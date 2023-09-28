Байден выдал Зеленскому ультиматум вместо денег

Tекст: Дмитрий Бавырин

«Если бы я знал, что можно сделать, я бы уже это сделал». Такими словами президент США Джо Байден подтвердил журналистам неизбежность «шатдауна». Если к воскресенью, 1 октября, Конгресс не успеет утвердить бюджет страны хотя бы на месяц, почти все федеральные органы встанут. Даже музеи закроются для посетителей, поскольку обеспечивать их работу правительству больше нечем.

А Конгресс не успеет. Это сейчас, за три дня до «часа X», можно утверждать уверенно. Как, впрочем, и то, что пожив без федеральных чиновников неделю-другую, демократы с республиканцами придут к компромиссу – и все заработает снова, как это уже бывало не раз. Государственные органы США пока не готовы к самоубийству – и не скоро станут готовы (а жаль).

Потому интерес представляет не сам «шатдаун», а предмет компромисса Байдена с Конгрессом: будут ли выделены в новом бюджете США деньги на поддержку Украины и как много. Команда президента потратила уже почти все, что было выделено прежде, и при этом путается в показаниях – а сколько было-то? Порядка 80 млрд долларов или больше 110 миллиардов?

Эта «мелочь», в полтора раза превышающая годовые доходы, например, Армении – одна из формальных причин «шатдауна». Палата представителей, где большинство сейчас у республиканцев, вынуждена была поддаться давлению группы «трампистов», это самое большинство обеспечивающих.

Они не хотят выделять Украине ни цента, благо администрация Байдена даже не знает, сколько успела потратить – 80 млрд или все-таки 111?

Это показательная для США деталь политического пейзажа. С одной стороны, в систему заложен жесткий контроль за распределением государственных средств: без одобрения профильной в этом смысле Палаты представителей президентская власть в США – власть нищих.

В то же время Соединенные Штаты по-прежнему очень богатая страна. На оборону и внешнюю политику там выделяют значительные средства, что дает Госдепартаменту с Пентагоном широкие возможности для маневра – десять миллиардов туда, десять миллиардов сюда.

И все же миллиарды закончились.

«У нас есть еще немного средств. Думаю, нам их хватит еще на несколько недель или около того, – жалуется представитель Белого дома Джон Кирби, говоря о нуждах ВСУ. – Отсутствие дополнительного финансирования, которое мы запросили, абсолютно скажется на наших возможностях поддерживать Украину осенью и в зимние месяцы».

Байден просил для Киева 24 миллиарда. Республиканцы, ведомые идеей урезания расходов, согласились дать в четыре раза меньше – шесть с копейками. И это в лучшем случае, поскольку «трамписты» готовы пожертвовать Зеленскому то ли 4,5 млрд (так говорят те, кто пощедрее), то ли 700 млн (так говорят те, кто пожаднее), то ли вообще ничего (это уже мнение лучших людей Конгресса, если смотреть на него из России). Они до сих пор не договорились.

Правда, какой бы ни была сумма, она не на год, а только до конца торгов. Не сумев найти компромисса по годовому бюджету, его решили резать по кусочкам, согласовав расходы хотя бы на месяц и дав себе тем самым время на торговлю без ограничений «шатдауна».

Это главное, что необходимо понимать. Шесть миллиардов в год на Украину – небольшие деньги, если сравнивать с прежними тратами. Если же в месяц, то это средневзвешенный уровень американской поддержки с начала конфликта. А через месяц (или когда они там в Конгрессе договорятся) средства на ВСУ, скорее всего, найдут.

В случае с финансированием режима в Киеве американцами не нужно строить иллюзий: это проект национального значения и личная война президента Байдена, которую поддерживает и большинство республиканцев, за исключением той самой группы «трампистов».

Пока американские энергетические гиганты получают сверхприбыли, предприятия «оборонки» – множественные заказы, а европейские компании переезжают в США, расклад не изменится. Данные отрасли – основные спонсоры Республиканской партии.

Многое, конечно, зависит от того, сколько долго сможет продержаться украинская армия: в случае падения фронтов под натиском ВС РФ предприятие точно завершат досрочно из-за потери им рентабельности. Но пока нужно говорить о временном пороге (за которым возможны перемены во внешней политике США) не в три дня до «шатдауна» и не в месяц, а в полтора года.

Этот срок примерно совпадает со временем до «пересменки» в Белом доме, которая произойдет в том случае, если Байден следующей осенью не выиграет президентские выборы, не станет баллотироваться, не дотянет до голосования (возможны разные сценарии).

Кроме того, полтора года – срок исполнения фактического ультиматума, который администрация Байдена отправила в Киев за подписью заместителя советника президента по национальной безопасности. Соединенные Штаты требуют многого.

Усилить НАБУ (созданная американцами на Украине структура для «борьбы с коррупцией») и позволить ей прослушивать разговоры чиновников. Ослабить СБУ, подконтрольную президенту Владимиру Зеленского и при этом чересчур всемогущую. Привести систему военных закупок в соответствие со стандартами НАТО, чтоб воровали меньше. Ввести рыночное ценообразование на газ и электроэнергию, дабы переложить расходы на эту часть жизнеобеспечения Украины непосредственно на ее население.

Это далеко не полный список требований, вызвавших в украинской политической элите смятение. Главное, что поразило всех – то, что США ставят дальнейшую финансовую поддержку в зависимость от проведения этих реформ и дают четкий срок: 18 месяцев.

Чего-то такого нужно было ожидать уже давно.

Во-первых, из-за все тех же требований Конгресса увеличить прозрачность трат на Украину и эффективность их расходования, что является частью будущего компромисса о бюджете.

Во-вторых, из-за капризов и своеволия Зеленского, который явно словил «звезду» и пытается перекладывать ответственность за свои провалы на Запад.

В-третьих, Вашингтон и Брюссель пока не отказывались от мысли сделать Украину менее коррумпированной и более управляемой. Как минимум, так ее содержание обойдется дешевле.

Это открывает новый этап отношений Вашингтона и Киева, сроком, как было выше сказано, на полтора года.

Не все в США получают выгоду от дорогой энергии и производства оружия, потому будут политики, ориентированные на голоса таких «скаредников», кто хотел бы снять Украину с баланса. Группа «трампистов» из их числа.

Однако практика такова, что группа несговорчивых конгрессменов может обеспечить всей стране «шатдаун», но не сменить внешний курс, выгодный для двухпартийного большинства.

Через полтора года деньги тоже, скорее всего, найдутся, если в Белом доме будет сидеть демократ, а в крупнейших городах Украины – украинские власти. Американцы в силах изменить на выборах первое. Российская армия на Украине – второе.