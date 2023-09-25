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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия всегда возвращается

    За исключением примеров, когда наш партнер теряет суверенитет в пользу державы, сопоставимой с Россией по военным возможностям, ни один случай снижения российского влияния не должен восприниматься как трагедия и «конец игры».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Границы 1991 года – бессмысленный фетиш

    Кто обвиняет Россию в том, что она пытается сломать «границы 1991 года» как часть международного права, тот обращается не по адресу. Единственный враг этих границ – национализм.

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    Олег Хавич Олег Хавич Европейские соседи прицениваются к западным регионам Украины

    Венгерский миллионер заявил о своем желании выкупить Закарпатье у Украины. Пример может оказаться заразительным, ведь на Волынь и Галичину претендуют поляки, а на Буковину и Бессарабию – румыны.

    8 комментариев
    25 сентября 2023, 13:43

    Песков ответил на вопрос об интервью Путина Карлсону

    Песков об интервью Путина американскому телеведущему Карлсону: Подождем – увидим

    Tекст: Ольга Никитина

    Кремль каждый день получает десятки запросов от зарубежных СМИ на проведение интервью с президентом России Владимиром Путиным, однако западная общественность, «одурманенная русоненавистнической пропагандой», вряд ли способна воспринимать позицию российского лидера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что подобные запросы поступают в том числе от американских СМИ. Он выразил уверенность в том, что момент, когда такое интервью потребуется, обязательно наступит, однако сейчас «вряд ли кто-то сейчас способен трезво воспринимать анализ ситуации со стороны Путина, его видение будущего», передает ТАСС.

    «Но мы убеждены, что рано или поздно такой момент настанет», – сказал представитель Кремля.

    Путин в общении с зарубежными СМИ, как отметил Песков, всегда предельно откровенен. Российский лидер дает развернутые ответы и всегда поясняет позицию нашей страны, указал представитель Кремля.

    Отвечая на вопрос, может ли президент России дать интервью конкретно американскому журналисту Такеру Карлсону, Песков сказал: «Подождем – увидим».

    Ранее Карлсон рассказал, что пытался взять интервью у Путина, но получил запрет на это от властей США.

    24 сентября 2023, 17:46
    Экс-агент ЦРУ назвал способ уничтожения Россией ракет ATACMS

    Экс-агент ЦРУ Джонсон назвал способ уничтожения Россией ракет ATACMS

    Экс-агент ЦРУ назвал способ уничтожения Россией ракет ATACMS
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Российские дроны уничтожат оперативно-тактические комплексы ATACMS, как только они подойдут поближе к линии фронта, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

    Джонсон уверен, что ATACMS не изменят ситуацию на поле боя. Он пояснил, что радиус действия дальнобойных ракет примерно 300 км, они могут ударить вглубь России, если подойдут близко к линии фронта, передает РИА «Новости».

    По его словам, чем ближе ракеты будут к передовой, тем уязвимее станут для российских дронов, которые их быстро уничтожат.

    Джонсон считает, что Запад оказался в замешательстве и не знает, как нанести поражение России на поле боя, куда всячески пытается вернуть Украину.

    Ранее Белый дом сообщил, что передача Киеву ракет ATACMS в будущем не исключена, но пока такой договоренности нет.

    Телекомпания NBC сообщила, что президент США Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому передать Киеву небольшую партию тактических ракет ATACMS.

    До этого The Washington Post сообщила, что США не исключают варианта поставок Киеву ракет ATACMS с кассетным зарядом. До этого президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон пока не будет передавать тактические ракеты ATACMS Киеву.

    Газета ВЗГЛЯД писала о новом самолете, который защитит Крым и Севастополь от дальнобойных ракет.

    Коментарии (11)
    25 сентября 2023, 07:50
    Власти США запретили Такеру Карлсону интервьюировать Путина

    Американский телеведущий Такер Карлсон пожаловался на запрет властей США интервьюировать президента России Путина

    Власти США запретили Такеру Карлсону интервьюировать Путина
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Никитин

    Американский телеведущий Такер Карлсон сообщил швейцарскому журналу Die Weltwoche, что пытался взять интервью у президента России Владимира Путина, но получил запрет на это от властей США.

