Взгляд
11 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 09:19  |  vz.ru
Разделы

Чего добивается Центробанк неожиданными решениями

Российский регулятор принял экстренное решение Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
Банк России уже второй раз меняет ключевую ставку на экстренном заседании. На этот раз он резко снизил ставку с 20% до 17%. Раньше Центробанк при высокой инфляции даже не думал делать столь поспешные шаги. Однако ситуация в экономике сейчас во многом уникальна, а регулятор начал действовать в рамках новой экономической логики. К чему это приведет? Подробности...
Перейти в раздел…

Чем грозит России «перезагрузка» НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о «фундаментальной трансформации» альянса из-за военной спецоперации России на Украине Dwi Anoraganingrum/
Global Look Press
НАТО объявило о «трансформации», предполагающей существенное увеличение войск альянса в Восточной Европе. Эксперты уверены, что реформы НАТО принципиально перекроят архитектуру безопасности в Европе и вовлекут Россию и Запад в новую гонку вооружений. Как Москва ответит на историческую реформу НАТО? Означает ли инициатива альянса риск прямого столкновения с Россией? Подробности...
Перейти в раздел…

Определена главная награда для участников спецоперации на Украине

«За отвагу» – настоящая солдатская медаль Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
У каждой битвы свои герои и свои награды. В ходе специальной военной операции на Украине российские военнослужащие за мужество и героизм в ходе боевых действий удостаиваются высоких званий отличия – Героев России, орденов Мужества, Георгиевских крестов, медалей Жукова и Суворова. Но самой массовой при награждениях стала медаль «За отвагу». Почему именно она? Подробности...
Перейти в раздел…

Лидера Франции определит битва телевизора с холодильником

Эмоционально заряженные на «противодействие России» французы резко потеплели к Макрону REUTERS/Philippe Wojazer
Первый тур президентских выборов во Франции завершился в пользу Эммануэля Макрона, но лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен сумела привлечь сотни тысяч новых голосов – ее отрыв от действующего президента минимален. Второй тур станет для французов классической схваткой телевизора с холодильником, в ходе которого Макрона ждут неприятные сюрпризы.  Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Постмодернизм закончился 24 февраля 2022 года

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Мы подошли к рубежу, за которым надо выбрать свою сторону. Времена демократической широты мышления, которое обязательно предполагает наличие множества точек зрения, канули в Лету. Теперь в нашем мире осталось только две стороны – за и против. Можно либо быть со своей страной, либо против нее. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Как сделать патриотами «мастеров культуры»

Антон Беликов
Антон Беликов, художник, куратор, кандидат философских наук
В России существует как минимум два совершенно разных патриотизма. Первый – патриотизм граждан, второй – патриотизм институций. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев

Не путайте релокацию с репатриацией

Максим Плакса
Максим Плакса, директор контент агентства
Израиль часто упоминается в списке мест для релокации ИТ-специалистов из России. Но близкое знакомство показывает, что при всех своих достоинствах у этого варианта есть свои недостатки. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
Перейти в раздел…

Битва за Париж

Обсуждение: 7 комментариев

Поляки хотят стать главными в Европе

Обсуждение: 8 комментариев

Зеленский разозлил греков

Перейти в раздел…

ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
Подробности...

Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
Подробности...

Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какой курс доллара для вас является наиболее оптимальным?
  • До 60 рублей

  • 60-75 рублей

  • 75-100 рублей

  • Выше 100 рублей

  • Не слежу за курсом доллара
Как менялось ваше отношение к Жириновскому с начала его политической карьеры?
  • В целом улучшилось

  • В целом ухудшилось

  • Осталось изначально хорошим

  • Осталось изначально плохим
Нужны ли России новые территориальные приобретения?
  • Да

  • Нет

  • Не знаю
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Харьковской области сдались в плен украинские войска на новых танках
    Кадыров: В Мариуполе остались лишь недобитые горстки бандеровцев США не захотели помогать европейцам передавать истребители Украине Турция пригрозила США покупкой российских Су-57 В карте москвича импортозаместили чип
    ПВО Крыма сбила украинский беспилотник Южная Корея отказалась поставлять Украине средства ПВО Стало известно о возможных сроках вступления Финляндии и Швеции в НАТО Украина объявила о полном прекращении торговли с Россией
    В Белгородской области увеличили численность народных дружин Китайские СМИ: Из-за санкций США погибло больше людей, чем во всех войнах после Второй мировой Во Франции после объявления результатов первого тура выборов вспыхнули беспорядки Маск предложил превратить главный офис Twitter в приют для бездомных

