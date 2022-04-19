Взгляд
19 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 08:29  |  vz.ru
Разделы

Последствия удара Запада по российской экономике оказались неожиданными

Экономика России устояла под санкционным натиском США и ЕС Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Санкционный блицкриг Запада против России провалился, констатировал Владимир Путин. Коллапса банковской системы не произошло, рынки и курс рубля стабилизировались, дефицита товаров в магазинах тоже нет. Однако реальной экономике предстоит структурная трансформация для адаптации к новым экономическим реалиям, ожидают в Центробанке. К чему именно готовиться бизнесу и россиянам в этом году?  Подробности...
Перейти в раздел…

Большое наступление в Донбассе началось с маленького городка

Российские части применят в Донбассе запутывающую ВСУ тактику REUTERS/Alexander Ermochenko
Украина заявила о потере небольшого городка в Луганской области – районного центра Кременная. И хотя власти ЛНР официально пока не подтвердили взятие города, эксперты говорят, что без контроля над Кременной крайне затруднительны дальнейшие действия по взятию в кольцо донбасской группировки ВСУ. Почему этот небольшой райцентр имеет столь важное стратегическое значение? Подробности...
Перейти в раздел…

«Зеленые фуражки» могут отодвинуть опасность от российско-украинской границы

Пограничники способны принять участие в том числе в спецоперации на Украине Алексей Павлишак/ТАСС
Украина активно обстреливает территории российских приграничных областей – Воронежскую, Белгородскую, Курскую. 14 апреля ВСУ нанесли удар из вертолетов по поселку Климово в Брянской области. Бьют по мирным жителям, а еще по российским пограничникам. Бывший глава погранслужбы России генерал Николай Бордюжа рассказал газете ВЗГЛЯД, как обеспечить безопасность приграничных территорий нашей страны.  Подробности...
Перейти в раздел…

Украина тянет Шольца на дно

Деятельность канцлера Олафа Шольца одобряют 38%, а не одобряют 49-51% немцев Michael Kappeler/DPA/
Global Look Press
Популярность канцлера Германии Олафа Шольца, на которого возлагали столько надежд, резко упала. Это тесно связано с украинским кризисом, политику Шольца в отношении которого не одобряет более половины страны. Немцы сейчас терпят не только большие убытки, но и регулярные унижения от украинцев. Надолго ли хватит их терпения? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

России нужно импортозамещение сознания

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В последние полтора месяца жители России вынуждены привыкать к новой действительности, в которой будет намного меньше Запада. От «импортозамещения» и «расширения географии» своего сознания мы только выиграем. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Британия возглавила стаю европейских гиен

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Благодаря своей системной русофобии и опираясь на восточноевропейских сателлитов США, Лондон стал одним из главных игроков против России. Да, впрочем, всегда и был. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

России отведена роль вершителя справедливости

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Против нас выступают силы зла, чье главное орудие – отвратительная и подлая ложь. Это превращает войну на Украине в очередную битву с драконом, которую мы исторически выиграем. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
Перейти в раздел…

Как Украина унижает Германию

Рекордное обнищание в США

Сбежавшая оппозиция против российского флага

Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
Подробности...

ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
Подробности...

Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Хотели бы вы помогать финансово участникам спецоперации на Украине?
  • Да, и уже помогаю

  • Да, хотелось бы, но не знаю, как это сделать

  • Нет
Кто победит на президентских выборах во Франции?
  • Марин Ле Пен

  • Эммануэль Макрон
Какой курс доллара для вас является наиболее оптимальным?
  • До 60 рублей

  • 60-75 рублей

  • 75-100 рублей

  • Выше 100 рублей

  • Не слежу за курсом доллара
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Украина обстреляла село в Белгородской области
    Командир батальнона «Восток» показал кадры удара авиации России по «Азовстали» Путин заявил о предстоящем индексировании соцвыплат, пенсий и зарплат бюджетников Власти Грузии отказались переносить празднование Дня Победы на 8 мая Пасхальный кролик напугал Байдена
    ВКС уничтожили завод по ремонту «Точек-У» в Днепропетровске Пентагон пообещал обучить солдат ВСУ стрельбе из американских гаубиц Россия объявила персонами нон грата сотрудников посольства Болгарии Стала известна дата открытия авиасообщения между Москвой и Кабулом
    Посольство РФ призвало Эстонию наказать осквернивших Бронзового солдата в Таллине В Бундестаге заявили о нападках на граждан российского происхождения в Германии Сирия направила письмо в ООН о военных преступлениях США в Ракке Умер режиссер Леонид Хейфец