    «Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило меня. Подумайте об этом», – сообщил журналист изданию. Карлсон отметил, что никто в американских СМИ не поддержал его право как журналиста осветить мнение российского лидера об украинском конфликте, передает ТАСС.

    Он также заявил, что администрация США в течение десятилетий предпринимала агрессивные попытки получить контроль над всеми американскими СМИ, а большинство работников средств массовой информации боится сказать что-либо, что может быть неприятно людям во власти.

    Напомним, в конце августа главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что Карлсон выразил желание взять интервью у российского лидера Владимира Путина.

    Коментарии (31)
    22 сентября 2023, 15:44
    Лукашенко: США дали отмашку сливать Зеленского
    Лукашенко: США дали отмашку сливать Зеленского
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Польша получила «отмашку из-за океана» о том, чтобы «сливать» президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину?» – поинтересовался Лукашенко на пленарном заседании республиканского семинара-совещания о развитии животноводства. По словам Лукашенко, связано это с тем, что Варшава получила «отмашку из-за океана»: «Надо уже сливать этого Зеленского, надоел он».

    В Соединенных Штатах вскоре пройдут президентские выборы, напомнил Лукашенко, отметив, что в сторону Украины никто не будет смотреть. «А нам надо защититься. Потому что мы не знаем, что ждать от этих бешеных политиков Польши», – приводит его слова БелТА.

    В Кремле ранее прогнозировали, что трения, возникшие между Варшавой и Киевом, а также Киевом и другими столицами Европы, будут нарастать.

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    24 сентября 2023, 18:16
    Финский телеканал опубликовал архивные кадры отдыха Путина в Финляндии

    Tекст: Вера Басилая

    Телеканал Yle опубликовал архивные кадры с отдыха Владимира Путина с Анатолием Собчаком в Финляндии во время первомайских праздников.

    Видео, как утверждает телеканал Yle, снято в начале 1990-х. На них Путин вместе с Анатолием Собчаком проводит вполне обычные выходные в Финляндии, играют в пинг-понг, отдыхают на природе, передает RT.

    Телеканал отметил, что Путин расслаблен во время игры, хотя «славится своей сдержанностью».

    «В порыве игры в пинг-понг он даже смеется. Нечастое явление», – отмечают финские журналисты.

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    25 сентября 2023, 13:49
    Шойгу доложил Путину о героическом бое у Урожайного
    Шойгу доложил Путину о героическом бое у Урожайного
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о героическом бое у населенного пункта Урожайное, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, Шойгу детально доложил Путину о бое, который российские военные вели вместе со своим командиром, замкомвзвода Иваном Калашниковым, передает ТАСС.

    По словам Пескова, министр рассказал Путину о происходящем «во всех деталях».

    Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ провалили наступление в районе Урожайного.

    Замкомандира взвода, отразившего атаку ВСУ, Иван Калашников с позывным «Большой» представлен к званию Героя Российской Федерации.

    Коментарии (2)
    23 сентября 2023, 10:39
    В Киеве признали, что танки Abrams «долго не проживут»

    Глава украинской военной разведки Буданов признал, что танки Abrams «долго не проживут»

    В Киеве признали, что танки Abrams «долго не проживут»
    @ Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Западные танки Abrams, которых ожидают в Киеве, долго на передовой не протянут, ситуацию в зоне боевых действий не изменят и дальнобойные ракеты ATACMS, заявил порталу War Zone руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

    По его словам, западные танки должны применяться в достаточно специфических операциях, так как их применение на передовой в боевых условиях ни к чему не приведут – они долго не проживут, передает РИА «Новости».

    При этом Буданов отметил, что ситуацию не спасут и ожидаемые в Киеве дальнобойные ракеты ATACMS. Для какого-то результата такого оружия нужно поставить «по меньшей мере сотни».

