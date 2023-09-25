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    Игорь Караулов Игорь Караулов Границы 1991 года – бессмысленный фетиш

    Кто обвиняет Россию в том, что она пытается сломать «границы 1991 года» как часть международного права, тот обращается не по адресу. Единственный враг этих границ – национализм.

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    Олег Хавич Олег Хавич Европейские соседи прицениваются к западным регионам Украины

    Венгерский миллионер заявил о своем желании выкупить Закарпатье у Украины. Пример может оказаться заразительным, ведь на Волынь и Галичину претендуют поляки, а на Буковину и Бессарабию – румыны.

    7 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов В центре страны НАТО объединяются русофилы

    В современном западном мире масштабный фестиваль людей, не скрывающих своей любви к России, выглядит неожиданно. Однако для значительной части болгар участие в русофильском движении – скорее, норма.

    4 комментария
    25 сентября 2023, 07:50

    Власти США запретили Такеру Карлсону интервьюировать Путина

    Американский телеведущий Такер Карлсон пожаловался на запрет властей США интервьюировать президента России Путина

    Tекст: Антон Никитин

    Американский телеведущий Такер Карлсон сообщил швейцарскому журналу Die Weltwoche, что пытался взять интервью у президента России Владимира Путина, но получил запрет на это от властей США.

    «Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило меня. Подумайте об этом», – сообщил журналист изданию. Карлсон отметил, что никто в американских СМИ не поддержал его право как журналиста осветить мнение российского лидера об украинском конфликте, передает ТАСС.

    Он также заявил, что администрация США в течение десятилетий предпринимала агрессивные попытки получить контроль над всеми американскими СМИ, а большинство работников средств массовой информации боится сказать что-либо, что может быть неприятно людям во власти.

    Напомним, в конце августа главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что Карлсон выразил желание взять интервью у российского лидера Владимира Путина.

    24 сентября 2023, 17:46
    Экс-агент ЦРУ назвал способ уничтожения Россией ракет ATACMS

    Экс-агент ЦРУ Джонсон назвал способ уничтожения Россией ракет ATACMS

    Экс-агент ЦРУ назвал способ уничтожения Россией ракет ATACMS
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Российские дроны уничтожат оперативно-тактические комплексы ATACMS, как только они подойдут поближе к линии фронта, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

    Джонсон уверен, что ATACMS не изменят ситуацию на поле боя. Он пояснил, что радиус действия дальнобойных ракет примерно 300 км, они могут ударить вглубь России, если подойдут близко к линии фронта, передает РИА «Новости».

    По его словам, чем ближе ракеты будут к передовой, тем уязвимее станут для российских дронов, которые их быстро уничтожат.

    Джонсон считает, что Запад оказался в замешательстве и не знает, как нанести поражение России на поле боя, куда всячески пытается вернуть Украину.

    Ранее Белый дом сообщил, что передача Киеву ракет ATACMS в будущем не исключена, но пока такой договоренности нет.

    Телекомпания NBC сообщила, что президент США Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому передать Киеву небольшую партию тактических ракет ATACMS.

    До этого The Washington Post сообщила, что США не исключают варианта поставок Киеву ракет ATACMS с кассетным зарядом. До этого президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон пока не будет передавать тактические ракеты ATACMS Киеву.

    Газета ВЗГЛЯД писала о новом самолете, который защитит Крым и Севастополь от дальнобойных ракет.

    Коментарии (11)
    22 сентября 2023, 15:44
    Лукашенко: США дали отмашку сливать Зеленского
    Лукашенко: США дали отмашку сливать Зеленского
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Польша получила «отмашку из-за океана» о том, чтобы «сливать» президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину?» – поинтересовался Лукашенко на пленарном заседании республиканского семинара-совещания о развитии животноводства. По словам Лукашенко, связано это с тем, что Варшава получила «отмашку из-за океана»: «Надо уже сливать этого Зеленского, надоел он».

    В Соединенных Штатах вскоре пройдут президентские выборы, напомнил Лукашенко, отметив, что в сторону Украины никто не будет смотреть. «А нам надо защититься. Потому что мы не знаем, что ждать от этих бешеных политиков Польши», – приводит его слова БелТА.

    В Кремле ранее прогнозировали, что трения, возникшие между Варшавой и Киевом, а также Киевом и другими столицами Европы, будут нарастать.

    Коментарии (17)
    22 сентября 2023, 14:52
    Эксперт назвал направления зимнего наступления ВСУ

    Военный эксперт Кнутов: Зимнее наступление ВСУ нужно НАТО для испытаний техники в мороз

    Эксперт назвал направления зимнего наступления ВСУ
    @ REUTERS/Marko Djurica

    Tекст: Евгений Поздняков

    Вашингтон силами Украины хочет опробовать собственные тактики ведения войны зимой. ВСУ не готово ко второй волне наступления – это обернется трагедией для личного состава. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в ходе визита в США Владимир Зеленский пообещал Джо Байдену, что ВСУ не прекратят контрнаступление предстоящей зимой.

    «На сегодняшний день Украина не располагает ресурсами, необходимыми для начала еще одной волны контрнаступления. Тем не менее Зеленский, будучи подконтрольным западным странам, вынужден подчиняться США, которые хотят с помощью зимней атаки ВСУ проверить собственные наработки ведения конфликта в чрезвычайных условиях», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Для Вашингтона этот вопрос имеет принципиальную важность. Продвижение Украины в декабре или январе позволит опытным путем установить особенности поведения техники НАТО при низких температурах. Таким образом, Штаты в первую очередь рассматривают намечающуюся операцию в испытательном ключе», – считает собеседник.

    «На реальные успехи ВСУ никто не надеется. Наступление будет проводиться сразу по нескольким направлениям: Артемовск, Токмак, Мариуполь и Времевский участок. Могут попробовать пройти и по Каховскому водохранилищу. Когда здесь замерзнет грунт, проведение атаки станет довольно удобным», – отмечает эксперт.

    «Отмечу, что подобные действия понесут за собой колоссальные риски для личного состава ВСУ. Снег аннулирует возможность скрыться от глаз наших военных. Поэтому Украина, скорее всего, будет пытаться перенести основные действия в район городской застройки, где в качестве надежной защиты можно использовать здания», – подчеркивает собеседник.

    «При этом они попытаются успеть до заморозков, ведь в противном случае условия для атаки значительно ухудшатся. России стоит всерьез озаботиться планами ВСУ зимой снова пойти в наступление. Необходимо нарастить количество артиллерии, чаще наносить удары с помощью авиации. Нельзя забывать и про поражение тыловых объектов: склады и линии коммуникаций должны регулярно уничтожаться», – резюмирует Кнутов.

    Ранее в ходе визита в США Владимир Зеленский встретился с президентом страны Джо Байденом и пообещал ему, что ВСУ не прекратят контрнаступление предстоящей зимой. Об этом сообщает издание The New York Times. При этом глава Штатов подчеркнул, что они останутся с Украиной до тех пор, пока «тяжелая война с Россией» не завершится.

    Кроме того, Байден заявил, что уже на следующей неделе США начнут поставки танков Abrams. Он также выразил надежду, что обе партии выразят единый порыв в готовности продолжения поддержки ВСУ. «Я рассчитываю на здравый смысл Конгресса», – уточнил Байден. В пакет поставок также вошли снаряды, артиллерия, противотанковые вооружения и вторая батарея ПВО Hawk.

    Во время посещения Вашингтона Зеленский также успел встретиться и с американскими сенаторами. Ссылаясь на слова представителя Нью-Йорка, демократа Чака Шумера, газета пишет, что глава Украины подчеркивал невозможность ВСУ противостоять ВС РФ без поддержки со стороны западных стран.

    В свою очередь Зеленский заявил, что наступление не должно останавливаться, поскольку Россия «потеряла людей и профессиональную армию». Он также подчеркнул, что «будет трудно», но у ВСУ уже есть «опыт прошлого года».

