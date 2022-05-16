Выявлено истинное отношение американцев к Украине

Соцопросы свидетельствуют: большинство американцев не поддерживают политику Вашингтона в отношении России и Украины, количество скептиков впервые превысило количество «ястребов». Граждан США вполне устраивает военное поражение ВСУ в случае, если цены перестанут расти. Какие выводы из этого нужно сделать?

«Шокирующий опрос: американцы согласны на поражение Украины», – гремит заголовок британского таблоида Daily Express. Таблоидам положено раздувать истерику по любому поводу, но данные в материале действительно интересные – помимо тех, что были известны прежде.

Заголовок не врет: относительное большинство американцев – 43% против 41% – не возражают против того, чтобы Запад позволил Украине проиграть в военном противостоянии с Россией. Таковы данные опроса, проведенного Институтом демократии. За три месяца особо агрессивной пропагандистской накачки и морального шантажа помощь Киеву стала казаться обществу «делом чести» и «платой за свободу» (оценка президента США Джо Байдена) меньше, чем прежде.

Другая любопытная цифра: 53% респондентов заявляют, что санкции вредят Америке больше, чем России. Это вовсе не сообразуется с заявлениями Байдена, которому привиделись «российская экономика в руинах» и «доллар по 200 рублей». То, что президент США врал, было очевидным для россиян. Оказывается, для большинства американцев тоже.

Президент РФ Владимир Путин их, между прочим, предупреждал.

Впрочем, такая экономическая картина в голове большинства граждан США родилась, скорее всего, не из-за Путина, а из-за Такера Карлсона – самого популярного телеведущего в США, о котором газета ВЗГЛЯД подробно писала здесь. Вот, к примеру, его высказывание в одном из последних выпусков авторской программы на Fox News:

«Был запрещен импорт российской нефти, в результате цены на нефть немедленно выросли. Американцы пострадали сразу же. Россия все равно может продавать свою нефть на глобальных рынках, ведь мир не присоединился к нашему бойкоту, что говорит о том, что в этой игре проигравший вовсе не Владимир Путин, он – победитель».

Идем далее: всего 38% американцев одобряют политику Байдена в отношении российско-украинского конфликта, а 52% не одобряют. Количество скептиков стабильно вот уже полтора месяца, а количество одобряющих примерно совпадает с личным рейтингом Байдена – крайне низким для действующего президента по американским меркам.

По опросу NBS, всего 39% поддерживают главу государства, а 56% не поддерживают. Год назад соотношение было зеркальным – 53% на 39%.

Можно предположить, что нынешние респонденты-позитивисты – сплошь демократы, одобряющие своего президента в целом, безотносительно того, что он делает на Украине.

А безотносительно того, что этот же президент говорит о России, главной угрозой для США американцы считают не ее, а Китай – 42% против 16%. По этому показателю мы отстаем даже от иранцев (их в качестве главной угрозы выделяют 20% опрошенных) и северных корейцев (18%).

Британский таблоид «шокирован» всем этим, поскольку в самой Британии уровень общественной истерики в связи с событиями на Украине даже выше, чем в США. А вот социально-экономические проблемы, усугубленные «войной санкций» с Россией, плюс-минус те же самые – инфляция, резкий рост цен на топливо, начало рецессии. Кроме того, совпадают тенденции – скепсис британцев в отношении внешней политики своего правительства растет так же, как и скепсис американцев.

Есть среди них и те, чей скепсис имеет «ястребиное» происхождение. По данным опроса Pew Research Center, 31% американских граждан по-прежнему считают, что их правительство недостаточно делает для поддержки Украины. «По-прежнему», потому что в марте таких было 42%, а 7% настаивали, что американская помощь избыточна. Теперь количество «жадин» увеличилось до 12%, а 35% оценивает уровень поддержки как вполне достаточный – больше давать не надо, что бы ни заявляли в Киеве.

Со своей стороны, знаменитая американская аналитическая компания Morning Consult сделала собственные «шокирующие» (говоря языком таблоида) выводы: впервые с момента начала спецоперации ВС РФ на Украине респонденты в Америке отказали в поддержке тем санкциям, которые подстегивают инфляцию (а к этой категории в нынешних условиях можно отнести большинство наложенных на российскую экономику ограничений).

Их все еще готовы терпеть 58% демократов (месяцем ранее – 65%), но всего по 45% республиканцев и так называемых неопределившихся – тех избирателей, за голоса которых в США ведется основная борьба.

Только каждый третий из них считает помощь Украине обязанностью Америки.

Ошибочным было бы считать, что такая картина вызвана симпатиями к России или тем, что американцы – лишенные эмпатии эгоисты. Другие опросы показывают, что действия РФ на Украине они в подавляющем большинстве осуждают, а украинцам сочувствуют, например, поддержка переселения украинских беженцев в США хотя и падает, но сохраняется на очень высоком уровне в 67%.

Ситуация объясняется иначе. Проблемы в экономике стали слишком чувствительны, причем главный источник боли даже не начало рецессии – крайне редкого для американской экономики явления, а, прежде всего, ценники на заправках, которые за минувшую неделю четыре раза обновили исторический рекорд. Американцы очень зависимы от автомобилей как средства передвижения – значительно больше, чем европейцы или русские.

Правительство уже даже не скрывает наличие прямой взаимосвязи между ростом цен на бензин и конфликтом с Россией. Его информационная стратегия, наоборот, в том, чтобы свалить на Россию те проблемы, которые проявились за несколько месяцев до спецоперации. А республиканская оппозиция настаивает: виновата некомпетентность администрации Белого дома. Большинство респондентов с этим соглашаются.

Даже те из американцев, кто искренне поддерживает Украину и готовы за это платить, видят, что политика Байдена на российском направлении неэффективна. Крупномасштабный конфликт не удалось предотвратить и не получается выиграть – экономика России отнюдь не «в руинах», как было обещано президентом, а ВСУ предельно далеки от возможности успешных контрнаступлений.

Из-за невозможности добиться хоть какого-то понятного простому американцу результата Вашингтон заливает проблему деньгами – новый пакет военной помощи оценивается в 40 млрд долларов. Сейчас столь огромная сумма звучит для американского уха особенно вызывающе, а те из обывателей, кто интересуется внешней политикой, уже успели запомнить, что направляемая Киеву и оплачиваемая за их счет помощь попросту разворовывается.

Даже либеральным СМИ США (а это большинство мейнстримных СМИ страны) нужно отдать должное: подавая защиту Украины как обязанность Соединенных Штатов, они не скрывали, что это чрезвычайно коррумпированное государство. Что же касается консервативных «говорящих голов» на Fox News, они и вовсе убеждены, что семейство Байденов имеет в Киеве собственный коррупционный интерес.

На эту тему

В том, что касается элит – хоть демократических, хоть республиканских, антироссийский консенсус все еще действует. Голосом скептиков – не насчет того, что Россия «агрессор», но насчет того, что поддержка Украины обходится США неприемлемо дорого, стал одинокий либертарианец Рэнд Пол . Для дальнейших выводов о настроениях в США нужно следить уже за его личным рейтингом (не исключено, что он тоже шокирует Daily Express).

В любом случае, хотя американское общество и находится сейчас с американской властью в конфликте вокруг приоритетов, ни от тех, ни от других нельзя ждать такой позиции, которую можно было бы назвать «пророссийской».

Но к тому, чтобы защита Украины, как и сама Украина, американскому обывателю попросту обрыдла, дело идет. Не потихоньку – скачками.