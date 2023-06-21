В Киеве раскритиковали Нетаньяху за нежелание посетить Украину

Глава офиса Зеленского Ермак подверг критике нежелание Нетаньяху посетить Украину

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак раскритиковал израильского премьера Биньямина Нетаньяху за то, что тот до сих пор не посетил Украину с визитом.

Ермак в интервью израильской государственной телерадиокомпании Kan Ермак заявил, что для Нетаньяху пришло время посетить Украину, чтобы выразить поддержку киевскому режиму и поддержать его. Израиль, по словам главы офиса Владимира Зеленского, может помочь ВСУ противостоять «иранским беспилотникам».

В офисе украинского президента задались вопросом о том, почему Израиль продолжает сохранять нейтралитет в этой ситуации, и назвал Иран «соучастником убийств» на Украине, передает ТАСС.

Ермак назвал отношения Израиля и Украины хорошими, однако отношения двух стран, заметил он, должны развиваться. Диалога на уровне официальных лиц недостаточно, считают в Киеве.

Глава офиса президента Украины рассказал, что у него самого есть еврейские корни, его отец – еврей. Он выразил надежду, что у Нетаньяху найдется время на посещение Украины.

На прошлой неделе Израиль заявил, что отказывается поставлять Украине летальное оружие. После этого в СМИ появились сообщения о передаче Украине израильских танков «Меркава», однако власти Израиля опровергли эти слухи.