    При этом Зеленский сообщил, что планируется «деоккупация» Артемовска и двух других городов, название которых он отказался раскрыть. Тем не менее, по его словам, у военных уже есть «всеобъемлющие планы», способные привести украинскую армию к успеху.

    Ранее американские СМИ сообщали об опасениях Зеленского по поводу возможного ослабления поддержки Украины Вашингтоном.

    Коментарии (12)
    22 сентября 2023, 10:48
    Зеленский пообещал Байдену продолжить наступление зимой
    Зеленский пообещал Байдену продолжить наступление зимой
    @ JULIA NIKHINSON/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США, где он встретился с американским лидером Джо Байденом, пообещал, что Киев не прекратит свое контрнаступление предстоящей зимой.

    «Мы не можем остановиться зимой. Это трудно. Но у нас есть опыт прошлого года», – приводит слова Зеленского The New York Times.

    В ходе общения с американскими СМИ в рамках своего визита в США Зеленский также заявил о намерении киевского режима захватить Бахмут (Артемовск) и еще два города. «Я не скажу вам, какие города, извините», – сказал украинский президент, заверив, что у ВСУ имеется «очень обширный план».

    Во время встречи в Капитолии с американскими сенаторами Зеленский, по данным NYT, заявил, что без помощи со стороны Запада Украина проиграет в этом конфликте.

    В ходе встречи с Зеленским Байден заявил, что других вариантов, кроме как продолжать оказание военной помощи киевскому режиму, не существует. Кроме того, президент США сообщил об утверждении нового пакета военной помощи киевскому режиму, куда включили ПВО, снаряды и артиллерию.

    Между тем, как писали американские СМИ, Зеленский подозревает, что приверженность президента США поддержке Киева ослабевает.

    Коментарии (35)
    24 сентября 2023, 18:16
    Финский телеканал опубликовал архивные кадры отдыха Путина в Финляндии

    Tекст: Вера Басилая

    Телеканал Yle опубликовал архивные кадры с отдыха Владимира Путина с Анатолием Собчаком в Финляндии во время первомайских праздников.

    Видео, как утверждает телеканал Yle, снято в начале 1990-х. На них Путин вместе с Анатолием Собчаком проводит вполне обычные выходные в Финляндии, играют в пинг-понг, отдыхают на природе, передает RT.

    Телеканал отметил, что Путин расслаблен во время игры, хотя «славится своей сдержанностью».

    «В порыве игры в пинг-понг он даже смеется. Нечастое явление», – отмечают финские журналисты.

    Коментарии (4)
    23 сентября 2023, 10:39
    В Киеве признали, что танки Abrams «долго не проживут»

    Глава украинской военной разведки Буданов признал, что танки Abrams «долго не проживут»

    В Киеве признали, что танки Abrams «долго не проживут»
    @ Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Западные танки Abrams, которых ожидают в Киеве, долго на передовой не протянут, ситуацию в зоне боевых действий не изменят и дальнобойные ракеты ATACMS, заявил порталу War Zone руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

    По его словам, западные танки должны применяться в достаточно специфических операциях, так как их применение на передовой в боевых условиях ни к чему не приведут – они долго не проживут, передает РИА «Новости».

    При этом Буданов отметил, что ситуацию не спасут и ожидаемые в Киеве дальнобойные ракеты ATACMS. Для какого-то результата такого оружия нужно поставить «по меньшей мере сотни».

    Кроме того, глава украинской военной Буданов признал неоспоримые преимущества ВС России, подчеркнув, что борьба с российской авиацией с помощью систем ПВО весьма затратна и неэффективна.

    Ранее в Пентагоне заявили, что Украина получит танки Abrams в ближайшее время. До этого сообщалось об отказе Вашингтона передавать Украине ракеты ATACMS.

