нарышкин заявил, что российские силы сдерживают контрнаступление не вооруженных сил Украины, а группировки Североатлантического альянса, который использует украинских военных в качестве живой силы.

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