    Кроме того, глава украинской военной Буданов признал неоспоримые преимущества ВС России, подчеркнув, что борьба с российской авиацией с помощью систем ПВО весьма затратна и неэффективна.

    Ранее в Пентагоне заявили, что Украина получит танки Abrams в ближайшее время. До этого сообщалось об отказе Вашингтона передавать Украине ракеты ATACMS.

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    23 сентября 2023, 15:24
    Экс-аналитик ЦРУ объяснил, почему визит Зеленского в США был «не так хорош»

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон объяснил, почему визит Зеленского в США был «не так хорош»

    Экс-аналитик ЦРУ объяснил, почему визит Зеленского в США был «не так хорош»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Визит президента Украины Владимира Зеленского в США оказался не таким продуктивным, как задумывался в связи с потерей Украиной интересных Вашингтону в качестве ресурсной базы регионов, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    По его словам, встречи в США прошли не так хорошо, так как инвестиционные возможности Украины остались бесперспективными – самые богатые районы и промышленная база Украины находятся на территориях, которые Россия освободила, и будет контролировать, передает радио Sputnik.

    Джонсон добавил, что США намеревались получить доступ к богатым природными ресурсами регионам на востоке Украины до того, как они были освобождены Россией.

    При этом он отметил, что российская спецоперация привела к тому, что в США постепенно начали терять интерес к Киеву.

    Экс-аналитик ЦРУ заметил, что по этой причине Зеленский остался недоволен встречами в ООН, так как не получил от союзников обещаний поставлять больше вооружения.

    Напомним, президент США Джо Байден на встрече с Зеленским заявил, что не существует альтернатив военной поддержке киевского режима. Он объявил об утверждении нового пакета военной помощи киевскому режиму, куда включили ПВО, снаряды и артиллерию.

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    23 сентября 2023, 11:02
    В Киеве подтвердили отключение Маском спутников Starlink над Крымом

    В Киеве подтвердили отключение Илоном Маском спутников Starlink над Крымом

    В Киеве подтвердили отключение Маском спутников Starlink над Крымом
    @ Pavlo Gonchar/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск отключал системы спутниковой сети Starlink над Крымом, заявил медиакомпании Drive руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

    По его словам, Маск отключал свою продукцию и услуги над Крымом ранее, такое отключение длилось месяц, на протяжении всего первого периода военных действий сигнала над Крымом не было вообще, передает РИА «Новости».

    Буданов добавил, что в Киеве широко используют продукцию и услуги Маска, так как без них «была бы катастрофа».

    Напомним, американский бизнесмен Илон Маск заявил, что его отказ включить спутниковую связь Starlink на территории Крыма по запросу Украины связан с санкциями, введенными США. По его словам, для разрешения на подключение необходимо одобрение со стороны американского правительства.

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    23 сентября 2023, 17:55
    19FortyFive: Получение ракет ATACMS не поможет Украине выйти из тупика
    19FortyFive: Получение ракет ATACMS не поможет Украине выйти из тупика
    @ US Army

    Tекст: Кристина Цыцура

    Надежда Украины на ракеты ATACMS – безосновательна, так как получение этого вида оружия не позволит Киеву выйти из тупика, пишет издание 19FortyFive.

    Как заявил автор статьи, США не позволят ВСУ атаковать территорию России ракетами, поэтому преимущество в воздухе останется у Москвы, пишет Ura.Ru.

    Также отмечается, что США не разрешат Киеву атаковать российские аэродромы внутри России, что не позволит решить вопрос перехвата инициативы в борьбе с российскими ВВС.

    Ранее СМИ сообщалось, что власти Штатов близки к тому, чтобы согласиться на передачу Киеву ракет ATACMS, но небольшого количества. Но тогда же в Белом доме заявили об отказе.

