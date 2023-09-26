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    26 сентября 2023, 17:25

    Для интервью с Путиным Карлсону не хватает надежности

    Для интервью с Путиным Карлсону не хватает надежности
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Власти США препятствуют работе самого популярного оппозиционного журналиста и мешают ему взять интервью у президента России Владимира Путина. Так ситуация выглядит по версии самого журналиста – Такера Карлсона. У властей США есть основания бояться подобного интервью. Но это еще не значит, что Карлсону нужно верить.

    «Подождем – увидим». Такими словами пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, может ли президент России Владимир Путин дать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Ранее Карлсон заявил, что хотел взять такое интервью, но правительство США его «остановило». «Подумайте об этом», – назидательно призвал он читателей швейцарского журнала Die Weltwoche.

    Тут есть, о чем подумать. До недавнего времени Такер Карлсон был самым популярным политическим телекомментатором в США – и его по-прежнему называют одним из наиболее влиятельных консерваторов Америки.

    Перед началом предвыборной кампании в Соединенных Штатах Карлсона уволили с телеканала Fox News и попробовали запретить ему профессиональную деятельность, надавив на жадность. Журналист продолжал получать большие деньги по контрактным обязательствам телеканала, но бывший работодатель считал любой его контент эксклюзивным, принадлежащим только телеканалу – сам не ел и другим не давал.

    Телеканалу это удалось не в полной мере. Но теперь Такер Карлсон, строго говоря, просто блогер, который выступает на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в России) по приглашению ее владельца Илона Маска.

    Тем не менее за Карлсоном по-прежнему наблюдает многомилионная аудитория. Она обеспечивает ему статус, и этот статус позволяет брать интервью у первых лиц. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан такой возможностью, например, не побрезговал.

    Встретиться с Владимиром Путиным Карлсон пытался давно – еще до начала СВО и в те времена, когда работал на Fox. Информацию об этом анонимы слили в СМИ, а добыли, как считает сам Карлсон, из его личной переписки, вскрытой Агентством национальной безопасности США.

    АНБ факт слежки за телеведущим отрицало, но тогда скандал сработал в пользу Карлсона. Если это самое компрометирующее, что удалось вытащить из личной переписки, он ведь почти святой: какими бы ни были отношения России и США, пытаться взять интервью у главы государства – это для журналиста просто работа по специальности.

    Карлсон не уточнил: сейчас, говоря о препятствиях со стороны правительства, он имеет в виду тот самый случай или какой-то более свежий?

    Как бы там ни было, ни в 2021 году, ни теперь администрации президента США Джо Байдена не могла понравиться идея подобного интервью.

    Карлсон резко критичен и лично к Байдену, и к «ястребиной» политике США в отношении России, и к помощи Украине за счет американских налогоплательщиков.

    Скорее всего, он смог бы найти с Владимиром Путиным общий язык, а президент России в интервью зарубежным СМИ (в том числе и американским) бывает чрезвычайно убедителен.

    В общем, в Белом доме имеют основания опасаться их коллаборации. Она бы подтвердила десяткам миллионов американцев то, о чем они и так догадываются: внешняя политика Вашингтона жестока, разорительна и неэффективна.

    Однако препятствовать журналисту в его деятельности со стороны госвласти – это по меркам США еще хуже. Это грандиозный скандал, уголовка и повод для импичмента – второй к тому, который сейчас разбирает Конгресс.  

    В Госдепартаменте уже заявили, что понятия не имеют, кто мог мешать Карлсону поговорить с Путиным и когда именно это произошло. Может, прикрывают начальство, может, правда не в курсе. 

    А может, ничего и не было. Карлсон не тот человек, которому стоит верить на слово.

    Он хорош в том, чтоб говорить об американских властях неприятную правду, и в своих взглядах довольно последователен. Однако бывает и так, что правда о властях недостаточно неприятна, чтобы отвечать задачам Карлсона – держать свою аудиторию в тонусе. Одним словом, хайповать.

    Иногда он перефразирует сказанное другими людьми в сторону большей скандальности. Подчас это серьезно искажает смысл сказанного.

    Например, конгрессмен-демократ Джейми Раскин – человек довольно неприятный, из числа русофобов Капитолийского холма, но он все-таки не призывал уничтожить Россию за ее традиционные православные ценности, как однажды подал это Карлсон.  

    Одна из формальных причин того, почему Fox снял свою главную звезду с эфира, это многомиллионные иски о защите репутации от компаний, обслуживавших президентские выборы в США. Суды их удовлетворили, а платить пришлось телеканалу, не Карлсону.

    Но еще более показательны другие иски по другим вопросам, которые юристы канала все-таки выиграли. Линия защиты была такова: это же Карлсон, он «авторски обостряет», его нельзя воспринимать буквально.

    Вот и мы пока что не будем. Сама формулировка «правительство США меня остановило» (когда Карлсон хотел взять интервью у Путина) предполагает весьма разный набор возможных действий и со стороны Карлсона, и со стороны правительства США.

    Консервативный «правдоруб» уже попадался на «приукрашивании» действий своих оппонентов и оперировании намеками там, где они звучат более интригующе, чем правда. В его случае действительно стоит подождать да посмотреть: может, это был не акт цензуры, а просто американский блогер выклянчивает таким образом интервью у президента России. Так сказать, крутится, как может.

    Как заявил Дмитрий Песков, время для разговора главы российского государства с американским журналистом когда-нибудь опять наступит, но сейчас в США «вряд ли кто-то способен трезво воспринимать анализ ситуации со стороны Путина, его видение будущего».

    Карлсон, может быть, и смог бы. Но подобное интервью в любом случае нужнее ему, чем России и ее президенту.

     

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