Песков ответил на вопрос об интервью Путина Карлсону

Песков об интервью Путина американскому телеведущему Карлсону: Подождем – увидим

Tекст: Ольга Никитина

Песков уточнил, что подобные запросы поступают в том числе от американских СМИ. Он выразил уверенность в том, что момент, когда такое интервью потребуется, обязательно наступит, однако сейчас «вряд ли кто-то сейчас способен трезво воспринимать анализ ситуации со стороны Путина, его видение будущего», передает ТАСС.

«Но мы убеждены, что рано или поздно такой момент настанет», – сказал представитель Кремля.

Путин в общении с зарубежными СМИ, как отметил Песков, всегда предельно откровенен. Российский лидер дает развернутые ответы и всегда поясняет позицию нашей страны, указал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, может ли президент России дать интервью конкретно американскому журналисту Такеру Карлсону, Песков сказал: «Подождем – увидим».

Ранее Карлсон рассказал, что пытался взять интервью у Путина, но получил запрет на это от властей США.