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    23 сентября 2023, 20:32
    Эксперт из США предупредил Запад об опасности из-за помощи ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Предоставление ВСУ разведданных для ударов по российским объектам можно рассматривать как акт агрессии против России, считает полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон, об этом он сказал в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

    Предоставление данных, которые собирают самолеты НАТО, Уилкерсон назвал актом войны НАТО против России и ее союзников, сообщает «Радио Sputnik».

    Он также добавил, что у России в рамках СВО есть право рассматривать самолеты или любую другую технику НАТО в качестве законной цели.

    Напомним, российской армией руководят лучшие в мире офицеры, которые не оставят Вооруженным силам Украины никаких шансов на победу, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

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    23 сентября 2023, 12:37
    Reuters: США рассматривают вариант передачи Вьетнаму пакета вооружений

    Tекст: Кристина Цыцура

    Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры о поставках Вьетнаму крупного пакета вооружений, куда могут войти истребители F-16, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

    Сделка может быть заключена в 2024 году, передает ТАСС со ссылкой на публикацию.

    Отмечается, что сделка позволит завершить этап укрепления отношений между Вашингтоном и Ханоем. Это происходит на фоне того, как государство в Юго-Восточной Азии сталкивается с напряженностью в отношениях с Китаем.

    Ранее США в рамках военной помощи передали Киеву 325 млн долларов.

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    22 сентября 2023, 18:36
    NBC: Байден пообещал Зеленскому малую партию ракет ATACMS

    NBC: Джо Байден пообещал передать Украине небольшую партию тактических ракет ATACMS

    NBC: Байден пообещал Зеленскому малую партию ракет ATACMS
    @ dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Вашингтон передаст Киеву небольшую партию тактических ракет ATACMS, сообщила NBC.

    Телекомпания сообщила, что пока нет официального объявления решения и дат поставок вооружений, передает ТАСС.

    Ранее The Washington Post сообщила, что США не исключают варианта поставок Киеву ракет ATACMS с кассетным зарядом. До этого президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон пока не будет передавать тактические ракеты ATACMS Киеву.

    Коментарии (0)
    22 сентября 2023, 21:46
    Белый дом не подтвердил поставку ATACMS Украине

    Белый дом не подтвердил поставку ATACMS Украине, но и не исключил ее в будущем

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация США не исключает возможность передачи Украине в будущем тактических ракет ATACMS, но и не подтверждает их скорую поставку, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Жан-Пьер заявила, что не собирается подтверждать публикации в СМИ о скорых поставках ATACMS. Она уточнила, что ранее президент США Джо Байден говорил, что передача Украине ракет ATACMS не исключается, но новых объявлений на этот счет нет, передает ТАСС.

    Ранее телекомпания NBC сообщила, что президент США Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому передать Киеву небольшую партию тактических ракет ATACMS.

    До этого The Washington Post сообщила, что США не исключают варианта поставок Киеву ракет ATACMS с кассетным зарядом. До этого президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон пока не будет передавать тактические ракеты ATACMS Киеву.

    Коментарии (0)
    23 сентября 2023, 12:43
    Путин выразил соболезнования президенту Италии в связи с кончиной Наполитано

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Италии Серджо Маттарелле в связи со смертью итальянского политика Джорджо Наполитано.

    «Он был выдающимся государственным деятелем и настоящим патриотом Италии, мне посчастливилось неоднократно общаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню светлую память о нем», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

    Накануне сообщалось о смерти 98-летнего Наполитано в одной из клиник Рима.

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    23 сентября 2023, 00:16
    Politico: В администрации США не считают ATACMS чудо-оружием для Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ракеты ATACMS не смогут серьезным образом повлиять на ход боевых действий на украинской территории, считают источники Politico в американской администрации.

    ATACMS не станут «волшебной палочкой», они смогут помочь киевскому режиму, но они не станут оружием, способным «изменить правила игры», сказали собеседники Politico, передает РИА «Новости».

    Ранее Белый дом сообщил, что передача Киеву ракет ATACMS в будущем не исключена, но пока такой договоренности нет.

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