    центр логистики


    ВКС уничтожили поступившие от США и Европы вооружения для Украины

    капитан третьего ранга


    Командир БДК «Цезарь Куников» погиб в ходе спецоперации на Украине

    показания пленного


    Наемник из Британии рассказал об издевательствах над мирными гражданами бойцов ВСУ

    Видео

    энергетический кризис


    Отказ ЕС от российского угля будет иметь мировые последствия

    памятник Жукову


    У украинских националистов нет будущего в Харькове

    жена Медведчука


    Новой угрозой Зеленскому становится женщина

    выборы во Франции


    Россия ждет от Ле Пен три главных слова

    Необдуманные заявления


    Слова об украинской спецоперации разоряют Прибалтику

    системная русофобия


    Геворг Мирзаян: Британия возглавила стаю европейских гиен

    новая действительность


    Вадим Трухачёв: России нужно импортозамещение сознания

    моменты истории


    Ольга Андреева: России отведена роль вершителя справедливости

    на ваш взгляд


    Хотели бы вы помогать финансово участникам спецоперации на Украине?

    Украина тянет Шольца на дно

    Деятельность канцлера Олафа Шольца одобряют 38%, а не одобряют 49-51% немцев
    		   19 апреля 2022, 08:24
    Фото: Michael Kappeler/DPA/
    Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Популярность канцлера Германии Олафа Шольца, на которого возлагали столько надежд, резко упала. Это тесно связано с украинским кризисом, политику Шольца в отношении которого не одобряет более половины страны. Немцы сейчас терпят не только большие убытки, но и регулярные унижения от украинцев. Надолго ли хватит их терпения?

    Экономическая война с Россией тяжким бременем легла на правительства стран Западной Европы и заметно сказалась на популярности премьер-министров.

    Рейтинг одобрения британца Джонсона составляет 32% при 62% недовольных. У австрийца Нехаммера эти же показатели - 35% и 62%, у нидерландца Рютте и испанца Санчеса - 35% и 59%, а у канцлера ФРГ Олафа Шольца 38% и 49% (по другому опросу недовольных еще больше - 51%). 

    Разумеется, есть исключения. Например, 58% шведов высоко оценивают политику своего премьера - Магдалены Андерсон, а противоположного мнения придерживаются только 28%. Показатели итальянца Марио Драги тоже могут вызвать зависть у коллег - 54% «за» при 40% «против».

    Исключением можно признать и президента Франции Эммануэля Макрона. Его рейтинг 38% (что, кстати, почти совпадает с результатом первого тура выборов) при 56% критиков в обществе, но в президентских многопартийных республиках при отсутствии по-настоящему сильных конкурентов этого вполне хватает для удачного переизбрания - и Макрону, судя по всему, тоже хватит, шансы Марин Ле Пен стать президентом призрачны. 

    Понятно, что в каждом конкретном случае на популярность политика влияет совокупность причин, а не только спецоперация на Украине и противостояние Москве, например, в Испании это стабильно высокая безработица, а в Австрии коррупционные скандалы в правящей партии, но российско-украинский кризис явно усилил нисходящий тренд.

    При этом нельзя сказать, что все из поименованных заняли резко антироссийскую позицию, желая заработать очки на общеевропейской истерии, поскольку многие лишены в этом смысле «свободы воли» и были вынуждены так поступить под нажимом США. Но тот же Джонсон - лидер по антирейтингу, рвущийся в лидеры русофобского фронта, осознанно делал это с целью поправить пошатнувшуюся из-за «вечериночного скандала» популярность. Только вот не преуспел, и связь его проблем с желанием стать «лучшим другом Украины» (после Байдена, разумеется) - доказанный факт. 

    Если в марте половина британцев готовы были терпеть рост цен за бензин и отопление ради «сдерживания России», то теперь таких всего 36%. Невиданная тридцать лет инфляция в 7% и подорожание электричества более чем в полтора раза охладили пыл англосаксов. 

    Теперь 57% жителей Соединенного Королевства выступают за отставку Джонсона.

    Пускай и по разным причинам, Украина стала токсичной не только для него самого, но и для его возможных преемников - Лиз Трасс и Бена Уоллеса, возглавляющих МИД и Минобороны Великобритании.

    Если для России это не повод позлорадствовать над старым соперником и интриганом - Туманным Альбионом, то что же тогда повод?

    Немного иная ситуация в Германии, хотя стоимость ресурсов там тоже - главная проблема, причем проблема не только бытовая. Природный газ необходим знаменитой на весь мир немецкой промышленности. Аналитики обещают ей сокращение оборота более чем на 200 миллиардов евро, если Берлин поддастся на уговоры американцев, поляков, прибалтов и других сторонников введения эмбарго на российские энергоносители.

