Взгляд
18 марта, пятница  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
Разделы

Дефолт России оказался невыгоден США

Запад зря пугает Россию дефолтом Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Западные экономисты пугали Россию страшным для нее словом из 90-х – дефолтом. Однако, судя по всему, он пока отменяется: наши резервы были разморожены для оплаты внешнего долга. Парадоксально, но Вашингтон не воспользовался удачным случаем для удара по экономике России. Почему? Подробности...
Перейти в раздел…

Чем Макрон заслужил одобрение Лаврова

В Вашингтоне знают, что в деле противостояния России Париж – ненадежный союзник Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
По словам министра иностранных дел РФ, президент Франции – единственный из европейских лидеров, кто пытается сопротивляться гегемонии Вашингтона и до сих пор не «лег» под США. С чем может быть связана такая оценка Сергея Лаврова в условиях, когда Эммануэль Макрон активно участвует в экономической войне с Россией, но при этом звонит в Кремль по два-три раза в неделю?  Подробности...
Перейти в раздел…

Украинское государство создавалось с помощью лжи и насилия

Так выглядели улицы Киева 105 лет назад РИА Новости
История независимой Украины началась с большого обмана и далее представляла непрерывную череду политических махинаций, грязных закулисных игр и бесстыдной манипуляции общественным мнением. Никем не избранная власть мгновенно погрузилась в пучину некомпетентности и коррупции – и в итоге была разогнана немцами. А началась эта череда обмана и лжи ровно 105 лет назад, 17 марта 1917 года. Подробности...
Перейти в раздел…

Корсиканский мятеж становится уроком для Парижа и Киева

Погромы в Корсике заставили Париж пойти на переговоры Mari J/ANDBZ/ABACA/Reuters
Вот уже который день продолжаются беспорядки в одном из самых геополитически важных регионов Франции – острове Корсика. Что породило корсиканский мятеж, почему Париж срочно пошел на уступки местным властям и каким образом происходящее сильно напоминает события, которые случились в Донбассе еще в 2014-м? Подробности...
Перейти в раздел…

Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
Перейти в раздел…

Новые ВСУ встанут плечом к плечу с армией России

Юрий Подоляка
Юрий Подоляка, политолог
Для тех, кто сегодня считает себя властью на Украине, самое главное – оставить после себя выжженную землю. Чтобы в этой войне пролилось как можно больше крови. Чтобы у Российской Федерации в будущем на этой самой территории было как можно больше проблем. Почему? Подробности...

Почему США и НАТО не хотят воевать с Россией

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Впервые после окончания холодной войны США оказались в роли отстающих в разработке самого перспективного и грозного оружия современности – гиперзвуковых ракет. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Что там по Киеву? (Выпуск № 8)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
18 марта на Софийской площади «активисты» выложат герб Украины из полутора миллионов цветов. Там же находится знаменитый памятник Богдану Хмельницкому, чей постамент когда-то украшали слова «единая неделимая Россія». Такая вот ирония судьбы. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Как нам наказать Польшу

Обсуждение: 6 комментариев

Украина докатилась до Эйхмана

Последствия дефолта для России

Перейти в раздел…

Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
Подробности...

Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
Подробности...

Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы почувствовали на себе влияние антироссийских санкций Запада?
  • Да, влияние значительное

  • Да, влияние умеренное

  • Нет, не ощутил влияния
После официальной отмены масочного режима в общественных местах вы:
  • Продолжу носить маску

  • Перестану носить маску

  • Не носил маску и не буду
Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
  • Да

  • Нет

  • Не пользуюсь им
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В центре Мариуполя начались бои против украинских националистов
    Власти ЛНР заявили о взятии города Рубежное В Крыму ответили на обвинение Киева в воровстве воды Дворкович ушел в отставку с поста председателя фонда Сколково Путин предложил переназначить Набиуллину главой Банка России
    Юрий Подоляка: Украинский гарнизон Мариуполя поплыл Украинские СМИ опубликовали видео дыма в районе аэропорта Львова Вице-премьер Болгарии выступила против поставок С-300 Украине В Сенат США внесен законопроект о запрете на импорт урана из России
    В Волновахе переименовали улицу в честь Героя России Владимира Жоги Призывавшего к убийству российских военных украинского певца арестовали в Подмосковье Президенты Эстонии и Румынии разошлись во мнениях о бесполетной зоне над Украиной Сербские болельщики на матче Лиги Европы УЕФА напомнили о развязанных США войнах (видео)

    «своевременная информация»


    Пентагон доложил о «революционных» усилиях разведки США на Украине

    «мило улыбаться»


    Поведение украинского посла вызвало скандал в Берлине

    «настоящие профессионалы»


