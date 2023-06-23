Израиль заявил о появлении у своих границ переданного Западом Украине оружия

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23 июня, пятница  |  Последнее обновление — 08:10  |  vz.ru
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Слишком дешевая ипотека оказалась опасной

ЦБ боится надувания ипотечного пузыря и экономического кризиса Светлана Денисова/ТАСС
Накачка рынка льготными и псевдольготными ипотечными программами начала вместо пользы приносить проблемы. Об этом говорят и Центробанк, и Минфин. Это значит, что лавочка с низкими ставками может скоро закрыться. Как льготные ипотечные программы могут приносить вред и что это за псевдольготные программы?  Подробности...
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Ради премьера Индии Байден почти предал родину

Моди начал свой визит в США с урока йоги перед зданием ООН в Нью-Йорке Jeenah Moon/AP/ТАСС
Премьер-министра Индии Нарендру Моди принимают в США как короля. Президент Джо Байден даже руку к сердцу приложил тогда, когда для двух лидеров включили индийский гимн, а не тогда, когда американский. Чего хотят добиться американцы от Нарендры Моди – политика, которого они еще недавно проклинали и наказывали санкциями?  Подробности...
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Контрактники усилили армию и экономику России

По мнению экспертов, контрактники стали лучшей частью российского общества Николай Хижняк/РИА Новости
Вооруженные силы ежесуточно увеличиваются на полк за счет желающих служить по контракту. О масштабном притоке добровольцев в ряды ВС РФ заявил министр обороны Сергей Шойгу. Таким образом, как считают эксперты, России удалось избежать масштабной мобилизации, которая навредила бы экономике страны. Какие еще преимущества для страны дает активная кампания по набору добровольцев? Подробности...
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Африка и Россия преподали Макрону урок

Президент Рамафоса не будет рад видеть президента Макрона LUDOVIC MARIN/EPA/ТАСС
«Для Франции это выглядит как унижение». Такими словами политологи оценили реакцию ЮАР на категорическое заявление России: Москва не желает видеть Макрона на ближайшем саммите БРИКС в Южной Африке. Претория дала понять, что пойдет навстречу желанию Москвы, а президент Франции, который напрашивался на этот визит, получил политическую пощечину. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Сотрудничество регионов – локомотив экономики Союзного государства

Борис Грызлов
Борис Грызлов, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Беларусь
Незаконные санкции и ограничения со стороны Запада, с которыми Союзное государство России и Белоруссии столкнулось в 2022 году, не остановили наше развитие, а лишь заставили внимательнее присмотреться к тем ресурсам и возможностям, которыми мы располагаем. Подробности...

В США предлагают помешать возвращению релокантов в Россию

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Неглупый и опытный человек Майкл Макфол считает возвращение релокантов угрозой национальной безопасности США и предлагает назначить целого спецпредставителя Госдепа, который будет заниматься исключительно их проблемами, включая самые бытовые. Подробности...

Как Красная армия показала фашистам 22 июня наоборот

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
22 июня 1944 года с серии разведок боем началось советское наступление в Белоруссии. Оно обернулось крупнейшим поражением в истории Германии. Рухнула сразу вся группа армий «Центр». Это было настоящее «22 июня наоборот». Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Перед носом Макрона захлопнули дверь

Толпа желающих у дверей БРИКС

«Контрнаступ ВСУ» провалился

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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
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Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
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  • Нет, нужно запускать новые

  • Затрудняюсь ответить
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    Израиль заявил о появлении у своих границ переданного Западом Украине оружия

    Нетаньяху заявил о появлении у границ Израиля полученного Украиной от Запада оружия

    23 июня 2023, 07:48

    Текст: Антон Антонов

    У границ Израиля появилось оружие, которое Запад передал Украине, это одна из причин, по которой Израиль не осуществляет поставки собственного оружия Киеву, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху отметил, что ситуация, в которой находится еврейское государство, отличается от положения «Польши, Германии или любой западной страны, поддерживающей Украину», передает ТАСС со ссылкой на Jerusalem Post.