    Но даже если не поддастся, в абсолютных цифрах Германия потеряет от экономической войны с Россией больше, чем любая другая страна в ЕС. До нынешней литовской инфляции в 15% (в Вильнюсе как будто по-прежнему не догадываются, что для соседей России отдача от удара по ней всегда наиболее мощная) дело вряд ли дойдет, но экономические связи РФ и ФРГ были столь обильны и многообразны, что значительный эффект от санкций впервые почувствует на себе не только немецкий бизнес (в контексте упущенной прибыли), но и немецкий обыватель.

    И он почувствовал: более 55% респондентов, опрошенных Civey GmbH, недовольны работой правительства в целом, более 50% - той политикой, которая проводится Шольцем и Ко в отношении Украины.

    Что именно не нравится - вопрос, кстати говоря, дискуссионной. Порядка трех четвертей опрошенных считают Россию угрозой для Германии, а более 55% выступают за то, чтобы поставлять Украине тяжелое вооружение, что очень сильно не понравилось бы Москве.

    Как бы там ни было, карьеру первого со времен Шредера канцлера - социал-демократа очевидным образом топит украинский кризис, в котором немцев не устраивает многое: начиная с издержек и того, что текущая политика ни к чему (кроме издержек) пока не приводит, заканчивая тем, что защита Украины превратилась в бесконечное унижение немцев со стороны украинцев.

    Это труднообъяснимая ситуация с точки зрения не только дипломатии и политики, но и общепризнанной этики. Граждане Германии горячо поддерживают Украину, несут значительные убытки и, как им представляется, нарушают собственные принципы: в ФРГ действительно не принято поставлять не то что тяжелое вооружение, а любое наступательное оружие в горячие точки.   

    Но тот же Шольц намерен потратить еще два миллиарда евро на покупку новой техники, чтобы передать ее потом Киеву. Чужой, судя по всему техники, потому что своей уже не хватает - в бундесвере заявляли, что запасы близки к исчерпанию, и если что-то будет отправляться на Украину сверх отправленного, это нанесет ущерб боеспособности германской армии.

    Однако украинская сторона этого совершенно не ценит, периодически оскорбляя Германию и на уровне первого лица (об отказе Зеленского принять в Киеве федерального президента и очень уважаемого в ФРГ политика Франка-Вальтера Штайнмайера газета ВЗГЛЯД подробно писала здесь), и на уровне посла - Андрея Мельника.

    Мельник даже по меркам деградансткой дипломатии Украины - уникум. Именно он угрожал НАТО созданием атомной бомбы, если Киев не возьмут в альянс (в НАТО не испугались, а вот в Москве угрозу хорошо расслышали). Именно он отзывался о Германии как об «опытном объекте» - жертве эксперимента по продвижению интересов Киева. Именно он требовал от немцев разбиться в лепешку, чтобы вернуть Украине Крым в качестве платы за нацистскую оккупацию, и, в то же время, «с улыбкой» воспринимать украинский неонацизм «азовского» розлива. 

    «Он зашел слишком далеко. То, что когда-то было смелым поступком украинского посла, теперь выродилось в ненавистнические высказывания против немецкой политики. Его заявления оказались неблагодарными и беспочвенными по отношению к немецкому населению. Кроме того, его требования привели бы к развитию экономического кризиса в нашей стране или к активному участию НАТО в войне. Оба должны быть предотвращены»», – гласит петиция за высылку украинского посла, набравшая 25 тысяч подписей граждан ФРГ вскоре после создания. 

    Мельник уже давно наработал на высылку в полном соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, но его терпят, потому что Украине в современной Германии принято только сочувствовать - чем украинцы и пользуются.

    Такое их поведение перед очевидным благодетелем и пренебрежение главной экономикой Европы можно списать только на фирменный непрофессионализм «креативного» окружения Зеленского и, наверное, на украинский национальный характер, богато отраженный в советских анекдотах, когда сколько ни дай - всё будет мало, но тебя же жмотом объявят etc

    Будем считать, что это очередной геополитический эксперимент. Прежде украинское руководство выясняло, насколько хватит терпения у России. Теперь, получив наконец-то ответ, испытывает на прочность терпение немцев.

    К сожалению, современное мироустройство и политическая зависимость Западной Европы от США позволяют вполне уверенно утверждать: терпение у немцев закончится позже, чем рейтинг у Шольца. 
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •