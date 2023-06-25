Киев обвинил Израиль в «тесном сотрудничестве» с Россией

Киев раскритиковал правительство Израиля, которое выбрало путь тесного сотрудничества с Россией

Власти Израиля встали на путь тесного сотрудничества с Россией и заняли пророссийскую позицию, Киев сожалеет об этом, заявило украинское посольство в еврейском государстве.

В частности, дипломаты пришли к выводу, что израильское правительство «сделало выбор в пользу пути тесного сотрудничества» с Россией. По мнению украинской стороны, об этом свидетельствует ряд довольно противоречивых событий, произошедших в первой половине 2023 года и совпавших с почти полным отсутствием израильской гуманитарной поддержки Украины, передает ТАСС.



К таким «противоречивым событиям» Киев отнес, в частности, «бесплодный визит» главы МИД Израиля Эли Коэна на Украину в феврале, а также серию интервью премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Так, в интервью газете The Jerusalem Post 22 июня Нетаньяху заявил, что Израиль не станет передавать Киеву вооружения, поскольку опасается того, что оно попадет в руки Ирана и будет использовано против Израиля. В том же интервью Нетаньяху сообщил, что Израиль уже видит у своих границ западное противотанковое вооружение, изначально поставленное Киеву.

«Все соответствующие заявления израильского премьер-министра были нацелены на оправдание полного бездействия Израиля в оказании Украине оборонительной помощи за последние полтора года. Изначально аргументы выстраивались вокруг особых отношений Израиля с Россией в Сирии и хрупкого положения еврейского населения в России. Вместе с тем в последнем интервью появились полностью вымышленные и спекулятивные утверждения, предполагающие передачу западного вооружения из Украины сирийскому и иранскому режимам», – заявили в посольстве Украины.

Таким образом, подчеркнули дипломаты, Израиль активно налаживает отношения с Москвой. «Так называемый нейтралитет израильского правительства считается четкой пророссийской позицией. … Мы призываем израильское правительство изменить свою позицию и поддержать Украину оборонительными средствами. … Мы ожидаем от Израиля, что он встанет на правильную сторону истории», – заключили в посольстве.

Глава израильского МИД Эли Коэн в ответ на заявление украинского посольства, заявил, что Израиль относительно конфликта на Украине находится «на правильной стороне истории» и поддерживает Киев, оказывая ему гуманитарную помощь.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что появление переданного Киеву западного оружия у границ Израиля и его возможное использование против Тель-Авива является весьма актуальной угрозой.