    старания заплатить


    Силуанов рассказал о действиях в случае объявления России дефолта Западом

    влияние санкций


    Власти США пообещали выпадение России из рядов крупнейших экономик мира

    «важный контракт»


    В Италии нашли замену для части российского газа

    Видео

    снабжение ресурсами


    Откуда Украина получает топливо для войны с Россией

    страхи Байдена


    Назван самый опасный человек для президента США

    альтернативная реальность


    Шесть иллюзий, из-за которых Украина верит в победу

    шквал критики


    Зеленский оскорбил греков выступлением с нацистами

    валютный прогноз


    Какой курс рубля комфортен российской экономике

    прощание с Жириновским


    Максим Соколов: Памяти великого Вольфовича

    символы красивой жизни


    Игорь Караулов: Преодолеть магию модных брендов

    операция Z


    Владимир Прохватилов: Запад замерзнет, оголодает и обнищает от антироссийских санкций

    на ваш взгляд


    Какой курс доллара для вас является наиболее оптимальным?

    Лидера Франции определит битва телевизора с холодильником

    Эмоционально заряженные на «противодействие России» французы резко потеплели к Макрону
    		   11 апреля 2022, 08:34
    Фото: REUTERS/Philippe Wojazer
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Первый тур президентских выборов во Франции завершился в пользу Эммануэля Макрона, но лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен сумела привлечь сотни тысяч новых голосов – ее отрыв от действующего президента минимален. Второй тур станет для французов классической схваткой телевизора с холодильником, в ходе которого Макрона ждут неприятные сюрпризы.

    Подсчет голосов сопровождался во Франции беспорядками, поджогами и мародерством. Так граждане Пятой республики дают понять, что не хотят видеть главой государства ни одного из вышедших в финал кандидатов.

    Макрон сразу вырвался вперед, но вскоре Ле Пен его догнала и даже перегнала – при переходе рубежа в 50% обработанных бюллетеней лидировала мадам. Однако затем действующий президент вернул себе лидерство, а в дальнейшем отрыв между двумя фаворитами только увеличивался.

    Это связано с тем, что первыми на выборах голосуют заморские территории Франции, разбросанные по трем океанам. Это всего 4% от общего числа населения, но полинезийцы Туамоту и мулаты Гваделупы – явно не электорат Ле Пен. Ее избиратели, как и избиратели Дональда Трампа, в массе своей живут в «белой» сельской провинции и деиндустриализированной зоне.

    За счет их голосов Ле Пен и лидировала, пока не подоспели данные из крупнейших городов, которые голосуют на час дольше, чем остальная страна. В либеральных мегаполисах лидер «Национального объединения» не только существенно отстает от Макрона, но и проигрывает кое-где ультралевому (скажем так – троцкисту) Жан-Люку Меланшону, занявшему в целом по стране третье место. 

    На табло сейчас примерно тот результат, который предсказывали социологи – и который интуитивно ощущался еще в самом начале кампании. Другое дело, что конечный выход на этот результат обеспечило вмешательство «черного лебедя» – спецоперации ВС РФ на Украине.

    Два месяца назад дела у Макрона шли не то чтобы хорошо: он оставался фаворитом, но сверху давили социально-экономические проблемы – повестка знаменитых «желтых жилетов» и профсоюзных активистов, регулярно выходящих на улицы то против инфляции, то против урезания соцпакета, то против повышения пенсионного возраста с 63 до 65 лет (президент обещал довести эту реформу до конца в случае своего переизбрания).

    Социологи продолжали сулить ему победу над Ле Пен, но ничего не гарантировали в том случае, если во второй тур пройдет «новое лицо»: Меланшон, турбопатриот-исламофоб Эрик Земмур или глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, баллотировавшаяся от голлистов. В этом случае от французов не требовалось «ставить стенку от фашизма», а выборы превращались в референдум о доверии Макрону. С учетом его бухгалтерского (и болезненного для социальной Франции) подхода к госгарантиям и нескольких громких поражений на внешнеполитической арене, вердикт народа мог оказаться суров.

    Саму Ле Пен в то же самое время преследовали неудачи. Со времен президентских выборов 2017-го она сместилась к центру и стала более умеренным политиком: например, сейчас выступает не за выход из ЕС, а за его реформирование и возвращение национальным государствам части утраченного суверенитета. Это сыграло с ней злую шутку: умеренные избиратели продолжали воспринимать лидера «националов» как нерукопожатную фашистку, а ее ядерный электорат, напротив, разочаровался и частично перешел к Земмуру, рейтинг которого рос как на дрожжах и грозил не пропустить мадам во второй тур. 