    Во-первых, заявил Нетаньяху, у Израиля есть «близкая военная граница с Россией». Он указал, что авиация Израиля «летает рядом с российскими пилотами» над Сирией. В связи с этим Израилю нужно сохранить «свободу действий против попыток Ирана закрепиться в военном отношении на северной границе», сказал премьер.

    Во-вторых, любые системы вооружений, которые Украина получит от Израиля, «могут попасть в иранские руки и использоваться против» самого Израиля, заявил Нетаньяху. Он подчеркнул, что речь идет не о «теоретической возможности», поскольку у границ Израиля уже оказались «западные противотанковые вооружения».

    На прошлой неделе Израиль заявил, что отказывается поставлять Украине летальное оружие. После этого в СМИ появились сообщения о передаче Украине израильских танков «Меркава», однако власти Израиля опровергли эти слухи. В Киеве также раскритиковали Нетаньяху за нежелание посетить Украину.

    В Киеве объявлена всеобщая мобилизация
    		   
    22 июня 2023, 20:17
    Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
    Текст: Алексей Дегтярев

    В украинской столице объявили всеобщую мобилизацию, военнообязанным предписали явиться в военкоматы в течение 10 дней, сообщают украинские СМИ со ссылкой на приказ военкома Оболонского района города Алексея Привалы.

    Привала объявил приказ о мобилизации всех, включая тех, кто не получал личных повесток или мобилизационных распоряжений, передает ТАСС со ссылкой на интернет-издание «Страна.ua».

    Приказ затрагивает не только прописанных в Оболонском районе, но и просто проживающих в нем. Уклонистам грозит уголовное наказание, отмечается в документе.

    При этом не уточняется, есть ли такие же приказы военкомов в других районах города. По мнению издания, такие меры касаются всей территории Киева.

    На прошлой неделе в Ивано-Франковской области Украины также объявили всеобщую мобилизацию.

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    Экс-разведчик рассказал о панике в Белом доме после слов Путина о потерях ВСУ
    Бывший разведчик Риттер рассказал о панике в Вашингтоне после слов Путина о потерях ВСУ
    		   
    22 июня 2023, 15:51
    Фото: Al Drago/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Американский президент Джо Байден и другие официальные лица США начали паниковать после слов президента России Владимира Путина об уничтоженной в ходе контрнаступления технике ВСУ, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.

    «Посмотрите на командующего Центральным командованием США Дэвида Петреуса после слов Путина о потерях ВСУ. Взгляните на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена и президента Джо Байдена. Они в панике», – заявил Риттер в эфире Youtube-канала Judging Freedom.

    Риттер выразил мнение, что Путин полностью контролирует ход конфликта на Украине, передает Ura.ru.

    Напомним, Путин на встрече с выпускниками военных вузов сообщил, что только в ночь на 21 июня ВС России уничтожили значительное количество бронетехники ВСУ. Президент добавил, что на поле боя уничтожается и иностранная военная техника «горит за милую душу».

    Также секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления в июне потеряли более 13 тыс. личного состава. Также было уничтожено два ЗРК, четыре вертолета, 264 беспилотника и 424 единицы автомобильной техники.

    Коментарии (35)
    Власти Крыма оценили последствия удара по Чонгарскому мосту
    Советник Аксенова Крючков: Обстрел Чонгарского моста не нарушит логистику коридора в Крым
    		   
    22 июня 2023, 08:25
    Фото: Александр Полегенько/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Обстрел украинскими силами Чонгарского моста на границе Крыма и Херсонской области не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

    Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram, что в ночь на четверг был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет. В настоящее время взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса, а профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна.

    В свою очередь Крючков напомнил, что из Крыма в Херсонскую область можно добраться через три пункта пропуска. Два из них находятся в районе Армянска, один – в районе Джанкоя. «Сбой в работе одного из них не может кардинально нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора», – написал Крючков в Telegram.