    Герой России оценил действия вырвавшегося из окружения в Мариуполе спецназа

    Видео

    информационная война


    Фейки о российских авиаударах в Мариуполе стали главным оружием «Азова»

    президент по наследству


    От нового «вождя» Туркмении России нужно только одно

    нефть за юани


    Санкции против России напугали даже союзников США

    амбиции Запада


    Путин разрушил миф о золотом миллиарде

    «Убивать русских детей»


    Украина обнажила главное свойство нацизма

    успехи русского оружия


    Сергей Миркин: Почему Украина затягивает переговоры

    цели развития


    Тимофей Бордачёв: Три ответа на вопросы о будущем России и Китая

    устойчивая среда


    Борис Акимов: Пора валить в деревню

    на ваш взгляд


    Вы почувствовали на себе влияние антироссийских санкций Запада?

    Корсиканский мятеж становится уроком для Парижа и Киева

    Погромы в Корсике заставили Париж пойти на переговоры
    		   18 марта 2022, 12:26
    Фото: Mari J/ANDBZ/ABACA/Reuters
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Вот уже который день продолжаются беспорядки в одном из самых геополитически важных регионов Франции – острове Корсика. Что породило корсиканский мятеж, почему Париж срочно пошел на уступки местным властям и каким образом происходящее сильно напоминает события, которые случились в Донбассе еще в 2014-м?

    Федерализация – как страшно звучит это слово. По крайней мере, для киевских элит и свидомой части тамошнего населения. Все последние восемь лет украинские власти разгоняли миф о том, что федерализация неизбежно приведет к уничтожению государства, к растаскиванию его по частям внешними «ворогами» и внутренними силами.

    Восемь лет они отказывались от федерализации, несмотря на серьезное давление изнутри, разгорающийся гражданский конфликт и протест значительной части населения против политики «один народ – один язык – одна идеология – один бандеррейх – один фюрер». Результат подобного поведения «новой европейской демократии» сейчас налицо.

    Договорился

    Если бы Киев трезво смотрел на вещи, он бы понял, что старые европейские демократии ведут себя по-другому. Что они не стесняются давать автономии регионам, видя в этом статусе способ для решения проблем с этническим или культурным сепаратизмом.

    Так было в Великобритании, так происходит в Испании – и по такому же пути пойдет, судя по всему, Франция в рамках своей корсиканской проблемы. Которая в последние недели резко обострилась, перейдя от бурлящего недовольства к открытым акциям неповиновения.

    Формально поводом для мятежа стали не какие-то массовые пытки корсиканских сепаратистов французскими ненацистскими батальонами в кустарных концлагерях, а судьба одного зека, за которым не углядели в местной тюрьме. Зовут этого зека Иван Колонна, и на Корсике многие считают этого человека героем.

    Колонна был одним из борцов за независимость острова, и в рамках этой борьбы он в 1998 году убил местного французского префекта Клода Эриньяка. После этого полиция 5 лет пыталась его поймать, и в итоге отловила в горах, где Колонна работал простым пастухом. Борца приговорили к пожизненному заключению, и отправили отбывать это заключение на «континентальную» Францию – считалось, что из корсиканской тюрьмы он банально сбежит.

    И вот 2 марта на Колонну в тюрьме напал «во имя Аллаха» другой осужденный (француз камерунского происхождение, который шел по статье «терроризм» за участие в афганской войне и был недоволен «богохульными» высказываниями Колонны). Исламист воспользовался невнимательностью охраны, надел корсиканцу на голову полиэтиленовый мешок, попытался задушить его – и в результате Иван Колонна оказался в коме.

    В ответ тысячи сторонников Колонны под лозунгом «Statu francesu assassinu» (что в переводе с корсиканского означает «Французское государство – убийца) вышли на массовые акции протеста. «Колонна стала символом недоверия острова к Парижу. Суду удалось превратить убийцу в мученика, а вскоре и в героя», - возмущается редакция La Figaro. Демонстрации прокатились по всем крупным городам Корсики и привели к уже знакомым по маршам «желтых жилетов» последствиям – разгромленные суды и префектуры, сожженные французские флаги и т.п.

    Поговорим?

    И как отреагировала Франция? Нет, она не била в лучших украинских демократических традициях артиллерией по центру Аяччо. Не наносила ракетные удары с самолета по местной администрации с фразами из серии «это у вас кондиционер взорвался».

    Французские власти пошли на разумные уступки. Сначала они облегчили условия заключения находящемуся в коме Колонне, а также двум другим участникам убийства Клода Эриньяка (тем самым сняв запрет на перевод их в корсиканскую тюрьму). А затем министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что он направится на остров для переговоров с местными лидерами о предоставлении острову автономии.