    Но тут началась спецоперация, в ходе которой практически все французские СМИ выступили на стороне Украины. Эмоционально заряженные на «противодействие России» французы резко потеплели к своему президенту, оценив его подход – жесткий, но деятельный. С одной стороны, Макрон выступал за экономическую войну с Москвой, с другой – звонил в Кремль чуть ли не через день и «пытался добиться мира». Рейтинг главы государства внезапно вырос на 8-10 процентных пунктов.

    Земмур предложил принципиально другой подход – подписать с Москвой то соглашение о безопасности, на котором ранее настаивал Владимир Путин. При этом будучи последовательным сторонником франко-русского союза «как при императорах», говорил о России слишком много хорошего, чтобы это не резонировало с эпохой.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что решение Земмура бросить вызов антироссийскому мейнстриму – это социально-политический эксперимент, в ходе которого вопрос о радикальном пересмотре политики в отношении России был вынесен на плебисцит. Увы, плебисцит проигран – рейтинг пылкого философа после эксперимента сократился вдвое. 

    Ле Пен с оговорками и в корректном тоне, но все же осудила действия России, более того, стала пенять Макрону на «энергетическую зависимость» от РФ, как раньше делали американцы. Приняв свой «блудный» электорат обратно от Земмура, она стала однозначным лидером из числа тех кандидатов, кто еще не президент.

    Что же касается президента, спустя месяц его вдохновенных речей о гуманитарном кризисе и безопасности в Европе французы почувствовали, что своя шкура к телу ближе, и снова вспомнили о своих экономических претензиях к Макрону. Тем более, как показала практика, «война санкций» с Россией – это не «игра в одни ворота», как представлялось «ястребам». Прямым ее последствием стал рост цен и безработицы вкупе с требованиями из Елисейского дворца понизить температуру в домах на два-три градуса. 

    Так рейтинг Макрона стал опускаться к стартовым позициям, и кандидаты пришли к тому, к чему пришли: по итогам обработки 97% бюллетеней у Макрона 27,6%, у Ле Пен – 23,41%.

    После первого тура выборов 2017-го их результаты были 24,01% и 21,3% соответственно. 

    Мадам получила на полмиллиона голосов больше, чем пять лет назад. Но Макрон – на миллион больше, динамика в его пользу, так что ему, судя по всему, суждено стать первым за 15 лет президентом Франции, которому удалось переизбраться на второй срок.

    Ле Пен, и без того имевшая печать «неудачницы», попала в ловушку второго тура: только двое из одиннадцати ее конкурентов призвали голосовать за нее в финале - это Земмур, получивший около 7%, и Николя Дюпон-Эньян с 2,07% (этот правый голлист – старожил президентских кампаний в 2017-м тоже поддержал Ле Пен, с которой сходился во многих вопросах внешней политики, включая выход из НАТО и «особые отношения» с Москвой).

    Все остальные или поддержали Макрона, или сами – Макрон. С математической точки зрения одних только голосов ультралевых – электората Меланшона (результат 21,95%) и лидера компартии Фабьена Русселя (2,31%) – нынешнему президенту хватит для спокойной победы. Для троцкистов и прочих коммунистов Ле Пен – абсолютно неприемлемый кандидат

    К их огорчению, социологическая картина во Франции несколько сложнее, чем чисто идеологические выкладки: зачастую рабочий класс больше ценит трехразовое питание, чем межнациональную дружбу.

    Как свидетельствуют опросы среди тех, кто в первом туре планировал голосовать за Меланшона, значительная часть из них во втором туре участия не примет, а те, кто все-таки дойдет до участков, разделятся примерно пополам: одни проголосуют за либерала Макрона (потому что Ле Пен «фашистка»), другие – все-таки за Ле Пен с ее довольно левой, популистской, «народной» экономической программой «для бедных».

    То есть для тех самых людей, которых наиболее чувствительно затронули последствия «войны санкций», отвергаемой в нынешнем виде Ле Пен за «чрезмерность» и «вред для интересов Франции».

    Таким образом, российский фактор продолжает играть во французских выборах существенную роль. По сути второй тур станет хрестоматийным поединком телевизора и холодильника. Телевизор в тысячах лиц будет практически единодушно убеждать поддержать Украину и проголосовать за Макрона, а холодильник ежедневно напоминать, чего такая политика стоит обычному избирателю

    По всему – телевизор возьмет верх. Не с красивым разгромным счетом 33% на 66%, как пять лет назад, а ближе к пропорции 45 на 55.

    Сюрпризы в виде «черных лебедей», конечно, не исключены. Эта кампания вообще богата на сюрпризы. Но пока что их сумма привела к скучнейшему результату, который прогнозировался с самого начала.


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •