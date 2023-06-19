Кедми: Сообщения о передаче танков «Меркава» Польше и Украине – лживая дезинформация

Политолог Кедми: Израиль продолжает придерживаться позиции о невозможности поставок своего оружия Украине

Сообщения о передаче Украине и Польше израильских танков «Меркава» – лживая дезинформация польских СМИ. Израиль не намерен передавать никакое оружие украинским военным. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Яков Кедми.

«Появившиеся новости о том, что Израиль якобы готовится передать свои танки «Меркава» Польше и Украине – обычная лживая дезинформация одного из польских агентств. На самом деле, израильское государство уже в течение тридцати лет пытался продать эти танки хоть какому-нибудь государству», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

«Насколько можно судить по сообщениям министерства обороны Израиля, возможна сделка по продаже нескольких танков двум государствам, причем только одно из них европейское. Поэтому не совсем понятно, почему речь вдруг пошла о Польше и Украине», – отметил он.

«Израиль не отправлял и не собирается отправлять оружие на Украину. Более того, мы не разрешаем третьим странам передавать купленное у Израиля вооружение и технику. Поэтому можно сделать вывод, что кроме необоснованных фантазий, нет никаких оснований ожидать передачу этих танков Украине. Израильское государство продает вооружений на семь миллиардов долларов в год. И ничего из этого не попадало и не попадает на Украину», – рассуждает собеседник.

«Что касается характеристик самого танка «Меркава», то он проектировался для природных условий, рельефа и почв Ближнего Востока. И несмотря на то что сам по себе машина достаточно хорошая, она не подходит для равнинной европейской местности с большим количеством водных препятствий. В этой связи, его большой вес – до 70 тонн – можно отнести скорее к недостаткам», – указал Кедми.

Ранее стало известно, что Израиль может вести переговоры с Польшей и Украиной о поставках списанных танков «Меркава». Об этом заявили израильские СМИ со ссылкой на неназванного польского военного эксперта. Собеседник полагает, что машины могут пройти модернизацию в Израиле или в сотрудничестве с польскими оборонными предприятиями. По его словам, Украина «пытается собрать силы на конец 2024 года».

Израильские СМИ считают, что переговоры могли быть вызваны давлением со стороны США. При этом источник портала в израильских военных кругах заявил, что переговоры с двумя европейскими странами продолжаются, пока рано говорить о сделке.

Как ранее сообщал израильский чиновник, глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил руководителю Пентагона Ллойду Остину, что Израиль не станет передавать Украине летальное оружие. Кроме того, СМИ Израиля отмечали, что государство планирует поставку более 200 списанных танков «Меркава» предыдущих поколений двум странам, одна из которых находится в континентальной Европе. Переговоры идут на фоне возросшего спроса на израильскую военную технику из-за истощившихся арсеналов западных стран из-за помощи Украине.

Напомним, Украина использовала визит главы израильского МИДа Эли Коэна в Киев для шантажа и вымогательства. Бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми выказывал уверенность, что Украина не получит от Израиля ни денег, ни оружия.