    Он добавил, что в настоящее время специалисты обследуют конструкции Чонгарского моста. Выбирать для поездок в Запорожскую и Херсонскую область можно маршрут через город Армянск.

    Коментарии (75)
    Шойгу доложил Путину о подготовке ВСУ к дальнейшему наступлению
    Шойгу на совещании с членами Совбеза доложил Путину о подготовке ВСУ к дальнейшему наступлению
    		   
    22 июня 2023, 12:17
    Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Украинские военные готовятся к дальнейшим наступательным действиям, но российские силы к этим шагам противника также готовятся, заявил министр обороны Сергей Шойгу на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

    Президент Владимир Путин на оперативном совещании попросил Шойгу доложить о ситуации в зоне боевых действий на Украине, передает РИА «Новости».

    Глава оборонного ведомства в ответ сообщил, что ВСУ понесли значительные потери в течение последних 16 суток боевых действий. «Противник снизил активность, в настоящий момент занимается перегруппировкой», – сказал Шойгу, передает ТАСС.

    В то же время, по словам министра, у украинских войск сохраняются силы для наступления, несмотря на понесенные потери. «Естественно, силы для ведения дальнейших наступательных действий у противника еще есть, несмотря на большое количество утрат как по технике, так и по личному составу. … Идет подготовка к дальнейшим наступательным действиям, с нашей стороны в том числе», – сказал Шойгу.

    Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев доложил президенту Владимиру Путину об уничтожении 13 западных танков с начала контрнаступления украинских сил.

    Коментарии (63)
    СМИ: Контрнаступление Украины не оправдало ожиданий Запада
    CNN: Представители Запада сочли не оправдывающим ожидания контрнаступление Украины
    		   
    22 июня 2023, 17:54
    Фото: Serhii Nuzhnenko/REUTERS
    Текст: Алексей Дегтярев

    Проводимое киевским режимом наступление не оправдывает ожиданий, заявили CNN двое представителей стран Запада и высокопоставленный представитель американского военного ведомства.

    Наступление украинской стороны «не оправдывает ожиданий ни по одному из направлений», сказал один из представителей западных стран в беседе с CNN, передает ТАСС.

    Оборонительные рубежи России оказались слишком сильны, также эффективно себя показало отражение атак с помощью ударов ракетами, сказал другой собеседник. ВСУ также уязвимы при преодолении минных полей, сказал третий источник.

    Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что президент США Джо Байден и другие официальные лица США начали паниковать после заявлений президента России Владимира Путина об уничтоженной технике ВСУ.

    Коментарии (14)
    Сенаторы: Россия ответит Киеву на удар ВСУ по Чонгарскому мосту
    		   
    22 июня 2023, 11:56
    Фото: Александр Полегенько/ТАСС
    Текст: Илья Абрамов

    Ракетный удар по территории России в День памяти и скорби лишь подтверждает сущность властей Украины. Произошедшее почти никак не сказывается на логистике ВС РФ, но временно затруднит жизнь мирного населения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали сенаторы Ольга Ковитиди и Сергей Цеков. Ранее Украина обстреляла Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область.

    «Нанесение удара по Чонгарскому мосту в День памяти и скорби подтверждает сущность действующей украинской власти. Фактически это осквернение памяти погибших и еще одно доказательство верности решения президента РФ начать СВО», – сказала член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди.

    «Еще больше усугубляет ситуацию то, что удар был нанесен британскими ракетами, боеприпасами страны, которая являлась нашим союзником в ходе Второй мировой войны. И сегодня именно их снаряды обстреливают российскую территорию», – подчеркивает она.

    «Текущая ситуация спровоцирована Вашингтоном. Мы должны дать этим действиям адекватную военно-политическую оценку. Необходимо, чтобы отреагировали все члены бывшей антигитлеровской коалиции. Я уверена, что там еще существуют политические силы, которые выступают против войны и неонацизма», – акцентирует политик.