    Формально, конечно, автономия у Корсики уже есть. Некий «особый статус», предполагающий законодательную инициативу, право принимать решения в области градостроительства, образования и защиты окружающей среды. Однако местным этого мало. Они  отказались от вооруженной борьбы за независимость (в 2014 году Национальный фронт освобождения Корсики сложил оружие), перешли к политической (националисты легальным способом взяли под контроль местный парламент, с сейчас они контролируют почти 70% мандатов в нем), однако никаких особых улучшений жизни на острове нет.

    Почти четверть жителей Корсики в возрасте от 16 до 29 лет либо не имеет работы, либо бездельничает. Конечно, в этом теоретически можно винить самих руководителей-националистов – однако нет, их поддержка на острове лишь растет (в 2015 году за националистов голосовало 38400 избирателей, а в 2021 – 77500, и это при том, что общее население Корсики лишь немного превышает 300 тысяч человек). Местные считают, что дело в недостатке автономии.

    Любопытно, но политические лидеры Франции не выступают единым фронтом с фразами «Франция понад усе» или «Ваши дети будут сидеть в подвалах» - они всерьез обсуждают вопросы автономии, а также ее степень. Мнения при этом разделились. Эммануэль Макрон и его соперник из числа респектабельных правых Валери Пекресс за автономию (при этом госпожа Пекресс обещает «сначала навести порядок», а потом провести «настоящую децентрализацию»).

    Крайне правые Эрик Земмур и Марин Ле Пен против, и уже обвиняют Макрона в том, что он заговорил об автономии ради получения корсиканских голосов (в ходе первого тура на выборах 2017 года остров голосовал за умеренных правых).

    А крайне левый Жан Люк Меланшон предлагает дать что-нибудь наподобие статуса французской Полинезии – то есть очень широкую автономию, когда местные власти сами определяют экономическую, социальную, образовательную, налоговую и другие политики.

    Де-факто Французская Полинезия - это отдельное государство, где Франция лишь контролирует вопросы безопасности, поддержания общественного порядка, правосудие, внешнюю политику и оборону. Вот Меланшон и предлагает изменить конституцию (а без этого не так – широчайшая автономия возможна лишь для заморских территорий), после чего дать такую же Корсике.

    Сбросят балласт?

    При этом власти говорят, что о независимости речи не идет. «Полная автономия не означает независимость. Речь идет о распределении полномочий. Например, полиция, правосудие и армия останутся в ведении государства», - заявил Жеральд Дарманен.

    Однако значительная часть населения страны не против вообще отпустить Корсику в свободное плавание - почти 40% французов считают возможным предоставление независимости острову. Часть из них рассматривают остров как источник проблем, от которого надо избавиться. Другие же в рамках либеральной концепции уверены в том, что если население Корсики хочет самоопределения – пусть получает. Для сравнения, в 2018 году сторонников предоставления независимости было лишь 26% - по всей видимости, рост на 50% за 4 года был связан с непростой ситуацией во французской экономике и понимаем того, что необходимо сбрасывать балласт.

    «Единственный интерес в сохранении Корсики носит геополитический характер. Остров позволяет Франции сохранять контроль над западным Средиземноморьем. Если же убрать в сторону геополитику, то Корсика больше не воспринимается как территория развития, потому что она почти не участвует в развитии французской экономики. Ни в плане промышленного производства, ни с точки зрения инноваций», - говорит французский эксперт и географ Лоран Шалар.

    По его мнению, предоставление независимости острову не приведет к эффекту домино и потерей Францией других регионов. «Корсиканское движение за независимость — это больше национализм, чем регионализм. Корсиканские культурные особенности и специфика идентичности явно выделяются благодаря языку, который сильно отличается от французского, а также культуре, которая в некотором роде ближе к итальянской культуре, а также клановой системе, типичной для средиземноморских обществ.

    Также необходимо учитывать фактор географии - изолированность Корсики еще больше подчеркивает культурную специфику и идентичность, усиливая представление о наличии корсиканской нации и народа», - продолжает эксперт. Все это отличает Корсику от Бретани, французской части Страны Басков и Эльзаса – потенциальный источников сепаратизма на территории «континентальной» Франции, где давно произошло смешение культур.

    Правда, как шутят французские эксперты, уровень сепаратизма среди населения страны может превышать сепаратизм самих корсиканцев. Да, жители острова хотят автономии – но среди них ни разу не проводился референдум на тему полной независимости, предполагающей прекращение французских субсидий. Именно поэтому местные власти не поднимают тему полного отделения и готовы разговаривать о цивилизованной автономии. Без пушек и погромов.


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •