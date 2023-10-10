Еврей Зеленский становится подозреваемым в причастности к убийствам евреев

Tекст: Василий Стоякин

На фоне общей дестабилизации ситуации в мире, одним из признаков которой была специальная военная операция на Украине, было очевидно, что Ближний Восток просто обязан рвануть. Непонятно только было, когда и как. Но учитывая хронически напряженную ситуацию в регионе, было бы странно, если бы именно там ничего не произошло.

В России помнили о пророчестве Жириновского. Однако, несмотря на то что предсказания покойного лидера ЛДПР начали сбываться с пугающей частотой, события в Израиле все же оказались неожиданностью. Зато неожиданностью не была связь этих событий с Украиной.

Прежде всего, кризис в Израиле отразится, разумеется, на уровне интереса к Украине и на уровне ее поддержки.

Забавный момент: буквально за два дня до событий в Израиле известный украинский прохиндей Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов), изображающий сейчас из себя оппозиционного политика, заявил, что Украина в ближайшем будущем столкнется с дефицитом западной помощи и потому надо переходить к стратегической обороне. Как в воду глядел. Просто он имел в виду 2025 год, а проблемы, кажется, могут возникнуть у киевского режима прямо сейчас.

Разумеется, маловероятно, чтобы США вообще прекратили помощь Украине. Поражение на этом направлении было бы для США слишком болезненным. Но рассчитывать на расширение американской помощи не стоит. Более того,

вероятно, США начнут дополнительно давить на Украину в смысле заключения соглашения с Россией в случае, если конфликт на Ближнем Востоке действительно затянется.

Тут надо понимать, что история поддержки Израиля в США насчитывает не одно десятилетие (Америка не поддержала Израиль, кажется, только во время войны 1948-1949 года), в США имеется многочисленное и влиятельное израильское лобби. Кстати, именно это лобби, среди прочего, поддерживало помощь Украине. Ведь на Украине нынешний режим возник в немалой степени благодаря активности крупного еврейского капитала в лице, например, Коломойского и Пинчука.

Отдельный вопрос – помощь со стороны Израиля. Владимир Зеленский требовал от Тель-Авива систему «Железный купол» еще в 2021 году. Однако ничего не получил. С начала СВО помощь Израиля Украине была ограничена – только в марте этого года были одобрены лицензии на передачу некоторых нелетальных систем (антидроновых в первую очередь). Так что израильская помощь ограничивалась гуманитарными и медико-санитарными аспектами, а также некоторым числом наемников (вряд ли большим).

Теперь же о передаче какой-то израильской техники можно забыть. Зато возникает вопрос о возможной помощи Украины Израилю.

Разумеется, о поставках военной техники речь не идет – ее и так не хватает, и если даже сейчас вдруг начнутся мирные переговоры, Украина официально никому и ничего передавать не будет. Как минимум это будет выглядеть неприлично – только что выпрашивали, и тут на тебе – раздают направо и налево.

Российские военкоры отмечают: начало очередного арабо-израильского конфликта наглядно свидетельствует, что ХАМАС учел кое-какие итоги СВО, включая массовое использование сравнительно дешевых и маломощных, но массовых и точных вооружений, а главное – мотивированных и подготовленных бойцов. ЦАХАЛ же, судя по всему, почивал на лаврах предыдущих успешных операций, которые выигрывались за счет именно дорогих высокотехнологических систем (тот же «Железный купол» точно дороже используемых палестинцами полукустарных ракетных систем).

Совершенно не исключаем, что некоторое время спустя в Израиле появится какое-то количество украинских военных инструкторов, способных объяснить все сомнительные «прелести» современной войны, которая несколько отличается от привычных контртеррористических операций. Правда, Украина испытывает острый дефицит толковых офицеров. Так что вряд ли их в принципе может быть много.

Ну и самое главное – помощь, которую Украина, вполне вероятно, оказывала ХАМАС.

Собственно, о том, что поставляемое Украине оружие уходит за рубеж, было известно еще в прошлом году. Причем о том, что поставляемые Украине системы появились в Северной Африке (в Ливии в первую очередь), говорилось даже на уровне ООН. Ну а если учитывать, что все страны Магриба связаны по типу сообщающихся сосудов, то оружие, попавшее в Африку, не могло не попасть и в Палестину.

В общем, ничего особенного в этом нет. Но тут влезла украинская разведка, официально заявившая, что «российское ГРУ уже передало террористам ХАМАС захваченное во время боевых действий на Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государствах ЕС. Следующим, по плану россиян, шагом должны стать фейковые обвинения украинских военных в продаже западного оружия для террористов на регулярной основе». О чем в реальности говорит это заявление?

Во-первых, в Палестине можно обнаружить системы вооружения, поставлявшиеся на Украину, в товарных количествах.

Во-вторых, ГУР МО Украины об этом знает. Откуда? Маловероятно, чтобы у них было достаточно своих агентов в ХАМАС (ибо неясно – зачем). Значит, ГУР в курсе, что это оружие уходило именно в Палестину.

Кстати, совершенно не обязательно, что украинская сторона к этому в принципе причастна. Да, считается (именно считается – доказательств нет), что прошлогодняя грызня между СБУ и ГУР была связана с контролем над потоками оружейной контрабанды и ГУР ее выиграла. Но вполне вероятно, что мы тут наблюдаем войну на Украине в миниатюре – оружие толкали налево западные хозяева (в данном случае – британцы, американцы контролируют СБУ), а крепостные взяли вину на себя. Ну если вся страна воюет за чужие интересы – почему бы не воевать за чужие интересы и отдельным ведомствам?

Кстати, в США на такие сообщения уже отреагировали – конгрессвумен Марджори Тейлор Грин требует разобраться с происхождением «любого американского оружия, используемого ХАМАС против Израиля. Его ввезли из Афганистана? Оно приехало с Украины? Весьма вероятно, что и то и другое». Там же разгорается скандал с финансовой помощью ХАМАС со стороны США… СМИ сообщают даже о том, что ХАМАСу передавали сведения украинские беженцы. Даже если такие случаи были, говорить об этом как о системе было бы неправильно.





Спикер МИД России Мария Захарова напомнила, что сообщала об утечках оружия еще полтора года назад. Правда, конкретные направления известны не были. Интересно и то, что еще летом возможными утечками объяснял отказ от поставок оружия на Украину израильский премьер Беньямин Нетаньяху.

В общем, с началом новой войны в Израиле украинское руководство, возглавляемое евреем, эвакуировавшим своих родителей именно в Израиль, оказалось в очень неудобном положении. Вполне вероятно, что удержаться в этом положении оно не сможет.

Впрочем, сильно радоваться было бы преждевременно. Украина находится под контролем Запада и место Зеленского займет другой русофоб. Попытки же украинского руководства (нынешнего или нового) договориться о чем-либо с Россией будут иметь целью только выиграть время для подготовки новой войны, как это уже было после Минских соглашений. Упомянутый выше Арестович говорит об этом прямым текстом.