    «Что касается повреждения моста, местные власти предпринимают все возможное для устранения последствий удара. Восстановительные работы начнутся в ближайшее время и займут несколько дней. Кроме того, уже сейчас организовано движение транспорта по альтернативным маршрутам», – отмечает Ковитиди.

    «ВСУ пытаются делать все возможное для того, чтобы усложнить жизнь гражданскому населению и Российской армии. В частности, Украина старается отрезать логистические пути в Запорожскую и Херсонскую области из Крыма. Но снабжение данных регионов осуществляется в том числе по сухопутному коридору, поэтому планы противника обречены на провал», – сказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, представитель Крыма.

    «Логистика наших вооруженных сил в результате этого обстрела практически не пострадает, так как существуют и другие пути доставки грузов. Тем не менее повреждение моста может существенно повлиять на возможности передвижения гражданского населения. То есть удар был нанесен по комфорту мирных жителей», – подчеркнул собеседник.

    «Сейчас транспортные потоки будут перенаправлены на Армянск и Чаплинку. Одновременно с этим наши военные максимально оперативно восстановят мост для возобновления движения по нему. Кроме того, я думаю, будут построены новые переправы, чтобы армия РФ получила дополнительные пути сообщения», – резюмирует Цеков.

    Ранее ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара. В результате было повреждено дорожное покрытие. Местные власти оперативно организовали движение транспорта по резервному маршруту.

    Позднее в четверг на Чонгарском мосту нашли осколки с французской маркировкой. Как сообщил представитель военного управления Следственного комитета России по Объединенной группировке войск, удар был нанесен предположительно ракетами Storm Shadow.

    Власти Херсонской области заявили, что мостовые переходы отремонтируют за короткий срок. «Уже сейчас сюда направлены из России, из Ростовской области специалисты. Я уже сам как инженер-строитель вижу, что здесь через несколько дней будет восстановлено движение», – цитирует врио губернатора Владимира Сальдо издание ТАСС.

    Также Владимир Сальдо назвал символичным, что ВСУ открыли огонь по мостам, которые соединяют Крым и Херсонскую область, именно утром 22 июня – в день начала Великой Отечественной войны. Тем самым офис Зеленского показывает свою историческую преемственность с нацистской Германией.

    Власти Крыма заявили, что обстрел украинскими силами Чонгарского моста не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора. Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков напомнил, что в Херсонскую область можно добраться через три пункта пропуска, и остановка работы одного из них не может существенно повлиять на движение людей и грузов.

    Коментарии (17)
    ВСУ сообщили о повреждениях после взрыва под Одессой
    ВСУ сообщили о повреждениях после взрыва в Одесской области

    22 июня 2023, 09:05

    Текст: Алина Власенко

    В результате взрыва в ночь на четверг в Одесской области зафиксированы повреждения, сообщила представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.

    «Есть в Одесской области ... попадание. Уточняем обстановку, пострадавших нет», – сказала она, передает ТАСС.

    В то же время, по словам Гуменюк, «ничего критического» не произошло.

    В ночь на четверг в десяти областях Украины звучали сирены воздушной тревоги. Сообщалось о взрывах в Одесской области.

    Коментарии (2)
    Взрывы прогремели на Украине
    Взрывы прозвучали во Львове и Хмельницком
    		   
    23 июня 2023, 04:23
    Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Взрывы произошли во Львове, Хмельницком, в Днепропетровской области Украины и в городе Запорожье, который удерживают украинские войска, сообщают СМИ.

    Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. В 03.43 мск тревогу отменили, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» сообщают о «комбинированном ударе по Украине» крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе.

    В ночь на четверг в десяти областях Украины звучали сирены воздушной тревоги. Сообщалось о взрывах в Одесской области, а также в Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины.