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    23 сентября 2023, 15:24
    Экс-аналитик ЦРУ объяснил, почему визит Зеленского в США был «не так хорош»

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон объяснил, почему визит Зеленского в США был «не так хорош»

    Экс-аналитик ЦРУ объяснил, почему визит Зеленского в США был «не так хорош»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Визит президента Украины Владимира Зеленского в США оказался не таким продуктивным, как задумывался в связи с потерей Украиной интересных Вашингтону в качестве ресурсной базы регионов, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    По его словам, встречи в США прошли не так хорошо, так как инвестиционные возможности Украины остались бесперспективными – самые богатые районы и промышленная база Украины находятся на территориях, которые Россия освободила, и будет контролировать, передает радио Sputnik.

    Джонсон добавил, что США намеревались получить доступ к богатым природными ресурсами регионам на востоке Украины до того, как они были освобождены Россией.

    При этом он отметил, что российская спецоперация привела к тому, что в США постепенно начали терять интерес к Киеву.

    Экс-аналитик ЦРУ заметил, что по этой причине Зеленский остался недоволен встречами в ООН, так как не получил от союзников обещаний поставлять больше вооружения.

    Напомним, президент США Джо Байден на встрече с Зеленским заявил, что не существует альтернатив военной поддержке киевского режима. Он объявил об утверждении нового пакета военной помощи киевскому режиму, куда включили ПВО, снаряды и артиллерию.

    Коментарии (0)
    23 сентября 2023, 11:02
    В Киеве подтвердили отключение Маском спутников Starlink над Крымом

    В Киеве подтвердили отключение Илоном Маском спутников Starlink над Крымом

    В Киеве подтвердили отключение Маском спутников Starlink над Крымом
    @ Pavlo Gonchar/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск отключал системы спутниковой сети Starlink над Крымом, заявил медиакомпании Drive руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

    По его словам, Маск отключал свою продукцию и услуги над Крымом ранее, такое отключение длилось месяц, на протяжении всего первого периода военных действий сигнала над Крымом не было вообще, передает РИА «Новости».

    Буданов добавил, что в Киеве широко используют продукцию и услуги Маска, так как без них «была бы катастрофа».

    Напомним, американский бизнесмен Илон Маск заявил, что его отказ включить спутниковую связь Starlink на территории Крыма по запросу Украины связан с санкциями, введенными США. По его словам, для разрешения на подключение необходимо одобрение со стороны американского правительства.

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    23 сентября 2023, 17:55
    19FortyFive: Получение ракет ATACMS не поможет Украине выйти из тупика
    19FortyFive: Получение ракет ATACMS не поможет Украине выйти из тупика
    @ US Army

    Tекст: Кристина Цыцура

    Надежда Украины на ракеты ATACMS – безосновательна, так как получение этого вида оружия не позволит Киеву выйти из тупика, пишет издание 19FortyFive.

    Как заявил автор статьи, США не позволят ВСУ атаковать территорию России ракетами, поэтому преимущество в воздухе останется у Москвы, пишет Ura.Ru.

    Также отмечается, что США не разрешат Киеву атаковать российские аэродромы внутри России, что не позволит решить вопрос перехвата инициативы в борьбе с российскими ВВС.

    Ранее СМИ сообщалось, что власти Штатов близки к тому, чтобы согласиться на передачу Киеву ракет ATACMS, но небольшого количества. Но тогда же в Белом доме заявили об отказе.

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    23 сентября 2023, 20:32
    Эксперт из США предупредил Запад об опасности из-за помощи ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Предоставление ВСУ разведданных для ударов по российским объектам можно рассматривать как акт агрессии против России, считает полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон, об этом он сказал в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

    Предоставление данных, которые собирают самолеты НАТО, Уилкерсон назвал актом войны НАТО против России и ее союзников, сообщает «Радио Sputnik».

    Он также добавил, что у России в рамках СВО есть право рассматривать самолеты или любую другую технику НАТО в качестве законной цели.

    Напомним, российской армией руководят лучшие в мире офицеры, которые не оставят Вооруженным силам Украины никаких шансов на победу, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

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    23 сентября 2023, 12:37
    Reuters: США рассматривают вариант передачи Вьетнаму пакета вооружений

    Tекст: Кристина Цыцура

    Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры о поставках Вьетнаму крупного пакета вооружений, куда могут войти истребители F-16, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

    Сделка может быть заключена в 2024 году, передает ТАСС со ссылкой на публикацию.

    Отмечается, что сделка позволит завершить этап укрепления отношений между Вашингтоном и Ханоем. Это происходит на фоне того, как государство в Юго-Восточной Азии сталкивается с напряженностью в отношениях с Китаем.

    Ранее США в рамках военной помощи передали Киеву 325 млн долларов.

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    22 сентября 2023, 18:36
    NBC: Байден пообещал Зеленскому малую партию ракет ATACMS

    NBC: Джо Байден пообещал передать Украине небольшую партию тактических ракет ATACMS

    NBC: Байден пообещал Зеленскому малую партию ракет ATACMS
    @ dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Вашингтон передаст Киеву небольшую партию тактических ракет ATACMS, сообщила NBC.

    Телекомпания сообщила, что пока нет официального объявления решения и дат поставок вооружений, передает ТАСС.

    Ранее The Washington Post сообщила, что США не исключают варианта поставок Киеву ракет ATACMS с кассетным зарядом. До этого президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон пока не будет передавать тактические ракеты ATACMS Киеву.

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    22 сентября 2023, 21:46
    Белый дом не подтвердил поставку ATACMS Украине

    Белый дом не подтвердил поставку ATACMS Украине, но и не исключил ее в будущем

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация США не исключает возможность передачи Украине в будущем тактических ракет ATACMS, но и не подтверждает их скорую поставку, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Жан-Пьер заявила, что не собирается подтверждать публикации в СМИ о скорых поставках ATACMS. Она уточнила, что ранее президент США Джо Байден говорил, что передача Украине ракет ATACMS не исключается, но новых объявлений на этот счет нет, передает ТАСС.

    Ранее телекомпания NBC сообщила, что президент США Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому передать Киеву небольшую партию тактических ракет ATACMS.

    До этого The Washington Post сообщила, что США не исключают варианта поставок Киеву ракет ATACMS с кассетным зарядом. До этого президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон пока не будет передавать тактические ракеты ATACMS Киеву.

    Коментарии (0)
    22 сентября 2023, 10:12
    В США заявили о подозрениях Зеленского по поводу ослабления поддержки Украины

    Bloomberg: Зеленский подозревает, что приверженность Байдена поддержке Украины ослабевает

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинское руководство подозревает, что приверженность президента США Джо Байдена поддержке Киева ослабевает, пишут американские СМИ.

    «Теперь он (Владимир Зеленский – прим. ВЗГЛЯД) подозревает, что приверженность президента Джо Байдена ослабевает, и другие лидеры, возможно, следуют примеру США», – сообщили источники Bloomberg.

    По их информации, недавно в частном порядке Зеленский резко критиковал страны, которые, по его оценке, недостаточно быстро поставляют оружие, передает РИА «Новости».

    В сообщении Bloomberg говорится также, что президента Украины уязвил отказ Индии пригласить его на саммит G20. В Киеве это расценили как знак уменьшения поддержки Украины. Опасения Зеленского, что выборы 2024 года в США скажутся на помощи Киеву, усилились, сообщается в публикации.

    Западный чиновник, мнение которого приводит агентство, констатировал, что характер поддержки Украины действительно изменился за последние недели. По его словам, в частном порядке все чаще обсуждают, как долго Зеленский будет действовать до тех пор, пока не начнет переговоры с Россией.

    Ранее Зеленский на встрече с американским коллегой Джо Байденом назвал необходимым новый пакет военной помощи Соединенных Штатов киевскому режиму.

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    23 сентября 2023, 12:43
    Путин выразил соболезнования президенту Италии в связи с кончиной Наполитано

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Италии Серджо Маттарелле в связи со смертью итальянского политика Джорджо Наполитано.

    «Он был выдающимся государственным деятелем и настоящим патриотом Италии, мне посчастливилось неоднократно общаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню светлую память о нем», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

    Накануне сообщалось о смерти 98-летнего Наполитано в одной из клиник Рима.

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