    Коментарии (14)
    Военный эксперт: ВСУ тщательно спланировали атаку на мосты вблизи Чонгара
    Военный эксперт Леонков: ВСУ планировали удары по мостам и тщательно к ним готовились
    		   
    22 июня 2023, 12:30
    Фото: Александр Полегенько/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова

    При планировании ударов высокоточными ракетами ВСУ используют данные западной разведки об уязвимостях в нашей системе ПВО. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар по мостам на границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.

    «Разрушение мостов – это нарушение транспортной логистики и разрыв маршрутов, по которым связывается материковая часть с полуостровом. Совершенно очевидно, что этот удар тщательно планировался и был нанесен высокоточным оружием», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Я убежден, что такого рода теракты мы будем наблюдать еще не раз. Украинские власти намеренно провоцируют нас на жесткие и неадекватные ответные действия. Однако военное и политическое руководство России не поддается на такие провокации», – отметил он.

    «Судя по кадрам разрушений, мост удастся восстановить достаточно быстро. Инженерные войска имеют большой опыт работы в таких условиях. В новых регионах они сейчас занимаются восстановлением дорог, мостов и других объектов. Я напомню, что противник наносил сильнейшие удары высокоточными ракетами HIMARS по Антоновскому мосту в Херсонской области, большую часть последствий мы устраняли очень оперативно», – рассуждает собеседник.

    «ВСУ бьют исподтишка. Они получают разведданные при помощи западных спутников, видят бреши в нашей системе противовоздушной обороны и наносят высокоточные удары. Работать по вспышкам, то есть прикрывая эти уязвимости постфактум, недостаточно эффективный метод. В связи с этим нам надо активнее наносить удары по группировке противника, истощая его резервы и запасы», – заключил эксперт.

    Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо отметил, что украинские власти «хотят запугать херсонцев, посеять панику среди населения, но у них этого сделать не получится». «Мосты мы ремонтировать умеем быстро: проезд машин будет восстановлен в самом скором времени», – подчеркнул врио губернатора.

    Он сообщил, что, по предварительной информации, для удара по мостам использовались английские ракеты Storm Shadow. Повреждено дорожное покрытие, жертв нет. Сальдо добавил, что «временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту» между Херсонской областью и Крымом.

    Это уже не первая попытка ВСУ разрушить российские мосты. Так, в результате теракта 8 октября 2022 года на Крымском мосту, когда был подорван грузовик, обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека. А уже в мае на Украине пообещали нанести удар по Крымскому мосту западными ракетами Storm Shadow.

    Коментарии (28)
    Минобороны показало подрыв украинского танка «Ланцетом»
    Минобороны показало подрыв украинского танка после поражения «Ланцетом»
    		   
    22 июня 2023, 19:34
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинский танк Т-64М «Булат» поражен российским барражирующим боеприпасом «Ланцет», удар по боевой машине сняли на видео с беспилотника, ролик опубликовало Минобороны России.

    В ролике запечатлен танк ВСУ, разместившийся на позиции рядом с лесополосой, его на камеру снимал разведывательный беспилотник, передает РИА «Новости».

    «Ланцет» приблизился к цели и ударил в борт – и танк загорелся. Затем там произошел взрыв боекомплекта, и от танка отлетели несколько обломков.

    Ранее этот танк ВСУ под прикрытием леса вел огонь по позициям российских военных, уточнило Минобороны в своем Telegram-канале.

    Коментарии (6)
    Появилось видео удара ВСУ по Чонгарскому мосту
    Видео удара ВСУ по Чонгарскому мосту появилось в Сети

    22 июня 2023, 13:48

    Текст: Алина Власенко

    В интернете появилось видео ракетного удара вооруженных сил Украины по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область.

    На видеоролике видно, что после удара ВСУ над дорожным полотном моста поднимается густой серый дым.

    В ночь на четверг ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара. При этом на Чонгарском мосту нашли осколки с французской маркировкой. Власти Крыма заявили, что обстрел моста не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.

    Коментарии (9)
    В Пентагоне засомневались в необходимости поставок комплексов ATACMS Киеву
    		   
    22 июня 2023, 21:39
    Фото: Tsgt. Jack Sanders/Dod/Planet Pix/ZUMA Press Wire/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты сомневаются в практических аспектах предоставления киевскому режиму ракетных комплексов ATACMS, заявила заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер.

    Пентагон при решении о передаче ATACMS принимает во внимание такие критерии, как доступность и наличие альтернативных систем, сказала Купер, передает ТАСС.

    Британские ракеты Storm Shadow вполне эффективны, добавила она.

    Ранее группа конгрессменов представила проект резолюции, которая призывает президента США Джо Байдена передать Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS.

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    Киев собрался остановить транзит российского газа с 2025 года
    Financial Times: Украина рассчитывает прекратить транзит российского газа с 2025 года
    		   
    22 июня 2023, 11:19
    Фото: Григорий Василенко/РИА Новости
    Текст: Алина Власенко

    Москва и Киев вряд ли смогут договориться о продлении контракта на транзит российского газа, действие которого истекает в конце 2024 года, поэтому Украина «готовит системы к сокращению поставок», заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

    Так, в интервью Financial Times Галущенко заявил, что не может представить продление договора о транзите российского газа на двусторонней основе.

    При этом украинский министр выразил мнение, что Европа успеет подготовиться к замедлению поставок. Вместе с тем он не исключил, что европейские политики захотят пересмотреть договор от 2019 года.

    По данным издания, на транзит через Украину приходится 5% европейского импорта газа. По данным консалтинговой компании ICIS, на этот маршрут приходится почти 50% импорта газа Австрии и 95% импорта Словакии, пишет «Коммерсант».

    Ранее российский президент Владимир Путин отмечал, что Украина называет Россию агрессором, но «благополучно кассирует деньги» за транзит российского газа.

    Тем временем немецкий министр по делам экономики и защиты климата страны Роберт Хабек заявил, что остановка соглашения транзита газа в Европу между Россией и Украиной грозит существенным снижением производственных мощностей в ФРГ.

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    На обстрелянном ВСУ мосту нашли осколки с французской маркировкой
    На обстрелянном украинскими силами мосту в Херсонской области нашли осколки с французской маркировкой
    		   
    22 июня 2023, 10:32
    Фото: Александр Полегенько/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Осколки с французской маркировкой обнаружены на месте удара по мосту в Херсонской области, ВСУ, вероятно, использовали ракеты Storm Shadow, сообщил представитель военного управления Следственного комитета России по Объединенной группировке войск.

    Он уточнил, что следователи приступили к работе на месте, передает ТАСС.

    В ночь на четверг был нанесен удар по Чонгарскому мосту. В Крыму сообщили, что обстрел не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.

    Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Киев продемонстрировал преемственность с нацистской Германией, атаковав мост в годовщину начала Великой Отечественной войны.

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    Путин заявил, что Запад намерен воевать с Россией до последнего украинца
    Путин: Потери ВСУ говорят, что Запад намерен воевать с Россией до последнего украинца
    		   
    22 июня 2023, 12:32
    Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Запад может поставить Украине новую технику, но мобилизационный резерв закончится, заявил президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

    По словам главы государства, потери украинских сил в технике и личном составе демонстрируют, что западные союзники Украины «решили воевать с Россией до последнего украинца». «Технику, конечно, можно поставить и дополнительно, а вот мобилизационный резерв безграничным не является», – сказал Путин, передает ТАСС.

    При этом он обратил внимание на то, что резерв вооруженных сил Украины еще не исчерпан, и российские командиры при построении боевой работы должны исходить из этих реалий.

    В то же время министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в 2023 году Запад поставит Украине 250 танков, в том числе около 120 Leopard и 31 Abrams, передает РИА «Новости».

    Ранее Шойгу сообщил, что украинские военные готовятся к дальнейшим наступательным действиям, но российские силы к этим шагам противника также готовятся.

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